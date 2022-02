Il s'agit du deuxième programme #CampariStirCrazy lancé en collaboration avec Campari Group Canada et Bartender Atlas, dans le but de célébrer l'incroyable talent des barmans canadiens et de redonner à ceux qui ont été sans emploi ou sous-employés en raison des fermetures dues à la pandémie. La campagne vise à faire connaître la mixologie canadienne à l'échelle nationale et à offrir aux barmans une plateforme pour mettre en valeur leurs compétences et leur créativité. Plus de 140 barmans au pays ont participé à cette initiative, notamment :

Rachel Cohen , barmaid au Chef's Hall, Toronto .

, barmaid au Chef's Hall, . Olivia Povarchook , barmaid au Tocador, Vancouver

, barmaid au Tocador, Skye Plowman , barmaid au Trapline Lounge, Yellowknife .

« La majorité des salles à manger de l'Ontario ont été fermées pendant plus de 365 jours depuis le début de la pandémie et nous savons à quel point les deux dernières années ont été difficiles pour tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Nous voulions trouver une manière de leur témoigner notre soutien », souligne Priya Shah, directrice principale, Engagement commercial de Campari Group Canada. « Le projet Campari Stir Crazy visait non seulement à redonner financièrement, mais aussi à fournir aux barmans canadiens une plateforme pour mettre en valeur leurs compétences, et nous n'avons pas manqué de talents cette année. »

Les barmans qui ont participé au programme devaient créer une recette de cocktail unique en utilisant un spiritueux de la gamme de produits diversifiés de Campari, notamment : Forty Creek, Grand Marnier, Appleton Estate, Wild Turkey, SKYY, Wray & Nephew et Campari. Toutes les recettes sont désormais en vente et tous les profits sont redistribués aux barmans. En plus de l'investissement initial de 40 000 $ de Campari Group Canada pour les barmans participants, l'entreprise s'est également engagée à égaler le montant total des recettes de cocktail achetées. Ce don sera partagé entre les 140 barmans participants, contribuant ainsi à encourager le développement de la communauté de talentueux barmans.

« Nous sommes ravis de nous associer à Campari pour la deuxième édition de la campagne Campari Stir Crazy », déclare Josh Lindley, co-fondateur de Bartender Atlas. « Nous avons reçu un nombre impressionnant de candidatures de barmans provenant de 31 villes canadiennes de 10 provinces et territoires, proposant des recettes de cocktails uniques qui, nous en sommes sûrs, plairont aux Canadiens. »

Les Canadiens peuvent soutenir leur communauté locale de barmans en achetant une ou plusieurs recettes de cocktails en visitant le site bartenderatlas.com/shop/. Les recettes individuelles sont offertes pour 5 $, 10 $ ou 15 $ et le catalogue complet des 140 recettes est disponible pour 25 $, 50 $ ou 100 $. Pour plus d'information, ou pour soutenir cette initiative, visitez bartenderatlas.com/campari-stir-crazy/ et suivez #CampariStirCrazy, @CampariGroupCA et @BartenderAtlas.

À PROPOS DE CAMPARI GROUP CANADA

Campari Group Canada est le prolongement national de Campari Group, leader mondial du secteur des boissons. Mis sur pied pour consolider l'héritage du Campari Group à l'échelle nationale, Campari Group Canada agit comme propriétaire, importateur et distributeur d'un portefeuille diversifié de plus de 30 marques de renommée mondiale couvrant toutes les catégories de grands spiritueux. Parmi elles figure la distillerie canadienne Forty Creek Distillery Ltd., connue pour sa gamme primée de whiskys complexes, mais faciles d'approche. Comptant sur l'installation de Forty Creek située à Grimsby, en Ontario, qui sert à la fois d'usine d'embouteillage et d'entrepôt, et sur son propre siège social situé au cœur du Liberty Village de Toronto, le portefeuille de Campari Group Canada comprend les marques de renommée mondiale Aperol, Appleton Estate, Bulldog Gin, Campari, Cinzano, Forty Creek, Grand Marnier, The Glen Grant, SKYY Vodka, Espolòn Tequila et Wild Turkey.

Pour en savoir plus : www.camparigroup.com/en

Veuillez consommer nos produits de façon responsable.

À PROPOS DE CAMPARI GROUP

Campari Group est un acteur majeur du secteur mondial des spiritueux, avec à son portefeuille plus de 50 marques de qualité supérieure et de prestige réparties en priorités mondiales, régionales et locales. L'axe principal du groupe demeure ses priorités mondiales, telles qu'Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier.

Fondé en 1860, le groupe est aujourd'hui le sixième joueur mondial du secteur des spiritueux de qualité supérieure. Fort d'un réseau de distribution d'envergure internationale, il exerce ses activités dans plus de 190 pays en plus d'être à la tête des marchés d'Europe et d'Amérique. La stratégie de croissance du groupe vise à combiner une croissance interne basée sur le développement de marques à une croissance externe via des acquisitions sélectives de marques et d'entreprises.

Le siège social est situé à Milan, en Italie, possède 22 usines dans le monde et a son propre réseau de distribution dans 22 pays. Le groupe emploie environ 4 000 personnes. Les actions de la société mère, Davide Campari-Milano N. V. (Reuters CPRI.MI, Bloomberg CPR IM), sont inscrites à la bourse italienne depuis 2001.

Pour en savoir plus : www.camparigroup.com/en

Veuillez consommer nos produits de façon responsable.

À PROPOS DE BARTENDER ATLAS

Bartender Atlas est un répertoire mondial de barmans créé par la photographe Jessica Blaine Smith et le barman Josh Lindley. Il existe de nombreux sites Web consacrés aux bars et aux cocktails, mais Bartender Atlas se concentre sur les personnes qui se trouvent derrière les bars. Ils croient que vivre une belle expérience dans un bar est le fruit du travail des barmans et Bartender Atlas souhaite les mettre en valeur.

En plus du site Web, Bartender Atlas organise et facilite la tenue d'événements dans le monde entier, notamment des concours de cocktails, des événements virtuels, des cours de cocktails, des activations de marque ainsi que leur plus grand événement : Toronto Cocktail Conference. Jess et Josh sont basés à Toronto, au Canada.

SOURCE Campari Group Canada

Renseignements: Pour les demandes médias, contactez : Emily Wilson, Hill+Knowlton Strategies, [email protected]