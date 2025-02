NOTRE-DAME-DU-LAUS, QC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « CCB ») (TSXV : CCB), conjointement avec la municipalité de Notre-Dame-du-Laus (« NDL »), a tenu une rencontre du Comité consultatif communautaire (le « Comité ») pour son projet minier Asbury. Il s'agit de la deuxième séance du Comité, qui s'était réuni pour une première fois en mai 2024.

Rappelons que le Comité a été constitué avec l'objectif de favoriser la collaboration et la participation des citoyens de NDL dans le développement harmonieux du projet de mine de graphite Asbury (le « Projet »), au bénéfice de l'ensemble de la communauté, de l'environnement et de l'économie régionale. Sa mission consiste à soumettre des recommandations à la Société pour favoriser un processus de développement transparent du Projet, assurer l'adoption de meilleures pratiques ainsi que de proposer des actions et initiatives axées sur les recommandations de la communauté.

La rencontre fut l'occasion pour la Société de faire une mise à jour sur l'avancement du Projet, d'informer le Comité sur les différents travaux ayant eu lieu au cours des derniers mois ainsi que de présenter les prochaines étapes et échéances du projet. La Municipalité a quant à elle réitéré son désir de collaboration avec la Société, ainsi que de servir de courroie de communication quant aux prochaines étapes, avec l'ensemble de ses contribuables.

Au terme de cette séance, il fut convenu de combiner la prochaine rencontre du Comité à une rencontre d'information citoyenne pour permettre aux citoyennes et citoyens de NDL de poser leurs questions et d'exprimer leurs opinions sur le projet et son développement.

« Cette nouvelle réunion du Comité consultatif communautaire réitère l'engagement de la municipalité de Notre-Dame-du-Laus de favoriser la collaboration et la participation citoyenne dans le projet Asbury de Canada Carbon. C'est ce que nous allons continuer de faire, dans le but de maximiser les retombées positives pour l'ensemble de nos concitoyens. », a commenté Yves Plouffe, maire suppléant de Notre-Dame-du-Laus.

« Je remercie les membres et la municipalité de leur participation et tiens à souligner la qualité des échanges constructifs et collaboratifs entre la communauté de Notre-Dame-du-Laus et Canada Carbon. Ces discussions témoignent d'un engagement commun en faveur d'une démarche transparente et respectueuse de tous. Notre objectif demeure de favoriser un dialogue continu et de bâtir un partenariat durable et bénéfique pour l'ensemble de la communauté. », a déclaré Ellerton Castor, Président-directeur général de Canada Carbon.

Le graphite joue un rôle essentiel dans la transition énergétique ainsi que dans la fabrication de batteries lithium-ion, qui sont indispensables à l'électrification des transports et de l'économie. Ce minéral critique peut permettre au Québec de faire plus de progrès dans ses politiques d'électrification, dans ses efforts de lutte contre les changements climatiques et pour sécuriser une ressource cruciale dans le contexte géopolitique actuel.

À propos de Notre-Dame-du-Laus

La Municipalité de Notre-Dame-du-Laus fait partie de la MRC d'Antoine-Labelle, située dans la région des Laurentides. Située au sud-ouest de la MRC, elle occupe une superficie totale de 866 kilomètres2, soit 14,9 % du territoire municipalisé de la MRC. Elle est bornée, au nord, par les municipalités de Notre-Dame-de-Pontmain, de Lac-du-Cerf, de Kiamika et, au nord et à l'est, par un vaste territoire non municipalisé qui constitue, en partie, la Réserve faunique Papineau-Labelle. Au sud-est, elle est limitée par la MRC de Papineau et au sud-ouest, par celle de la Vallée-de-la-Gatineau.

À propos de Canada Carbon Inc.

Canada Carbon Inc. est une société d'exploration minière qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements de graphite. La société a acquis deux mines de graphite historiques, les mines Miller et Asbury, situées respectivement à Grenville-sur-la-Rouge et à Notre-Dame-du-Laus au Québec. Canada Carbon s'engage à réaliser son potentiel en tant que producteur de graphite de haute qualité tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Pour plus d'informations sur les activités minières de Canada Carbon, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : www.canadacarbon.com.

