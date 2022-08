Tout au long du partenariat, Quesada mobilisera des millions de ses invités qui aiment le soccer partout au Canada afin de les inciter à encourager les équipes nationales de Canada Soccer, à participer à des concours, à savourer des articles au menu à thématiques particulières et plus encore.

« Canada Soccer est heureux d'accueillir Quesada au sein de notre famille de partenaires, a déclaré le Dr Nick Bontis, président de Canada Soccer. Alors que notre sport continue de progresser partout au pays, l'ajout de partenaires dynamiques et engagés comme Quesada nous aidera à soutenir et à avoir une influence positive sur la communauté du soccer canadien d'un océan à l'autre. Nous avons hâte de grandir ensemble avec Quesada alors que nous allons de l'avant avec ce partenariat. »

Quesada s'inspire des saveurs du Mexique et utilise des piments et des épices de façon traditionnelle, notamment dans la salsa et la guacamole fraîche qu'elle prépare quotidiennement. Au fil des 15 dernières années, la chaîne est devenue une destination de choix pour les Canadiens qui sont avides de burritos et tacos savoureux faits d'ingrédients frais et authentiques.

« Les succès de nos équipes nationales sont nourris par l'amour grandissant du soccer chez nos invités et chez tous les Canadiens, a affirmé Steve Gill, fondateur et chef de la direction de Quesada. Nous sommes emballés de pouvoir offrir à notre clientèle grandissante une autre façon d'encourager leurs athlètes favoris et de s'impliquer davantage dans le soccer par l'entremise de ce partenariat. »

L'équipe nationale masculine de Canada Soccer représentera son pays à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ à compter du mois de novembre, tandis que l'équipe nationale féminine de Canada Soccer s'est qualifiée le mois dernier pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie et Nouvelle-Zélande 2023™. L'équipe nationale féminine, championne olympique en titre, disputera par ailleurs une série de matchs de qualification contre la Jamaïque en septembre 2023 dans l'espoir d'obtenir l'occasion de défendre son titre aux Jeux olympiques Paris 2024.

À propos de Canada Soccer

En partenariat avec ses membres et ses partenaires, Canada Soccer assure un leadership dans la poursuite de l'excellence au soccer, à l'échelle nationale et internationale. Canada Soccer s'efforce de mener le Canada à la victoire et encourage les Canadiens à entretenir une passion à vie pour le soccer. Pour plus de détails sur Canada Soccer, visitez le site Web officiel à www.canadasoccer.com .

À propos de Quesada Burritos & Tacos

Quesada a été reconnue en 2020 par le quotidien The Globe and Mail comme étant une des 400 entreprises en plus forte croissance. Quesada est une chaîne de restaurants canadienne primée qui offre des mets frais et délicieux inspirés de la cuisine mexicaine tels que des salsas et des sauces préparées maison, ainsi que des recettes savoureuses de burritos, de tacos et salades préparées à l'aide de saveurs et d'épices authentiques.

Fondée par Steve Gill et son frère Greg en 2004, Quesada a été une des premières chaînes de restaurants au Canada à lancer la mode des burritos en y jumelant une expérience culinaire plus fraîche, plus saine et plus complète. Il y a plus de 170 restaurants Quesada - et ce nombre continue de croître - un peu partout Canada, soit en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Saskatchewan.

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente une gamme d'actifs nationaux de premier plan qui se trouvent au cœur du soccer au Canada. Ceci comprend la représentation de tous les partenariats d'affaires et droits média (diffusion et distribution) en lien avec les actifs principaux de Canada Soccer, notamment l'équipe nationale masculine qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, l'équipe nationale féminine championne olympique en titre et le Championnat canadien, le plus important tournoi de clubs au Canada, ainsi que tous les droits associés à la Première Ligue canadienne.

SOURCE Quesada Burritos & Tacos

Renseignements: Sandra Gage, Chef du marketing, Canada Soccer, [email protected]; Quesada, Jean-Luc Lambert, [email protected]