Can-Am dévoile ses modèles de véhicules côte à côte et tout-terrain 2027 : l'évolution de la performance hors route

« En bref, la gamme Can-Am 2027 mise avant tout sur le raffinement et le rapport qualité-prix », a déclaré Jérémi Doyon-Roch, directeur marketing, Can-Am hors route chez BRP. « Chez Can-Am, nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers. Nous cherchons constamment à offrir la meilleure expérience possible aux conducteurs. Des modèles Defender XU, conçus pour le travail acharné, aux modèles Maverick améliorés, les avancées réalisées sur l'ensemble de nos plateformes témoignent de notre engagement à offrir une valeur imbattable à chaque conducteur. »

La gamme Can-Am Defender 2027

Le Can-Am Defender incarne la ténacité, la détermination et le caractère inarrêtable des agriculteurs, des éleveurs, des gestionnaires fonciers agricoles et des conducteurs qui comptent sur lui au quotidien. En 2027, l'héritage du Defender poursuit son évolution avec le nouveau modèle Defender XU. Équipé d'accessoires Can-Am installés en usine, tels qu'un protecteur de cage, une rallonge de boîte de chargement - basse, un porte-outils LinQ et une fixation de boule d'attelage de remorque, le modèle XU est conçu pour exploiter pleinement le potentiel de travail de la plateforme Defender et offrir un rapport qualité-prix exceptionnel dès sa sortie du concessionnaire. Le modèle Defender XU est disponible sur toute la gamme, de l'ensemble de base au Lonestar, avec cabine ouverte ou fermée, à l'exception de celui spécialement conçu pour la boue, l'ensemble X mr.

À la suite du succès du Defender HD11 2026, Can-Am apporte la même innovation, le même confort et les mêmes performances à son modèle de milieu de gamme, le Defender HD10. Munie du nouveau moteur Rotax à trois cylindres de 80 ch, le meilleur de sa catégorie, la gamme HD10 deuxième génération offre une puissance silencieuse et endurante, capable de venir à bout des tâches les plus difficiles. Outre son groupe motopropulseur repensé, la nouvelle génération du HD10 bénéficie également d'un châssis et d'une suspension redessinés, d'une technologie de pointe et d'un confort intérieur haut de gamme, tout en offrant une puissance et une efficacité sans précédent.

À l'intérieur de la cabine, le Defender 2027 deuxième génération offre une expérience de conduite élevée grâce à un nouvel écran couleur de 5 pouces, tandis que les modèles Limited, X mr et Lonestar sont équipés d'un écran tactile sans fil de 10,25 pouces avec système de navigation intégré propulsé par BRP GO!, d'une radio AM/FM, d'un système audio numérique pour un son plus clair et de fonctionnalités d'écran personnalisables. Ce nouvel écran sans fil permet également aux propriétaires de mettre à jour à distance le logiciel de leur véhicule via une connexion Wi-Fi ou un point d'accès sans fil, afin de bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations.

La gamme Can-Am Maverick 2027

Fort de son ADN façonné par la course, le Can-Am Maverick R s'est forgé une réputation de performance exceptionnelle. Pour 2027, tous les modèles Maverick R sont équipés d'une transmission à double embrayage (DCT) Rotax deuxième génération. Lancée à l'origine sur les modèles Maverick R X rc et Maverick R MAX, la transmission Rotax deuxième génération avec plage de très basse vitesse offre un transfert optimal de la puissance sur les terrains à faible vitesse, ainsi que des composants renforcés pour supporter le couple supplémentaire.

Tous les modèles Maverick R et Maverick X3 de 2027 sont équipés de filets de fenêtre intégrés, qui leur donnent une allure inspirée de la course et offrent une meilleure protection contre les intempéries. De nouvelles durites de frein avant et arrière en acier tressé pour une meilleure sensation de freinage sont également intégrées. De plus, tous les modèles Maverick X3 2027 sont équipés de joints de porte pour une meilleure étanchéité de l'habitacle, tandis que les versions RS et DS sont dotées d'un toit complet. Finalement, de nouveaux coussinets à double liaison sur tous les composants de la suspension avant sont intégrés afin de réduire les grincements et les bruits.

Les améliorations se poursuivent dans les gammes Maverick Trail et Maverick Sport. L'emblématique ensemble X, optimisée pour les performances en sentier, est disponible sur ces deux modèles pour l'année 2027. Cet ensemble spécialisé comprend des améliorations telles qu'un éclairage DEL, des portes complètes, un toit et des composants de suspension optimisés (sur le modèle Maverick Sport uniquement), le tout à un rapport qualité-prix exceptionnel.

La gamme Can-Am Outlander 2027

De l'Outlander Electric de Can-Am qui a changé la donne, à l'Outlander 1000R, référence dans l'industrie, la gamme Outlander s'appuie sur plusieurs années consécutives de progrès et d'innovation. Les modèles Outlander X mr 2027 offrent désormais une nouvelle version MAX, conçue spécialement pour les amateurs de boue.

La gamme Outlander Pro, éprouvée et reconnue, présente également des améliorations notables pour 2027. Des accessoires Can-Am installés en usine, notamment des protège-mains, des extensions d'ailes, des protections de plancher et un attelage de remorque, offrent des avantages pratiques sur les sentiers ou sur les chantiers, ainsi qu'une valeur plus grande pour les clients.

Proposant plus d'options de connectivité que jamais, les modèles de haute puissance Outlander XT et Backcountry sont désormais disponibles avec un écran tactile de 10,25 pouces. Le système d'infodivertissement intuitif intègre un GPS pour accéder à des cartes hors ligne et à des fonctionnalités dédiées aux sorties en groupe, tout en permettant de régler facilement les paramètres de conduite sur le vif.

Pour en savoir plus sur la gamme Can-Am 2027, rendez-vous sur can-am.brp.com.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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SOURCE BRP inc.

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