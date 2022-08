QUÉBEC, le 22 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, en compagnie de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec, Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Marie-Pierre Boucher, conseillère municipale, ont annoncé un investissement de près de 31 millions de dollars pour la construction d'un projet de logements abordables dédié à la population étudiante de l'Université Laval grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Situé à proximité de l'Université Laval et développé par l'organisme UTILE, ce milieu de 204 unités sera abordable à perpétuité et sera conçu pour atteindre des cibles ambitieuses sur le plan environnemental. Le projet L'Ardoise s'adresse à une clientèle composée majoritairement de jeunes adultes étudiants.

L'UTILE espère que ce projet saura pallier au manque de logements abordables de qualité dans le secteur de l'Université Laval et aux besoins grandissants de cette population bien particulière que sont les étudiants.

« Tout le monde au Québec mérite un chez-soi sûr et abordable. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous unissions nos efforts pour soutenir nos jeunes afin de les aider à établir des conditions gagnantes pour leur réussite sociale et économique. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les logements sûrs, convenables et abordables aident les Canadiens à atteindre leurs buts, qu'il s'agisse de fonder une famille en santé, de poursuivre des études, de trouver un emploi ou de saisir d'autres occasions de s'épanouir. Lorsqu'il y a pénurie de logements abordables, toute l'économie du Canada en souffre. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député de Québec

« L'accès à un logement abordable et de qualité constitue l'une des clés de la réussite socio-économique des étudiants et des étudiantes. Il donne une quiétude et une sécurité financière qui permet de se concentrer sur son éducation. Et pour les municipalités, une offre de logements abordables assure une croissance économique et des meilleures possibilités d'emploi. » - Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire au ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'UTILE est heureuse de pouvoir compter à nouveau sur l'appui du Gouvernement du Canada afin de concrétiser ce projet qui offrira à de nombreuses personnes aux études un appartement abordable conçu pour répondre spécifiquement à leurs besoins résidentiels. De plus, la construction de ces 200 logements abordables permettra de réduire la pression sur le marché locatif dans les quartiers avoisinant l'Université Laval. » - Laurent Levesque, directeur général de l'UTILE.

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui fournit des prêts à faible taux d'intérêt et des prêts-subventions pour la création de logements abordables et la réparation et le renouvellement de logements abordables et communautaires existants.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui fournit des prêts à faible taux d'intérêt et des prêts-subventions pour la création de logements abordables et la réparation et le renouvellement de logements abordables et communautaires existants. Le FNCIL accorde la priorité aux ensembles de logements abordables destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les jeunes adultes, les nouveaux arrivants et les personnes en situation d'itinérance.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars sur 10 ans, le FNCIL prévoit :

créer 60 000 logements et réparer et renouveler 240 000 logements abordables et communautaires;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement;



créer au moins 7 000 logements abordables pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements abordables pour les personnes handicapées.

Le budget de 2022 propose de devancer un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

