La nouvelle ligne de produits de Cannara est composée de trois marques différentes. Chacune d'elles vient combler un vide dans le marché du cannabis actuel et offre quelque chose de nouveau, à bon marché ou une alternance de génétiques rares. Les trois marques sont cultivées en intérieur, dans un environnement contrôlé offrant un cannabis séché suspendu, à maturation lente et taillé à la main afin de préserver les propriétés naturelles de la fleur.

« Les débuts de Cannara sur le marché de la vente au détail constituent une étape importante pour l'équipe dans notre mission de nous faire une place parmi les producteurs de cannabis prospères et respectés du Québec, a déclaré Nicholas Sosiak, Chef de la direction financière de Cannara. Nous sommes heureux d'entrer dans le marché au vu d'un volume de ventes et d'une croissance significatifs ces derniers mois, tirés par l'ouverture de nouveaux magasins ainsi que par leur plan de déploiement commercial. Notre entreprise opérant dans un marché dont la concurrence est limitée en raison de barrières à l'entrée élevées, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre et servir au mieux nos consommateurs finaux sur le long terme. »

Tribal offre un taux élevé de THC et de terpènes ainsi qu'une alternance continuelle de variétés génétiques, ouvrant le bal avec « Gelato Mint ». Comme son nom l'indique, « Gelato Mint » possède des parfums de dessert à la menthe fraîche, avec des notes poivrées et des nuances de pin terreuses. Les génétiques à venir dans le processus de cultivation du cannabis incluent « Sundae Driver » et « Cuban Linx », disponibles dans les prochains mois. Les produits Tribal sont offerts soit dans un emballage de 3,5 grammes, et en format de trois pré-roulés de 0,5 grammes, roulés dans des cônes de chanvre biologique.

Nugz offre un taux élevé de THC, des goûts riches et des cocottes larges et denses, couvertes de trichomes en gros format. La première variété de Nugz sera « Early Lemon Berry ». Fidèle à son nom, elle possède des arômes d'agrumes et une saveur de citron distincte, grâce à son haut pourcentage de terpènes limonènes. Les produits Nugz sont offerts en emballage de 28 grammes et en quatorze pré-roulés de 0,6 grammes, roulés dans des cônes de chanvre biologique.

Orchid CBD offre une gamme de produit à dominance CBD. La première variété de fleurs séchées d'Orchid CBD sera la « Critical Mass CBD », qui offre des notes sucrées et des nuances florales. Les produits d'Orchid CBD sont offerts en emballage de 3,5 grammes et en trois pré-roulées de 0,5 grammes, roulés dans des cônes de chanvre biologique.

Cette annonce marque une étape importante dans la génération de revenus commerciaux pour Cannara, faisant suite à plusieurs mois passés à développer son portefeuille de marques et à prendre les mesures stratégiques nécessaires afin de garantir les licences appropriées et préparer l'inventaire.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis en intérieur de première qualité et de produits dérivés du cannabis pour les marchés québécois et canadien. Son installation basée au Québec est l'une des plus grandes installations de culture de cannabis en intérieur du Canada et la plus grande du Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, l'installation de Cannara produira une fleur de cannabis de qualité supérieure cultivée avec soins, à un prix abordable. Pour plus d'informations, visitez cannara.ca.



Mise en garde concernant les renseignements « prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes, et donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Nicholas Sosiak, Chef de la direction financière, [email protected]; Zohar Krivorot, Président et chef de la direction, [email protected]; Pour les demandes médias : Chloé Lebouc, Kaiser & Associés, [email protected]

Liens connexes

http://cannara.ca/