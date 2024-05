KANATA, ON et NUUK, GROENLAND, le 17 mai 2024 /CNW/ - Préparez-vous à faire un voyage extraordinaire, à nul autre pareil! Canadian North et Air Greenland sont ravis d'offrir une nouvelle expérience de voyage qui fait le pont entre la culture, les affaires et le tourisme du Canada et du Groenland.

Cet été, du 26 juin au 23 octobre, Air Greenland et Canadian North offriront des vols interlignes directs tous les mercredis entre Nuuk, la capitale du Groenland, et Iqaluit, la capitale du Nunavut. Les voyageurs de Montréal, de Kuujjuaq et d'Ottawa bénéficieront également d'un service aller-retour le jour même entre Nuuk et Iqaluit; il sera donc plus facile que jamais d'accéder au charme du Groenland.

On peut désormais se procurer des billets en ligne sur www.canadiannorth.com/greenland ou sur www.airgreenland.com, ou par l'intermédiaire d'agents de voyages.

Pendant le voyage, les passagers feront l'expérience de l'accueil chaleureux de l'Arctique grâce au service de bord exceptionnel :

Dash 8 d'Air Greenland ( Iqaluit ↔ Nuuk) - un sandwich frais et délicieux gratuit préparé par Kylling og Co., qui accompagne parfaitement un café, un thé ou de l'eau

- un sandwich frais et délicieux gratuit préparé par Kylling og Co., qui accompagne parfaitement un café, un thé ou de l'eau Canadian North 737 ( Ottawa ↔ Iqaluit /Montréal ↔ Iqaluit / Kuujjuaq ↔ Iqaluit ) - un service gratuit de repas chauds et de boissons, complété par un biscuit chaud et un « café spécial »

Ce partenariat interligne intéressant entre Canadian North et Air Greenland crée des trajets harmonieux à travers le Groenland, le sud du Canada, le Nunavut et le Nunavik avec un seul achat de billets.

Le lancement de cette route aérienne s'inscrit dans la continuité de l'accord de 2022 entre le Nunavut et le Groenland qui vise à accroître la collaboration dans les domaines de la culture, de l'éducation, des pêches et de l'énergie verte, et à ouvrir la voie à une plus grande mobilité. Cette mobilité est en train de devenir réalité. La nouvelle route aérienne améliorera les liaisons dans l'Arctique et permettra aux passagers de voyager entre le nord du Canada et le Groenland sans avoir à passer d'abord par le sud.

« Notre mission est de contribuer au succès du Groenland, et grâce à l'ouverture de la route vers Iqaluit, nous contribuerons grandement à ouvrir le pays à la collaboration avec nos cousins et nos voisins de l'Ouest. Le désir de se visiter les uns les autres dans la région de l'Arctique s'est accru depuis le dernier vol régulier entre les deux capitales en 2014. À notre avis, le temps et le marché local sont maintenant propices à la reprise de cette route aérienne », a déclaré Malik Hegelund Olsen, président exécutif d'Air Greenland.

« Nous sommes ravis de promouvoir le tourisme, d'encourager la collaboration régionale et culturelle et de stimuler le développement économique au moyen de ce partenariat novateur », a déclaré Shelly De Caria, la présidente et chef de la direction de Canadian North. « Le lancement de cette route aérienne souligne l'engagement de Canadian North à favoriser les liens entre les communautés et à approfondir les liens culturels ».

« Canadian North et Air Greenland s'affairent à relier nos deux régions depuis janvier 2020, lorsque nous avons signé une lettre d'intention. Ces travaux se sont poursuivis malgré le retard temporaire imposé par la pandémie de la COVID-19 », a déclaré Johnny Adams, le président exécutif de Canadian North. « Nous sommes très heureux que cette route aérienne soit sur le point de décoller, de manière à relier la région circumpolaire.

« Je suis très heureux que nous ayons réussi à établir un partenariat avec Canadian North qui permettra aux voyageurs de réserver facilement leurs billets jusqu'à trois autres destinations dans la région. Ce sera passionnant de suivre le développement de cette initiative, et nous avons hâte d'envoyer des résidents vers l'ouest et de recevoir des invités du Nunavut, du Nunavik et du Canada », a déclaré le chef de la direction d'Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen.

Des aventures inoubliables vous attendent au Groenland et au Canada. Réservez vos billets dès aujourd'hui sur www.canadiannorth.com/greenland ou sur www.airgreenland.com, ou par l'intermédiaire d'un agent de voyages.

Faits saillants de l'horaire (heure locale indiquée)

Les vols entre Nuuk et Iqaluit seront assurés par les avions Dash 8 d'Air Greenland, avec des correspondances le jour même vers Ottawa , Kuujjuaq et Montréal par les avions à réaction 737 de Canadian North.

seront assurés par les avions Dash 8 d'Air Greenland, avec des correspondances le jour même vers , et Montréal par les avions à réaction 737 de Canadian North. Le temps de vol entre Nuuk et Iqaluit est d'environ 2 heures et il y a un décalage de 2 heures entre les fuseaux horaires. Les vols vers l'ouest partent de Nuuk (GOH) à 14 h 55 (heure locale) et arrivent à Iqaluit (YFB) à 14 h (heure locale) Les vols vers l'est partent d' Iqaluit (YFB) à 15 h 15 (heure locale) et arrivent à Nuuk (GOH) à 20 h 15 (heure locale)

est d'environ 2 heures et il y a un décalage de 2 heures entre les fuseaux horaires.

Autres informations :

La route interligne sera administrée tous les mercredis, du 26 juin au 23 octobre 2024, avec la possibilité d'élargir ce service si la demande est suffisante.

Le prix des billets aller simple entre Nuuk et Iqaluit commence à 1 995 couronnes ou 392 dollars canadiens dollars.

commence à 1 995 couronnes ou canadiens dollars. Les citoyens canadiens auront besoin d'un passeport pour entrer au Groenland et rentrer chez eux à la fin de leur voyage.

Les citoyens du Groenland devront demander un permis d'entrée au Canada - En savoir plus ici.

À propos de Canadian North :

Canadian North est une compagnie aérienne détenue à 100 % par des intérêts inuits qui permet aux gens de rester en contact et qui assure la livraison de biens essentiels dans le Nord canadien, le tout de manière sécuritaire et fiable tout en offrant un service à la clientèle courtois et attentionné. La compagnie aérienne Canadian North dessert 25 communautés des Territoires du Nord-Ouest, de Nunavik et du Nunavut, de même qu'Ottawa, Montréal et Edmonton. Elle étend maintenant son service à Nuuk, au Groenland, grâce à un partenariat interligne avec Air Greenland, fort de sa flotte polyvalente d'avions Boeing 737 et d'avions-cargos ATR 42 et ATR 72. Canadian North est également le principal fournisseur de services de vols nolisés pour les clients de grande envergure du secteur des ressources naturelles qui ont besoin d'un service de navettage aérien fiable, efficace et économique. La compagnie exploite des vols en Amérique du Nord et au-delà au profit des équipes sportives, des croisiéristes, des voyagistes et bien d'autres encore. Canadian North est détenue en propriété exclusive par la Société Makivik et la Inuvialuit Development Corporation.

À propos d'Air Greenland :

Air Greenland est une compagnie aérienne entièrement groenlandaise. Desservant 65 destinations à travers le Groenland, nous offrons des vols internationaux vers le Danemark, l'Islande et le Canada avec notre flotte polyvalente d'aéronefs à voilure fixe et d'hélicoptères. Nous sommes disponibles tout au long de l'année pour desservir les passagers et livrer des fournitures essentielles ainsi que du courrier. Pour les établissements éloignés et les villages de notre pays, nous sommes une ressource vitale. Notre flotte et nos équipages sont spécialement conçus et formés pour faire face aux conditions difficiles de l'Arctique; nous assurons ainsi des vols sécuritaires et confortables pour chaque passager. Nous continuons de nous consacrer à réduire notre impact environnemental grâce au renouvellement de la flotte, au rendement du carburant et à la réduction du CO2.

Flotte : 1 Airbus A330-800, 8 Dash 8 Q200, 7 Airbus H155, 4 Airbus H125, 7 Airbus AS350, 1 King Air et 2 Airbus H225.

Renseignements: ou pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Canadian North, Relations avec les médias, [email protected] ; Air Greenland, Directrice du marketing, Katja Vahl, tél. +299 589259, [email protected]