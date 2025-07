La collection estivale en série limitée Canada Dry x Roots sera offerte à compter du 25 juillet sur Roots.com

TORONTO, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Vos nouveaux essentiels estivaux sont arrivés. Aujourd'hui, Canada Dry®, la ginger ale numéro 1 au Canada*, et Roots®, une marque mondiale de style de vie, présentent une nouvelle capsule estivale exclusive : la collection estivale en série limitée Canada Dry x Roots. Cette collaboration unique rassemble l'esprit de deux marques canadiennes emblématiques dans une initiative rafraîchissante, décontractée et profondément enracinée dans la culture canadienne.

Conçue par Roots en partenariat avec Canada Dry, cette collection a été imaginée pour mettre en valeur leur riche héritage commun et pour célébrer les moments de détente et de complicité que seul un été canadien peut offrir. Le résultat ? Une collection capsule soigneusement pensée qui respire la nostalgie, la fraîcheur et l'authenticité canadienne.

« Depuis plus de 100 ans, Canada Dry fait partie intégrante des étés canadiens en offrant des moments de rafraîchissement uniques. Nous sommes donc ravis de collaborer avec une autre marque emblématique pour cette initiative inédite », explique Ruben Beltran, premier directeur de marque, Canada Dry. « Des journées au chalet aux soirées sur la terrasse, les consommateurs pourront profiter pleinement de l'été grâce à cette magnifique collection. Et à la fraîcheur pétillante de Canada Dry ! »

« Roots et Canada Dry sont deux marques phares qui font partie du tissu culturel canadien », ajoute Leslie Golts, directrice générale du marketing, Roots. « Cette collaboration va bien au-delà du style et du rafraîchissement : elle capture l'essence de l'été et de la nostalgie qui rassemble les gens depuis des générations. Chaque pièce a été pensée pour inspirer des liens entre les gens, les souvenirs canadiens et la nature. »

La collection arbore un logo hybride distinctif sur chaque pièce : le célèbre castor de Roots coiffé de la couronne iconique de Canada Dry ; un clin d'œil à l'héritage commun des deux marques. Les designs s'inspirent de publicités rétro issues des archives de Canada Dry ainsi que du charme intemporel des vacances estivales traditionnelles au pays. Deux imprimés rétro donnent vie à cette nostalgie : une voiture verte, une plaque personnalisée et une enseigne « Welcome to Canada Dry Country » situent le décor, tandis que le castor iconique trône fièrement à l'avant d'un bateau. Chaque imprimé illustre une facette du pays, l'un évoquant l'Est, l'autre l'Ouest.

Deux articles phares composent cette collection, tous deux conçus et fabriqués au Canada . Un chandail à capuchon ample et doux en fibres de coton biologique, orné du logo partagé (138 $ CA).

. Un chandail à capuchon ample et doux en fibres de coton biologique, orné du logo partagé (138 $ CA). Deux t-shirts confortables, parfaits pour une détente stylée, avec des imprimés inspirés des publicités rétro de Canada Dry (54 $ CA).

Toutes les pièces sont non genrées et offrent une coupe décontractée : elles sont aussi agréables à porter qu'à regarder.

La collection estivale en série limitée Canada Dry x Roots sera en vente sur Roots.com dès le 25 juillet.

Pour en savoir plus sur cette collaboration, visitez Roots.com .

À PROPOS DE CANADA DRY

Canada Dry® Ginger Ale est née en 1904 sous le nom de Pale Ginger Ale. Son fondateur, John J. McLaughlin, possédait une usine d'eau gazéifiée au Canada. Consterné par la montée des ginger ales très sucrés, il s'est mis à perfectionner une version plus légère, donnant ainsi naissance à la boisson que l'on connaît aujourd'hui. Durant la prohibition, la ginger ale de Canada Dry devient un mélangeur prisé pour masquer le goût des spiritueux forts de l'époque. Surnommée le champagne des boissons gazeuses, elle a longtemps été associée à une clientèle raffinée. Depuis sa création, son goût authentique de gingembre en fait la boisson de prédilection des consommateurs en quête de fraîcheur et de réconfort. Canada Dry fait désormais partie du portefeuille de boissons de Keurig Dr Pepper.

À PROPOS DE ROOTS

Fondée en 1973, Roots est une marque internationale de style de vie. Conçue dans un petit chalet au nord du Canada, Roots est aujourd'hui une marque mondiale comptant plus de 100 boutiques corporatives au Canada, deux boutiques aux États-Unis, une plateforme de commerce électronique ( roots.com ), plus de 100 magasins partenaires en Asie, ainsi qu'une vitrine de marque sur Tmall.com en Chine. Roots conçoit, commercialise et vend une vaste sélection de produits pour femmes, hommes, enfants et en tailles non genrées, incluant vêtements, maroquinerie, chaussures et accessoires. Chaque produit incarne le confort, la qualité et le style, pour accompagner les aventures du quotidien et permettre à chacun de se sentir chez soi dans la nature. Roots distribue également ses produits en gros et accorde des licences à des partenaires choisis avec soin. Roots Corporation (TSX: ROOT ), est une société canadienne exerçant ses activités sous les noms « Roots » et « Roots Canada ».

