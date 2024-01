En choisissant Shai Gilgeous-Alexander, prodige canadien, comme ambassadeur mondial, la marque fait preuve d'audace et promet une campagne inoubliable, avec une performance époustouflante de sa part lors du prochain match des étoiles de la NBA.

TORONTO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Canada Goose a annoncé le lancement d'une collaboration avec la marque de mode basée à Brooklyn, KidSuper, dans le cadre de son partenariat pluriannuel avec la National Basketball Association (NBA).

La vedette du match des étoiles et ambassadeur mondial de la marque Canada Goose, Shai Gilgeous-Alexander, portant le manteau matelassé Crofton en imprimé « Purple Crowd ». (Groupe CNW/Canada Goose) Le designer de KidSuper, Colm Dillane, portant le manteau Crofton matelassé en imprimé « Landscape ». (Groupe CNW/Canada Goose) La collection Canada Goose & NBA avec KidSuper pour la campagne « Jouez en plein air ». (Groupe CNW/Canada Goose)

Coïncidant avec le lancement de cette collaboration, nous avons l'honneur de révéler le tout dernier ambassadeur mondial de la marque Canada Goose, la vedette de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander. Pour inaugurer ce partenariat pluriannuel avec Shai Gilgeous-Alexander, ce dernier jouera le rôle principal dans la campagne mondiale de Canada Goose & NBA avec KidSuper. Reconnu pour son talent exceptionnel sur le terrain, Shai Gilgeous-Alexander a également marqué les esprits à l'extérieur du terrain, se distinguant comme l'un des hommes les plus influents de la mode au sein de la NBA, désigné Homme le plus stylé de l'année par GQ en 2022.

« La NBA, ainsi que bon nombre de ses joueurs, sont devenus des promoteurs de goût et de style. Dani Reiss, le président-directeur général de Canada Goose, souligne que Shai, notre nouvel ambassadeur mondial, se distingue dans divers domaines, allant de la performance au style, en passant par la culture, des attributs qui résonnent avec l'essence même de Canada Goose depuis plus de 65 ans. « Les créations de Colm pour la collection Canada Goose & NBA avec KidSuper reflètent parfaitement la connexion entre la culture et la communauté pour laquelle la NBA est reconnue, imprégnées de l'ADN emblématique de vêtements performants de luxe de Canada Goose ».

La collection Canada Goose & NBA en édition limitée avec KidSuper est une démonstration de la construction communautaire à travers l'art, la culture et le sport, et une interprétation audacieuse et énergique du streetwear, fusionnant le design unique de KidSuper avec l'expertise artisanale et la chaleur distinctive de Canada Goose. En tant qu'artiste, designer et visionnaire à la tête de KidSuper, Colm Dillane donne vie à des créations maximalistes qui incarnent la créativité et le plaisir. Ses œuvres, agrémentées de ses propres peintures et dessins figuratifs, saisissent l'énergie vibrante des communautés éclectiques et cultivées. La collection Canada Goose & NBA All-Star avec KidSuper met en avant une approche unique et fantaisiste, fusionnant de manière harmonieuse avec la fonctionnalité supérieure et les performances de pointe de Canada Goose.

La Collection Canada Goose & NBA avec KidSuper invite les adeptes à un voyage de découverte à travers la vision unique de KidSuper. Les designs audacieux et énergiques de la collection capsule en édition limitée réveillent la magie de l'enfance, explorant de manière innovante le monde naturel et la joie au sein d'une communauté unie.

« Chaque jour, la vie est une nouvelle aventure pour moi, et je suis constamment inspiré par des communautés possédant une culture distincte, qu'il s'agisse de mode, d'art, de sport ou de musique », a affirmé Dillane. « Cela a été une véritable collaboration avec Canada Goose, repoussant les limites de l'art et du design pour créer une collection vraiment originale qui allie plaisir et fonctionnalité. »

Les œuvres originales de Colm Dillane de KidSuper occupent une place centrale dans la collection, avec des pièces présentant deux œuvres uniques. La première, « Purple Crowd », représente un groupe abstrait d'adeptes enthousiastes dans un stade, célébrant le match des étoiles de la NBA 2024 et rendant hommage à la connectivité humaine par le sport. La seconde, « Landscape », illustre des sommets montagneux enneigés avec des eaux gelées en dessous, incarnant la philosophie de Canada Goose, « Vivre en plein air ».

Disponible dans les magasins Canada Goose et sur canadagoose.com dès le 8 février 2024, la collection capsule comprend quatre pièces haute performance :

La veste polaire réversible pour KidSuper est fabriquée en tissu polaire composé de 64 % de laine (25 % recyclée), 30 % de polyester (45 % recyclé), 5 % de nylon. Présentant trois longueurs distinctes de poil pour une texture et une sensation inimitables, ce tissu est doublé de jersey recyclé à 100 % et offre une respirabilité naturelle avec une extensibilité intégrée. Le tissu polaire représente la topographie abstraite d'un paysage luxuriant de mousse, avec des nuances de vert et des textures dimensionnelles. Retournez la veste pour découvrir le Ripstop ultra léger recyclé, offrant une finition épurée et un ton subtil.





en tissu polaire composé de 64 % de laine (25 % recyclée), 30 % de polyester (45 % recyclé), 5 % de nylon. Présentant trois longueurs distinctes de poil pour une texture et une sensation inimitables, ce tissu est doublé de jersey recyclé à offre une respirabilité naturelle avec une extensibilité intégrée. Le tissu polaire représente la topographie abstraite d'un paysage luxuriant de mousse, avec des nuances de vert et des textures dimensionnelles. Retournez la veste pour découvrir le Ripstop ultra léger recyclé, offrant une finition épurée et un ton subtil. Pour deux looks en un, la veste réversible pour KidSuper est fabriquée à partir de tissu Ripstop ultraléger brillant (fabriqué à partir de nylon 100 % recyclé) pour une durabilité légère, et disponible dans les deux imprimés, le « Landscape » d'un côté et le « Purple Crowd » sur l'autre.





fabriquée à partir de tissu Ripstop ultraléger brillant (fabriqué à partir de nylon 100 % recyclé) pour une durabilité légère, et disponible dans les deux imprimés, le « Landscape » d'un côté et le « Purple Crowd » sur l'autre. Également fabriqué à partir de tissu Ripstop ultraléger brillant (fabriqué à partir de nylon 100 % recyclé), le manteau matelassé Crofton pour KidSuper est disponible en imprimés « Purple Crowd » et « Landscape ». Avec des fonctionnalités telles que la compressibilité, un rembourrage ultra léger, une capuche ajustable garnie de duvet, un rabat-tempête et une fermeture éclair bidirectionnelle, le manteau matelassé Crofton pour KidSuper est polyvalent et facile à ranger lors de vos déplacements.





KidSuper est disponible en imprimés « Purple Crowd » et « Landscape ». Avec des fonctionnalités telles que la compressibilité, un rembourrage ultra léger, une capuche ajustable garnie de duvet, un rabat-tempête et une fermeture éclair bidirectionnelle, le manteau matelassé pour KidSuper est polyvalent et facile à ranger lors de vos déplacements. La tuque Jacquard pour KidSuper est faite en double couche et est fabriquée à partir d'un mélange de laine mérinos (fabriqué à partir de 50 % de laine mérinos et 50 % d'acrylique), offrant une douceur et une respirabilité exceptionnelles. Elle est disponible dans les deux imprimés personnalisés.

L'engagement de Canada Goose à inspirer et permettre à toutes les personnes de s'épanouir en plein air fait partie intégrante de la collection ainsi que de la campagne de la NBA et Canada Goose « Jouez en plein air ». Célébrant sa quatrième année, la campagne « Jouez en plein air » persiste à inspirer la liberté d'expression sans jugement. La campagne de cette année, réalisée par le directeur de Common Good, Jamie Webster, met en vedette Colm Dillane, l'un des protagonistes, aux côtés d'une diversité de figures emblématiques de KidSuper, guidés lors d'une randonnée en montagne par l'ambassadeur mondial de la marque Canada Goose, Shai Gilgeous-Alexander. La campagne illustre parfaitement l'inspiration même de la collection, soit l'intersection entre l'aventure, du sport et la communauté.

Le match des étoiles de la NBA 2024 aura lieu à Gainbridge Fieldhouse à Indianapolis, Indiana, le dimanche 18 février 2024. Les adeptes peuvent vivre l'expérience de la collection de manière immersive en visitant le studio de Canada Goose à la NBA Crossover, l'événement immersif de premier plan de la NBA qui aura lieu à l'Indiana Convention Center du vendredi 16 février au dimanche 18 février. L'événement d'une fin de semaine mettra en valeur l'intersection entre le basketball et la culture à travers l'art, la mode, la musique, la technologie et le divertissement.

À propos de Canada Goose

Canada Goose est une marque de vêtements d'extérieur, de vêtements, de chaussures et d'accessoires de luxe qui inspire les gens à s'épanouir en plein air. Nous avons acquis une renommée mondiale grâce à notre dévouement envers la production au Canada et à nos normes rigoureuses en termes de qualité, de savoir-faire et de fonctionnalité. Nous croyons au pouvoir de la performance, à l'importance de l'expérience et à notre mission constante de préserver la planète froide tout en réchauffant les gens. Pour plus d'informations, visitez www.canadagoose.com.

À propos de KidSuper

KidSuper a été créé par Colm Dillane.

Alors que la renommée de Colm Dillane repose majoritairement sur son rôle d'artiste et de designer chez KidSuper, il préfère utiliser ce surnom distinctif pour tous ses projets créatifs. KidSuper constitue un collectif créatif qui conçoit et fabrique des vêtements, réalise des peintures et des expositions artistiques, enregistre de la musique et produit des films et des clips musicaux, le tout depuis les locaux de KidSuper à Brooklyn.

KidSuper constitue un espace pour la créativité débordante de Colm. Grâce à ses réalisations, l'artiste et designer a atteint un statut de référence inattendu dans le monde de la mode aux États-Unis. Dillane croit fermement que l'enthousiasme est contagieux et que quoi que vous fassiez, le faire avec le plus grand enthousiasme captivera le cœur des gens. « Quand vous êtes petit, vous croyez que vous pouvez tout faire et que tout est possible, parce que vous êtes jeune et libre. KidSuper s'inspire de cette philosophie. »

Colm Dillane/KidSuper a remporté le prix spécial Karl Lagerfeld 2021 au prestigieux prix LVMH et le 2022 CDFA/Vogue Fashion Fund. Il a aussi été sélectionné pour le prix CFDA American Emerging Designer of the Year 2022, puis l'année suivante pour le prix CFDA Menswear Designer of the Year 2023. Il a été invité à concevoir la collection Louis Vuitton Homme Automne/Hiver 2023 et est entré dans la liste BoF500 en 2023.

À propos du match des étoiles de la NBA 2024

Le match des étoiles de la NBA 2024 à Indianapolis, organisé conjointement avec les Indiana Pacers, réunira les joueurs les plus talentueux et les plus passionnés pour une célébration mondiale de la ligue. Le 73e match des étoiles de la NBA aura lieu le dimanche 18 février à Gainbridge Fieldhouse, domicile des Pacers de l'Indiana, à 20 h HE. TNT diffusera le match des étoiles pour la 22e année consécutive, marquant la 39e année de couverture du match des étoiles de la NBA par Turner Sports. Gainbridge Fieldhouse accueillera également le NBA Rising Stars le vendredi 16 février et le Lucas Oil Stadium accueillera le Ruffles All-Star Celebrity Game le vendredi 16 février et le State Farm All-Star Saturday Night le samedi 17 février.

SOURCE Canada Goose

Renseignements: [email protected]