CanAssistance et Desjardins annoncent un partenariat stratégique majeur de 10 ans

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie (« Desjardins Assurances »), et CanAssistance inc. (« CanAssistance ») annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique de 10 ans, l'un des plus importants de ce type pour les deux organisations. Cette entente qui comprend l'acquisition d'Assistel inc. (« Assistel »), une entreprise spécialisée en services d'assistance, par CanAssistance, vise à assurer et renforcer les services d'assistance offerts aux membres et à la clientèle de Desjardins tout en consolidant l'un des principaux pôles d'expertise en assistance au Canada.

Sylvain Charbonneau, président et chef de la direction de l'AHC. Grâce à son partenariat avec Desjardins et à l'acquisition d'Assistel, CanAssistance élargit son offre et renforce sa capacité à soutenir les assureurs et leurs clientèles partout au Canada.

CanAssistance, est une filiale de l'Association d'Hospitalisation Canadienne (« AHC »), une personne morale sans intention de gain pécuniaire œuvrant, dans les secteurs de l'assurance, de l'assistance et des technologies, qui exerce notamment ses activités sous les marques Croix Bleue du Québec, Croix Bleue de l'Ontario et CanAssistance.

« Cette entente marque une étape importante dans l'exécution de notre plan stratégique. Nous avons fait de l'assistance un axe prioritaire de développement et d'investissement et nous souhaitons accroître notre présence et notre leadership dans ce secteur en forte évolution. Notre ambition est claire : bâtir une plateforme canadienne d'assistance de premier plan, capable d'accompagner des partenaires d'envergure comme Desjardins et leurs clients dans des moments souvent critiques. Ce partenariat permettra également de créer de nouvelles perspectives pour nos partenaires, leurs clientèles ainsi que pour les équipes d'Assistel », a déclaré Sylvain Charbonneau, président et chef de la direction d'AHC.

Pour Desjardins, cette collaboration s'inscrit dans une volonté de préserver et faire évoluer les services d'assistance offerts à ses membres et sa clientèle dans un contexte où les besoins d'accompagnement continuent de croître.

« Dans un contexte d'évolution rapide des services d'assistance, ce partenariat stratégique assurera la continuité et la qualité des services pour les personnes assurées avec Desjardins. Notre organisation est fière de s'appuyer sur un partenaire canadien de premier plan, solidement établi ici pour poursuivre cette mission », a déclaré Michel Martineau, Vice-président, Assurance des particuliers au Mouvement Desjardins.

L'intégration des expertises de CanAssistance et d'Assistel permettra de renforcer les capacités dans plusieurs domaines, notamment l'assistance voyage, l'assistance routière, l'assistance juridique et succession, les services de conciergerie ainsi que certains services liés à la santé, à l'habitation et aux sinistres. Les membres et la clientèle de Desjardins continueront d'avoir accès, en tout temps, à une assistance rapide et fiable -- qu'ils soient en panne sur une autoroute, hospitalisés à l'étranger ou confrontés à une question juridique urgente.

« Assistel apporte une expertise complémentaire, des équipes engagées et une culture très proche de la nôtre, centrée sur l'expérience client. Cette transaction représente une occasion unique de réunir le meilleur des deux organisations afin de bâtir une plateforme d'assistance encore plus forte, plus agile et plus complète », a déclaré Carl Guérard, directeur général de CanAssistance.

« Nous sommes heureux de nous joindre à une organisation qui partage notre vision de l'assistance, nos valeurs et notre engagement d'excellence envers les clients. Ensemble, nous unissons nos forces pour progresser rapidement dans un secteur en pleine évolution», a déclaré Suzanne Blaquière, directrice générale d'Assistel.

La clôture de la transaction est prévue dans environ douze mois, afin de permettre une transition progressive et sécuritaire des opérations, des systèmes technologiques et des équipes.

Les modalités financières détaillées de la transaction demeurent confidentielles et ne sont pas divulguées.

À propos de CanAssistance

Depuis plus de 35 ans, CanAssistance offre des services d'assistance médicale, voyage et générale à des organisations canadiennes d'envergure et à leurs clientèles. Grâce à son expertise opérationnelle, ses capacités technologiques et son réseau international de partenaires, CanAssistance accompagne des milliers de personnes chaque année au Canada et à l'international.

À propos de l'Association d'Hospitalisation Canadienne

Fondée en 1942, l'Association d'Hospitalisation Canadienne est une personne morale sans intention de gain pécuniaire œuvrant dans les secteurs de l'assurance, de l'assistance et des technologies. Membre de l'Association canadienne des Croix Bleue, AHC exerce notamment ses activités, à travers son groupe corporatif, sous les marques Croix Bleue du Québec, Croix Bleue de l'Ontario, Croix Bleue Voyage, CanAssistance et Docmana. Sa mission est d'aider les personnes et les organisations dans les moments qui comptent.

À propos d'Assistel

Assistel est une entreprise spécialisée en services d'assistance depuis plus de trente ans offrant notamment des services d'assistance voyage, routière, juridique et santé. Reconnue pour son expertise opérationnelle et son approche centrée sur l'expérience client, l'entreprise accompagne des partenaires et leurs clientèles partout au Canada.

À propos de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie

Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie est une compagnie d'assurance de personnes du Mouvement Desjardins qui veille à la sécurité financière de sa clientèle partout au Canada depuis 1948.

SOURCE CanAssistance

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