OTTAWA, ON, le 20 août 2025 /CNW/ - CANARIE se réjouit d'annoncer la nomination de Michael (Mike) Tremblay au poste de président et de chef de direction. Avec une quarantaine d'années d'expérience en tant que leader en technologie, innovation et développement économique, M. Tremblay, qui entrera en fonction le 8 septembre prochain, apportera à l'organisation une richesse d'expertise et une attitude visionnaire qui aideront l'organisation à amorcer un nouveau chapitre de son histoire et à procurer au milieu canadien de la recherche et de l'éducation des services de calibre mondial en réseautique et en cybersécurité.

Mike Tremblay, le prochain président et chef de direction de CANARIE (Groupe CNW/CANARIE Inc.)

Jusqu'à tout récemment, M. Tremblay assumait la présidence des technologies de l'information et des cybersolutions chez Calian, entreprise bien connue d'Ottawa qui propose des solutions variées à sa clientèle gouvernementale, militaire et commerciale, partout sur la planète. Avant Calian, il a dirigé Investir Ottawa, pilotant des initiatives originales notamment le lancement d'AREA X.O, qui ont transformé la capitale canadienne en un véritable carrefour mondial de l'innovation technologique. Avant de prendre la barre d'Investir Ottawa, M. Tremblay a occupé des postes de cadre supérieur dans d'importantes entreprises technologiques, parmi lesquelles Microsoft Canada, SAP Canada et JDS Uniphase. Fervent adepte du service communautaire, il siège depuis longtemps dans divers conseils d'administration, dont ceux du Collège Algonquin et de l'Hôpital d'Ottawa.

Chez CANARIE, Mike dirigera les efforts visant à stimuler l'innovation, à renforcer la collaboration et à développer des partenariats avec les gouvernements, le milieu académique et l'industrie -- faisant progresser le rôle de CANARIE en tant qu'organisation nationale essentielle qui soutient une recherche et une éducation de calibre mondial afin d'assurer la compétitivité à long terme du Canada.

« Au nom du conseil d'administration, c'est avec un grand enthousiasme, que j'accueille M. Tremblay à la présidence et à la tête de la direction de CANARIE », a déclaré Larry Rosia, président du conseil d'administration de l'organisation. « Le leadership, la vision et l'esprit de collaboration dont il a fait preuve tout au long de sa carrière en font le candidat idéal pour que CANARIE innove encore plus et fasse ressentir son impact davantage durant son nouveau mandat quinquennal et au-delà.

J'en profite pour remercier sincèrement Mark Wolff, notre actuel directeur de la technologie, qui a pris en main la direction de l'organisation le temps qu'elle se trouve un nouveau président. Son assurance, son savoir-faire et son engagement indéfectible ont permis à CANARIE de poursuivre sans interruption ses activités durant cette période de transition et je le félicite pour la maestria avec laquelle il a su piloter le navire. »

« Me joindre bientôt à CANARIE pour travailler en compagnie d'une équipe extraordinaire qui se consacre corps et âme à subvenir aux besoins cruciaux des institutions canadiennes de recherche et d'enseignement postsecondaire constitue pour moi un immense honneur », a déclaré pour sa part Mike Tremblay. « J'ai bien hâte de collaborer avec un groupe de partenaires visiblement très engagés pour continuer à réaliser des technologies de premier plan en réseautique et consolider collectivement la cybersécurité dans ce secteur. Le moment ne pourrait être mieux choisi pour faire fructifier les succès antérieurs de CANARIE et propulser l'organisation au faîte de l'excellence en recherche et en éducation dans le monde. »

À propos de CANARIE

CANARIE connecte le Canada au reste du monde. Les programmes de l'organisation confèrent aux chercheurs, aux étudiants et aux jeunes entreprises du pays ce dont ils ont besoin pour exceller sur la scène mondiale.

CANARIE et ses 13 partenaires provinciaux et territoriaux forment le Réseau national de la recherche et de l'éducation (RNRE) du Canada, un réseau ultrarapide qui connecte les chercheurs, les enseignants et les innovateurs du pays entre eux, et leur donne accès à leurs homologues, aux données et aux technologies du monde entier.

Afin de rendre le milieu canadien de la recherche et de l'enseignement plus sûrs, CANARIE finance, met en œuvre et soutient des initiatives en cybersécurité de concert avec ses partenaires du RNRE, le gouvernement, les universités et le secteur privé. L'organisation dispense aussi des services de gestion des identités au milieu universitaire et procure aux jeunes pousses canadiennes des ressources en nuage ainsi que de l'expertise dans les technologies émergentes.

Fondé en 1993, CANARIE est une société sans but lucratif principalement financée par le gouvernement du Canada.

