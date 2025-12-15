FREDERICTON, NB, le 15 déc. 2025 /CNW/ - CampusNB est fier d'annoncer l'élargissement de l'accès des établissements d'enseignement postsecondaire du Nouveau-Brunswick à MesCertif® |MyCreds®, le réseau national canadien de certificats numériques, afin de sécuriser et de rendre transférables les dossiers scolaires numériques dans tout le Nouveau-Brunswick.

De gauche à droite : Kim Fenwick, Ph. D., coprésidente de CampusNB et vice-rectrice (affaires universitaires et recherche) à l’Université St. Thomas ; Jodi Tavares, directrice générale de MesCertif | MyCreds; Maureen Barnes, registraire à l’Université St. Thomas; M. Nauman Farooqi, Ph. D., président et vice-chancelier de l’Université St. Thomas; et Sheldon MacLeod, Ph. D., directeur exécutif et co-président de CampusNB, lors de la signature officielle du contrat entre CampusNB et MesCertif (Groupe CNW/ARUCC MyCreds/MesCertif) De gauche à droite : Jodi Tavares, directrice générale de MesCertif® | MyCreds®, Sheldon MacLeod, Ph. D., directeur exécutif et coprésident de CampusNB, et Kim Fenwick, Ph. D., coprésidente de CampusNB et vice-rectrice et vice-présidente (Affaires universitaires et recherche) à l’Université St. Thomas, signent le contrat officiel à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 décembre 2025. (Photo : Ashlen Albright, Université St. Thomas) (Groupe CNW/ARUCC MyCreds/MesCertif)

Grâce à cette initiative, le financement du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, par l'intermédiaire de CampusNB, soutiendra l'adhésion à MesCertif de tous les établissements membres de CampusNB. Une telle approche coordonnée à l'échelle de la province garantit une transition fluide et efficace pour les apprenants et les établissements, aidant ainsi les apprenants à prendre le contrôle de leur parcours scolaire et professionnel. Les apprenants et les détenteurs de titres bénéficieront d'une plus grande mobilité, MesCertif garantissant l'accès à des dossiers scolaires numériques transférables à la grandeur du Canada et sur le réseau international de MesCertif.

« Le fait de mettre en relation les étudiants de niveau postsecondaire de notre province avec leurs titres de compétences, tout en créant un réseau de pointe d'établissements interconnectés, enrichit et donne plus de sens à l'expérience éducative au Nouveau-Brunswick, souligne Kim Fenwick, co-présidente de CampusNB et vice-rectrice, Enseignement et recherche, de l'Université St. Thomas. Nous cherchons à faciliter la mise en relation des étudiants avec les établissements ici, chez nous, puis à travers le monde. Nous sommes reconnaissants du financement provincial et de la participation de chaque établissement ayant rendu le tout possible. »

« Cette initiative représente une avancée significative pour la mobilité des étudiants au Nouveau-Brunswick, ajoute Sheldon MacLeod, Ph. D., directeur exécutif et co-président de CampusNB. En investissant dans une approche coordonnée d'intégration, nous garantissons aux apprenants de notre province un accès transparent à leurs dossiers scolaires numériques. Il s'agit de donner aux étudiants les outils nécessaires pour réussir à l'échelle locale, nationale et internationale. »

L'initiative s'appuie sur le succès du précédent établi dans d'autres provinces, où le soutien provincial a accéléré l'intégration dans tous les établissements postsecondaires. De par notre adoption de ce modèle, les apprenants et les diplômés du Nouveau-Brunswick bénéficieront d'un accès constant à une plateforme moderne de gestion des titres de compétences numériques centrée sur l'apprenant, laquelle favorise la mobilité, soutient les transitions scolaires et professionnelles, et renforce les liens entre les apprenants, les employeurs et les établissements d'enseignement.

Histoire de marquer cette étape importante, des représentants de CampusNB et de MesCertif se sont réunis le 10 décembre à l'Université St. Thomas, à Fredericton, à l'occasion de la signature officielle d'un contrat commémorant ce partenariat. L'événement a mis en évidence l'engagement commun à améliorer la mobilité des apprenants et à moderniser l'accès aux dossiers scolaires à la grandeur de la province. L'Université St. Thomas sera la première à mettre en œuvre MesCertif, démontrant ainsi la forte dynamique provinciale en faveur d'un écosystème numérique unifié pour les titres de compétences. Les représentants ont souligné l'esprit de collaboration sous-tendant une telle initiative et l'impact significatif qu'elle aura sur les étudiants, les diplômés et les établissements à mesure que le Nouveau-Brunswick progresse vers un écosystème de titres de compétences entièrement numérique et centré sur l'apprenant.

Deuxième au Canada

Avec cette annonce, le Nouveau-Brunswick devient la deuxième province canadienne à adopter à 100 % le réseau national bilingue MesCertif. « En tant que résidente du Nouveau-Brunswick, je suis ravie de m'associer à Campus New Brunswick afin de soutenir le déploiement provincial de MesCertif, déclare Jodi Tavares, directrice générale de MesCertif® |MyCreds®. Grâce à ce modèle, le Nouveau-Brunswick se joint au mouvement national visant à éliminer les obstacles pour les apprenants canadiens, en offrant des titres de compétences numériques fiables, transférables et sécurisés. Notre collaboration avec Campus New Brunswick démontre ce qu'il est possible de réaliser lorsque les provinces travaillent de concert avec leurs établissements pour donner la priorité à la mobilité et à la transférabilité des données. »

À propos de CampusNB

CampusNB est un consortium représentant les universités et les collèges de la province. Il a comme mission d'être un chef de file en matière de mobilité des apprenants, en favorisant la collaboration entre les établissements membres, en améliorant l'accès à l'enseignement postsecondaire et s'assurant que les étudiants du Nouveau-Brunswick puissent réussir dans une économie mondiale fondée sur le savoir.

À propos de MesCertif® | MyCreds®

MesCertif® | MyCreds® le réseau national bilingue de titres de compétences numériques du Canada, est dirigé par l'Association des registraires des universités et collèges du Canada (ARUCC). Cet écosystème à but non lucratif offre aux apprenants et aux détenteurs de titres de compétences un accès en ligne sécurisé à leurs dossiers d'études et titres vérifiés, leur permettant ainsi de partager leurs documents avec des employeurs, des gouvernements, des établissements et d'autres tiers dans le monde entier, et ce, de manière instantanée et en toute sécurité. Fiable, portable et axé sur l'apprenant, MesCertif permet aux apprenants de prendre le contrôle de leurs parcours scolaire et professionnel.

