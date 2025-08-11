Lancée en partenariat avec KDA3, la plateforme repose sur une technologie révolutionnaire et offre aux partisans de nouvelles façons de se rapprocher du basketball au Canada.

TORONTO, le 11 août 2025 /CNW/ - Après une année marquée par un élan sans précédent, Canada Basketball propose aux partisans une nouvelle façon de s'impliquer en lançant Unify+, une plateforme d'adhésion numérique qui célèbre la communauté, la fierté nationale et l'engagement des partisans. Unify+ offre un accès exclusif à la communauté et au contenu de Canada Basketball, permettant aux membres de profiter d'avantages pensés pour eux, comme un accès anticipé aux produits dérivés, à la billetterie et à des expériences interactives -- le tout sur unify.basketball.ca .

Unify+ est une initiative unique en son genre lancée par une Organisation sportive nationale (OSN), visant à offrir aux partisans une véritable appropriation de leur passion et à rehausser l'expérience de soutenir les équipes canadiennes à tous les niveaux. Les partisans qui se joignent dès maintenant peuvent obtenir plusieurs récompenses offertes pour une durée limitée, telles que le statut de membre fondateur, des chandails personnalisables de Canada Basketball, des primes de préinscription et un accès prioritaire à des expériences inestimables qui reflètent leur rôle dans la construction de la culture du basketball canadien. Les membres de Unify+ seront reconnus pour leurs contributions à la plateforme -- que ce soit en partageant du contenu lié au basketball, en animant des discussions ou en soutenant leurs équipes locales -- le tout sans devoir acheter de jetons ou effectuer de tâches numériques indésirables.

« Unify+ a été créé spécialement pour une communauté de partisans passionnés de basketball canadien », a déclaré Michael Bartlett, président et chef de la direction de Canada Basketball. « Nous sommes extrêmement fiers de nous être associés à KDA3 pour créer ce nouvel environnement permettant à notre public de se rapprocher de nos athlètes et de nos équipes nationales. Nous cherchons toujours à innover et à faire grandir la communauté du basketball au Canada, et la création d'Unify+ était une étape naturelle dans cette démarche. »

Unify+ devient également la destination incontournable pour encourager la prochaine génération de talents du basketball canadien, en facilitant plus que jamais le soutien aux jeunes athlètes émergents à travers le pays. La plateforme a été lancée en version bêta le 4 août lors des Championnats nationaux U15, permettant aux partisans et aux familles des athlètes de regarder les matchs, consulter les scores et suivre la progression des équipes provinciales -- le tout à même Unify+. Les jeunes et les parents qui se sont inscrits à la plateforme ont été automatiquement inscrits au tirage pour courir la chance de gagner des billets pour la Soirée Retrouvailles, propulsée par Unify+, le 13 août dans le cadre de l'événement phare de Canada Basketball, GLOBL JAM. Présentée par Unify+, la Soirée Retrouvailles mettra en vedette certaines des plus grandes stars du basketball mondial, dont Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Dillon Brooks, Lu Dort, Andrew Nembhard, ainsi que des olympiennes telles que Shay Colley, Yvonne Ejim, Sami Hill, Syla Swords, et bien d'autres*.

« Ce n'est pas simplement un autre partenariat technologique -- c'est une nouvelle façon de penser la relation entre les partisans et leur sport, et Unify+ contribuera à façonner l'avenir, » affirme Christian Magsisi, fondateur et chef de la direction de KDA3. « Grâce à la technologie blockchain intégrée à Unify+, nous remettons le pouvoir entre les mains des partisans tout en soutenant directement la croissance du basketball canadien. »

Au-delà de l'engagement des partisans, les entraîneurs de haute performance et le personnel technique de Canada Basketball contribueront aussi à la plateforme en y offrant des conseils et du contenu pour soutenir l'entraînement, influençant ainsi le développement à long terme de la prochaine génération de talents du basketball canadien.

D'autres ressources seront également disponibles, telles que des programmes normalisés de formation et de développement pour les entraîneurs et les officiels.

Unify+ est propulsée par Berachain, une blockchain de nouvelle génération de couche 1 conçue pour soutenir des applications concrètes dans le monde réel réel, ainsi que par Frequency, une passerelle grand public qui permet aux développeurs et aux entreprises de créer en toute fluidité. Bien que la plateforme repose sur la technologie blockchain, aucune connaissance technique ni utilisation de cryptomonnaie n'est requise. Les partisans peuvent simplement s'inscrire et profiter des avantages d'une nouvelle communauté numérique du basketball canadien, ou s'impliquer davantage en choisissant parmi différentes options d'adhésion pour débloquer encore plus d'avantages au sein de Unify+.

Canada Basketball emboîte le pas à Napoli SSC en tant qu'organisation novatrice ayant recours à KDA3 pour transformer l'expérience des partisans et renforcer les liens au sein de sa communauté.

Les partisans peuvent visiter unify.basketball.ca pour s'inscrire à Unify+ et réclamer leur adhésion dès aujourd'hui.

*La présence des athlètes est sujette à changement

À propos de Canada Basketball

Canada Basketball est l'organisation sportive nationale responsable du basketball au Canada. Reconnue mondialement et par la Fédération internationale de basketball amateur (FIBA) ainsi que par le gouvernement du Canada, Canada Basketball est l'unique instance dirigeante du basketball amateur au pays.

En tant qu'organisme sans but lucratif, Canada Basketball représente tous les intérêts liés au basketball et assure le leadership, la coordination et l'orientation du développement de ce sport à tous les niveaux.

À propos de KDA3

KDA3 est une plateforme d'engagement des partisans et d'adhésion alimentée par la technologie blockchain, conçue pour les organisations sportives, les créateurs et les communautés. En combinant identité sur la chaîne, programmes de fidélité personnalisables et expériences numériques exclusives, KDA3 transforme les partisans du quotidien en acteurs engagés. Construite sur Berachain, KDA3 représente la prochaine évolution du soutien sportif au Canada et ailleurs. Pour en savoir plus : www.kda3.io

À propos de Berachain

Berachain est la première blockchain propulsée par le mécanisme de consensus « Proof of Liquidity », conçue pour aider les entreprises à croître et à offrir des économies durables en chaîne. Grâce à un mécanisme de consensus unique nommé « Proof-of-Liquidity » et une structure technologique entièrement intégrée, Berachain offre une efficacité du capital inégalée, une grande rapidité d'exécution et une flexibilité optimale pour les développeurs. Pensée pour les communautés, la culture et l'utilité réelle, Berachain constitue la couche d'infrastructure de la prochaine ère d'adoption du Web3. Pour en savoir plus : www.berachain.com

À propos de Frequency

Frequency est la couche grand public pour la création d'applications Web3 sur Berachain. Conçue pour rendre l'infrastructure blockchain utilisable et intuitive, Frequency permet aux développeurs, aux marques et aux entreprises de lancer des produits à fort impact qui privilégient la valeur réelle, l'identité composable et des expériences utilisateur fluides. Du sport et du divertissement aux programmes de fidélité et aux applications sociales, Frequency est la porte d'entrée pour bâtir la prochaine génération de communautés numériques. Pour en savoir plus : www.frequencyadvisors.com

Matériel de presse:

Cliquez ici pour accéder au dossier de presse d'Unify+

Contacts médias:

Abby Albino, Canada Basketball - [email protected]

Akasha Di Tomasso, KDA3 - [email protected]

SOURCE KDA3