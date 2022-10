OTTAWA, ON, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Canadian Geographic Adventures fait une fois de plus sortir les lecteurs des pages du magazine Canadian Geographic pour les emmener sur le terrain avec sa collection de voyages désignée. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous annonçons l'élargissement de la collection de voyages désignée à deux de ses plus récents membres, Adventure Canada et CMH Aventures d'été. Dans le but de mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier, le programme Geographic Adventures de la Société géographique royale du Canada met l'accent sur le lien entre les gens et les lieux, et il soutient les petits et moyens voyagistes canadiens.

Les voyages présentés dans le cadre de la collection de voyages désignée comprennent des séjours de plusieurs jours, guidés localement, en petits groupes, soutenus par un apprentissage élargi grâce aux ressources du magazine Canadian Geographic et de la SGRC. Chaque voyage accueille une personnalité ambassadrice de la SGRC qui apporte un éclairage incroyable sur la Société et sur le magazine Canadian Geographic. Chaque voyagiste sélectionné pour faire partie de la collection de voyages désignée est un chef de file dans son domaine et s'efforce d'offrir des expériences exceptionnelles à ses clients tout en œuvrant à la durabilité sociale, écologique et économique. Chaque invité bénéficie d'inclusions exclusives ainsi que d'expériences exceptionnelles offertes par des guides locaux. Pour chaque réservation effectuée, les membres de la collection de voyages désignée soutiennent la programmation efficace de la SGRC en versant une contribution à la Société. Voyager avec un but précis n'a jamais été aussi gratifiant.

Vous trouverez ci-dessous une sélection d'expériences proposées par Canadian Geographic Adventures pour 2023 et par sa collection de voyages désignée. Pour connaître tous les détails, consultez le site canadiangeographic.ca/canadian-geographic-adventures.

Exploration de l'Extrême Arctique - Aventure Canada - Voyagez dans l'Arctique canadien où vous vous émerveillerez devant d'imposants icebergs, ferez des croisières dans des zones naturelles vierges pour observer la faune arctique, apprécierez la chaleur de l'accueil inuit et explorerez la spectaculaire côte ouest du Groenland. Vous voyagerez avec des guides locaux qui connaissent le mieux l'endroit et qui peuvent partager leur culture avec vous de première main. Joignez-vous à Joseph Frey, Fellow et ambassadeur de la SGRC, dans ce voyage qui changera votre vie. Départ le 5 août 2023, 11 nuits, 12 jours - Joseph Frey

Héli-randonnée dans les montagnes Cariboo - CMH Aventures d'été - Oubliez la randonnée telle que vous la connaissez. Au lieu de cela, imaginez aucun sentier. Pas de foule. Juste un court vol en hélicoptère vers les Alpes pour accéder à une vue imprenable sur le sommet de la montagne. Faites une randonnée en hélicoptère avec un guide professionnel du CMH et un ambassadeur de la RCGS pour explorer les anciens glaciers et le paysage spectaculaire des montagnes accidentées de Cariboo. CMH - le premier et le plus grand opérateur d'héliski et d'héli-randonnée au monde - propose des aventures estivales de plusieurs jours à partir de trois destinations éloignées de la Colombie-Britannique, au Canada, y compris CMH Cariboos, le site des voyages en vedette RCGS 2023. Dates et informations sur les ambassadeurs à venir.

Halfway Lodge - Randonnée à cheval dans le Col-Allenby - Banff Trail Riders - Les expéditions à cheval dans l'arrière-pays offrent aux invités la possibilité d'aller au cœur de la nature, tout en profitant du luxe d'un gîte chaleureux et confortable et de repas faits sur place. Au cours d'un voyage à cheval de six jours et cinq nuits, les invités découvriront les sentiers incroyables du Col-Allenby et ils vivront une escapade dans la nature sauvage à Halfway Lodge. Joignez-vous à Scott Forsyth, Fellow de la Société géographique royale du Canada, qui est un photographe en résidence du Canadian Geographic et un auteur publié. Départ les 22 et 29 juin 2023, 5 nuits, 6 jours - Scott Forsyth

Rafting sur la rivière Magpie - Aventure Rivière Boréal - Vous ferez l'expérience de certaines des meilleures eaux vives au monde, vous explorerez les charmants villages de pêcheurs et la culture de la région de la Côte-Nord du Québec, vous découvrirez la culture et l'histoire autochtones locales grâce à un guide innu local. Et si vous souhaitez « lancer votre ligne », vous aurez peut-être la chance d'attraper un omble de fontaine dès votre premier essai. Joignez-vous à Lynn Moorman, membre de la Société géographique royale du Canada, ancienne membre du conseil d'administration et actuelle présidente du comité de recherche de la SGRC. Départ le 19 août 2023, 8 nuits, 9 jours - Lynn Moorman

Grues blanches de la Saskatchewan - Eagle-Eye Tours - Joignez-vous à Carol Patterson, Fellow de la Société géographique royale du Canada et professionnelle du tourisme durable, en octobre, lorsque les grues du Canada migrent vers le sud par milliers en passant par le sud de la Saskatchewan, s'arrêtant à divers endroits pour s'alimenter avant de poursuivre leur voyage. Outre les grues, des dizaines de milliers d'oies des neiges et de bernaches du Canada, ainsi que des nombres moindres d'oies de Ross, d'oies rieuses et de bernaches de Hutchins, affluent, ainsi que d'autres oiseaux aquatiques, oiseaux de rivage, rapaces et passereaux, dont de grandes volées de plectrophanes lapons, de plectrophanes des neiges et parfois de pies-grièches boréales. Départ le 4 octobre 2023, 5 nuits, 6 jours - Carol Patterson

L'essentiel du Pérou - Exodus Travels - Découvrez les mystères de l'ancien empire inca lors de cette odyssée dans la jungle sauvage, les lacs, les villes coloniales, les villages flottants et la cité perdue de Machu Picchu. Ce départ spécial de l'incroyablement populaire aventure L'essentiel du Pérou est dirigé par l'écrivaine, photographe, cinéaste et exploratrice en résidence de la SGRC, Jill Heinerth. Départ le 3 novembre 2023, 14 nuits, 15 jours - Jill Heinerth

Histoires et délices culinaires de l'Î.-P.-É. - Great Canadian Trails - Joignez-vous à nous pour explorer à vélo les joyaux cachés et incontournables de l'Île-du-Prince-Édouard. En traversant à vélo de charmantes communautés, dont la communauté fictive d'Avonlea et la communauté Mi'kmaq de Lennox Island, vous serez charmés par l'hospitalité des habitants. La plus petite province du Canada est réputée pour ses plages de sable rouge, ses vastes champs luxuriants évoquant le roman Anne… la maison aux pignons verts de Lucy Maud Montgomery et pour être une destination de choix pour les amateurs de gastronomie. En complément de cette inoubliable excursion à vélo de plusieurs jours vers l'une des meilleures destinations du pays pour les gourmands, le circuit se terminera par la visite d'une ferme et par une expérience culinaire haut de gamme dans la légendaire auberge de campagne du chef Michael Smith. Départ le 15 août 2023, 7 nuits, 8 jours - Dave Brosha

Les grizzlis de l'inlet Toba avec Canadian Geographic - Klahoose Wilderness Resort - Plongez au cœur de Desolation Sound, situé dans le nord de la mer des Salish, dans la belle province de Colombie-Britannique, au Canada. Le forfait comprend deux excursions d'observation des grizzlis à l'inlet Toba; chaque excursion guidée dure environ six heures, dont deux à trois heures sur terre pour observer les grizzlis depuis les plateformes des Klahoose avec des guides autochtones. Pour ce départ spécial, rejoignez Aliya Jasmin, Fellow de la Société géographique royale du Canada, productrice et environnementaliste, ou Paul Zizka, Fellow de la Société géographique royale du Canada et expert en photographie basé en Alberta. Départ le 8 octobre 2023, 4 nuits, 5 jours - Paul Zizka , départ le 15 octobre 2023, 4 nuits, 5 jours - Aliya Jasmin

Voyage photo dans la forêt pluviale de Great Bear - Aventures Maple Leaf - Voyagez dans l'un des endroits les plus sauvages de la planète. C'est un pays de fjords, de montagnes, de forêts tropicales et d'estuaires de grands fleuves. C'est le royaume des grizzlis, des loups et du mystérieux ours Kermode. Joignez-vous à Daisy Gilardini, photographe en résidence de Canadian Geographic, et à l'aquarelliste et photographe David McEowen dans la forêt pluviale de Great Bear de leur province natale. La photographie et les voyages de Daisy l'ont amenée à parcourir le monde. Au cours de ce voyage spécial, vous serez initiés aux techniques de la photographie lors de conférences et de cours particuliers sur le terrain. David donnera pour sa part vie au monde naturel en présentant des techniques de croquis et d'aquarelle. Départ le 3 septembre 2023, 7 jours, 8 nuits - Daisy Gilardini et David McEown

Rafting sur la rivière Firth - Nahanni River Adventures/Canadian River Expeditions - Joignez-vous à Brian et à Dee Keating, Fellows de la Société géographique royale du Canada et naturalistes en milieu sauvage, dans une incroyable descente en eau vive de la rivière Firth. Vous naviguerez dans un passage enchanteur et pittoresque menant aux plaines de la toundra arctique et à la mer de Beaufort. La rivière Firth relie les monts Britanniques à l'océan Arctique, coule au cœur du nord du Yukon, à côté de l'Alaska, et elle coupe en deux le parc national Ivvavik. Départ le 26 juin 2023, 11 nuits, 12 jours - Brian Keating et Dee Keating

Forfait Consummate Explorer - Ocean Quest Adventures - Joignez-vous à Rick Stanley et à Johnny Olivero, Fellows de la Société géographique royale du Canada et chefs d'expédition dans le cadre du forfait Consummate Explorer avec Ocean Quest Adventures. Au Ocean Quest Lodge, les invités vivent une semaine remplie d'activités, où la culture, l'hospitalité et la vie côtière terre-neuviennes sont à l'avant-plan. Départ le 13 mai 2023 - Rick Stanley et John Olivero

À propos de Canadian Geographic Adventures

Animées du désir de faire découvrir le Canada aux Canadiens et au monde entier, la Société et sa marque médiatique Canadian Geographic collaborent avec des voyagistes canadiens de confiance pour ses expériences de voyage dans chaque province et territoire, ainsi que dans le monde entier. Ces expériences de voyage sont proposées par Canadian Geographic Adventures, une collection de voyages désignée. Les invités qui voyagent dans le cadre de la collection désignée sont charmés par le caractère unique, la chaleur des gens et la diversité des cultures, lors de chaque voyage au Canada et à l'étranger. En voyageant avec un objectif précis et poussés par leur curiosité, les visiteurs soutiennent les communautés et les économies locales, font des découvertes, participent à une expérience de voyage durable et créent des souvenirs inoubliables tout en appuyant des entreprises de voyages de renom et la Société avec chaque réservation.

À propos de la Société géographique royale du Canada

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. La SGRC est financée principalement par des dons et des partenariats personnalisés. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

