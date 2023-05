MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Canderel a le plaisir d'annoncer « Okkto », afin de répondre aux besoins exprimés par les travailleurs, qui réclament un environnement de travail reflétant leurs priorités. Une approche qui libère le potentiel de l'être humain au travail et, de ce fait, qui donne vie à l'entreprise--des espaces de travail qui se situent à l'intersection de deux mondes pour enfin dire adieu à la barrière tranchée entre le travail et la vie, tout en respectant nos engagements envers les employés.

Suite à la pandémie, les entreprises ont été confrontées au défi de faire revenir leurs employés au bureau. En tant que gestionnaire immobilier commercial, Canderel a constaté que de plus en plus de personnes se résignaient à la monotonie, mais aussi à la commodité, du travail à domicile.

« À une certaine époque, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée se résumait à un horaire rigide de 9 à 5. Aujourd'hui, cela apparaît comme un vestige du passé, car le travail fait désormais partie intégrante de nos vies, grâce à une flexibilité et à une intégration accrues », a déclaré Brett Miller, PDG de Canderel. « Nous comprenons très bien que les gens veuillent vivre pleinement leur vie et que nous ne pouvons pas les forcer à revenir au bureau. Nous devons donc les attirer en leur offrant un environnement répondant à leurs besoins. Par conséquent, nous lançons aujourd'hui un programme d'hospitalité sur les lieux de travail afin de transformer les immeubles de bureaux en des lieux voués à 100 % aux besoins des employés ».

Après 47 ans d'activité, Canderel connaît bien l'importance de son effectif. « Notre éthique a été et continuera d'être axée sur la communauté, la durabilité et l'inclusion. Les communautés évoluent et nous devons nous efforcer d'attirer un nouveau type d'employés. Nous pensons que les employés se rendront rapidement compte que le travail à domicile les prive de l'apprentissage, de l'animation, des relations et des activités que l'on retrouve dans un immeuble Okkto ». - Brett Miller

À quoi ressemblera Okkto?

Les entrées des bâtiments seront rénovées et deviendront des halls d'entrée chaleureux et accueillants de type hôtelier. Les espaces de détente, agrémentés d'objets d'art locaux, d'un environnement sonore soigneusement sélectionné, et des notes olfactives propres à Okkto, offriront un heureux mélange de nature et d'urbanité. Les espaces d'Okkto seront dotés d'une équipe de concierges formés dans l'art de l'accueil et capables de répondre tant aux besoins personnels que professionnels des travailleurs, pour assurer leur tranquillité d'esprit au quotidien. Cette équipe servira de point de contact pour les activités ayant lieu dans l'immeuble, les restaurants, les magasins et les services locaux.

Les activités offertes, semblables à celles d'un club, permettront aux gens de réseauter, d'apprendre, de se développer, de socialiser et de se détendre.

Des salles de sport seront conçues pour promouvoir le bien-être de l'esprit, du corps et de l'âme, grâce, entre autres, à des espaces de pleine conscience et à des cardiovélos. L'éclairage et les textures se marieront pour créer une atmosphère apaisante, comme celle que l'on retrouve dans un spa.

Entraîneurs, service de serviettes, douches, casiers et vestiaires seront autant de commodités offertes sur place. Okkto établira des relations avec des fournisseurs de services de bien-être privilégiés, incluant des massothérapeutes et des coaches de vie, qui favoriseront un lieu de travail épanouissant dans sa globalité.

Les employés travailleront dans des environnements inspirants, interagiront avec leurs collègues, leurs dirigeants et leurs pairs dans des centres de conférence, des salons, des aires de jeu et des salles de travail individuelles. Les espaces seront ouverts et polyvalents, permettant un large éventail d'aménagements pour favoriser une véritable collaboration. Ils intégreront des technologies de pointe et innovantes pour répondre aux besoins évolutifs des réunions en présentiel et des réunions hybrides.

Au cours des 90 prochains jours, Canderel commencera à déployer Okkto dans des immeubles à Montréal, Toronto, Ottawa, Edmonton et Calgary. Dans la foulée de cette nouvelle ère du travail, Okkto offrira aux employeurs et aux employés l'espace nécessaire pour créer leur propre expérience de travail et insuffler du dynamisme à leur entreprise.

À propos de Canderel

Canderel est l'une des plus grandes sociétés immobilières privées au Canada. Elle a été fondée il y a plus de 46 ans par Jonathan Weiner et s'est ensuite développée à partir de sa base à Montréal, pour atteindre sept bureaux à travers le Canada. Canderel gère et développe un portefeuille immobilier de plus de 30 millions de pieds carrés dans les sept principaux marchés du Canada - Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver. Ses 650 professionnels de l'immobilier ont réalisé plus de 20 milliards de dollars en acquisitions, développements et projets de gestion.

