OTTAWA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Canadian Geographic et le Réseau de la nature, un mouvement national visant à renforcer la biodiversité canadienne, font équipe lors d'une conférence nationale à Ottawa pour découvrir le potentiel des mini-forêts et entendre des experts nationaux et internationaux, dont le célèbre Treebador de la vallée de l'Outaouais, Owen Clarkin, et la célèbre botaniste Diana Beresford-Kroeger, au sujet des forêts du Canada à l'ère du changement climatique.

La conférence aura lieu le 19 octobre 2023, à la maison de la géographie et de l'exploration du Canada, au 50, promenade Sussex, le siège du Canadian Geographic à Ottawa.

Cette année, Green Communities Canada, Canadian Geographic et le Réseau de la nature ont travaillé ensemble pour encourager 5 communautés à travers le Canada à planter plus de 2 800 arbres dans des mini forêts, pour apprendre comment les citoyens peuvent faire la différence en travaillant ensemble en tant que planteurs d'arbres communautaires, pour réduire l'impact du changement climatique, améliorer la biodiversité et faire la différence.

Les mini-forêts contribueront à l'objectif du Canada de planter deux milliards d'arbres d'ici à 2031 et constituent une excellente méthode pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

"Nous sommes heureux de réunir des personnes de tout le pays pour partager les enseignements tirés de notre première année de plantation de mini-forêts urbaines dans de nombreuses régions du pays", a déclaré Aran O'Carroll, directeur national des relations gouvernementales et de l'environnement chez Canadian Geographic. "Nous voulons que les gens se sentent inspirés pour continuer à planter plus d'arbres, pour prendre des mesures directes dans leurs propres jardins et communautés et pour se donner les moyens de faire la différence."

Parmi les temps forts de la conférence figure une conversation avec Owen Clarkin, éducateur spécialisé dans les arbres et "Treebador" de la vallée de l'Outaouais, sur l'importance des forêts dans la vallée de l'Outaouais et la nécessité pour les forêts de jouer un rôle dans la réconciliation et l'éducation afin de contribuer à la guérison des personnes et de la planète.

Les participants entendront également la botaniste de renommée internationale Diana Beresford-Kroeger, auteur de "To Speak for the Trees, My Life's Journey from Celtic Wisdom to a Healing Vision of the Forest" (Parler pour les arbres, mon parcours de vie, de la sagesse celtique à une vision curative de la forêt). Mme Beresford-Kroeger sera honorée pour l'ensemble de son œuvre dans les domaines de la science, de la médecine et de la conservation par la Société géographique royale du Canada, l'organisation caritative qui chapeaute le Canadian Geographic.

La conférence mettra en lumière le travail de la première année du programme pilote Mini Forest - une collaboration entre Green Communities Canada, Canadian Geographic, le Réseau de la nature, Dougan and Associates et le TD Ready Commitment - qui vise à éduquer les communautés sur l'importance des plantes indigènes et la responsabilité de protéger la biodiversité du Canada. Des activités de plantation ont eu lieu dans cinq communautés, notamment dans le parc rural Terra Nova à Richmond (C.-B.), le Greenwood Avenue Pocket Park à Toronto, le Johnson Tew Park à Hamilton, le York Road Park à Guelph et le Austin Drive Park à Markham.

Les mini-forêts sont plantées selon la méthode Miyawaki, qui encourage la plantation dense de forêts d'espèces indigènes appartenant à quatre communautés différentes : la canopée, la sous-canopée, les petits arbres et les arbustes. Les arbres sont plantés à proximité les uns des autres afin d'accroître la concurrence pour l'accès à la lumière, ce qui accélère leur croissance. Les plantes indigènes attirent également d'autres espèces, telles que les pollinisateurs, qui dépendent des mini-forêts à différents stades de leur cycle de vie. L'écosystème qui en résulte est petit mais riche en vie.

Le programme a été rendu possible grâce au soutien généreux du programme Deux milliards d'arbres du gouvernement du Canada, de Canadian Geographic, de Network of Nature, du Groupe Banque TD, de la Greenbelt Foundation, de Dougan and Associates, de Green Communities Canada, de la Josette Robertson and Joan Johnston Family Foundation, de la CBSR Foundation, d'Envirocentre, du Vineland Research and Innovation Centre, de Challenge Dialogue et de Wilder Climate Solutions.

SOURCE Société géographique royale du Canada

Renseignements: Rosemary Thompson, Vice-président de la communication et du marketing, Canadian Geographic, [email protected], (613) 240-6739