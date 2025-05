Campagne publicitaire jeunesse 2025 - Quand tu ne le sais pas, tu ne le sais pas!

QUÉBEC, le 26 mai 2025 /CNW/ - Thomas, 17 ans, commence un emploi d'été à titre de représentant dans un commerce près de chez lui. Il se présente au travail, plein de bonnes intentions. Il est accueilli par son gestionnaire qui lui fait faire le tour du magasin et le présente à ses collègues.

Dès son deuxième jour, on lui demande d'aller chercher des boîtes de vêtements dans les étagères situées dans l'arrière-boutique afin de regarnir les rayons du commerce.

Malheureusement, son superviseur ne lui donne pas plus d'informations sur la façon de procéder, puisqu'il doit répondre aux besoins d'un client. Il laisse Thomas à lui-même sans s'assurer qu'il sait comment bien utiliser l'échelle et sans répondre à ses interrogations.

Ne voulant pas déranger, Thomas ne pose pas de questions et s'en va accomplir sa tâche. Il n'ose pas dire à son gestionnaire qu'il ne se sent pas prêt à grimper dans l'échelle sans savoir comment le faire de façon sécuritaire. Il hésite alors et perd du temps et, en se dépêchant pour rattraper son retard, il chute et se blesse au dos. Il se retrouve dans la salle des employés, amoché et désemparé. Il songe même à quitter les lieux.

Campagne de sensibilisation pour les jeunes

Malheureusement, des histoires comme celle de Thomas arrivent fréquemment dans les milieux de travail. Les jeunes sont souvent hésitants à poser des questions, et les employeurs ne prennent pas toujours assez de temps pour les informer, les former et les superviser. Dans ce cas précis, l'employeur aurait dû l'accompagner afin de lui expliquer comment effectuer cette tâche de façon sécuritaire.

Afin d'éviter ce type de situation, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui sa campagne publicitaire destinée aux jeunes travailleuses et travailleurs. Elle met l'accent sur la formation requise en début d'emploi et lors de l'exécution de nouvelles tâches, ainsi que sur l'importance de poser des questions et du dialogue avec l'employeur. La campagne aborde également un volet sur la santé psychologique portant sur le harcèlement sexuel avec une capsule vidéo.

Les messages de prévention seront diffusés jusqu'au 22 juin prochain, puis du 1er décembre au 14 décembre 2025. Alors que la radio traditionnelle et numérique ainsi que les journaux numériques sont les médiums retenus pour rejoindre les employeurs, la CNESST mise sur les plateformes numériques les plus populaires pour interpeller les jeunes. De plus, un article de contenu sera publié dans un média ciblant les jeunes.

Rôles des employeurs et des jeunes travailleurs et travailleuses

La CNESST demande aux employeurs d'encourager leur jeune personnel à poser des questions, de leur offrir une formation et une supervision adéquates et de les informer des risques, afin d'éviter des accidents du travail.

Du côté des jeunes travailleuses et travailleurs, elle désire les informer de leurs droits et obligations en matière de santé et de sécurité, les sensibiliser à l'importance de déclarer les lésions professionnelles et les inviter à faire part de leurs observations, de leurs doutes et de leurs questionnements ou suggestions au regard de la SST.

Les jeunes travailleuses et travailleurs doivent être supervisés

Les jeunes de 14 à 24 ans constituent une clientèle prioritaire pour la CNESST. En 2024, près d'une lésion sur dix (9,9 %) survenue au Québec s'est produite chez cette tranche d'âge.

Ces personnes présentent une forte mobilité en emploi. Or, les personnes qui intègrent un nouvel emploi sont plus souvent exposées à un cumul de contraintes physiques (tâches physiquement exigeantes, mouvements répétitifs, etc.), en plus de contraintes organisationnelles (horaires irréguliers, travail de nuit, etc.). Par conséquent, le risque d'accident du travail est plus élevé. De plus, l'exécution d'une tâche pour la première fois vient généralement avec son lot de questions.

C'est pourquoi il est impératif d'accompagner les jeunes travailleuses et travailleurs avec l'information, la formation et la supervision nécessaires.

Citations

« La campagne jeunesse de la CNESST est un outil de sensibilisation pertinent et nécessaire, autant pour les jeunes travailleuses et travailleurs que pour les employeurs. Les jeunes sont influencés par les comportements et les attitudes de leurs collègues ainsi que toutes personnes en position d'autorité dans leur entourage. Il est essentiel que les jeunes agissent en tant que modèles et soient proactifs en matière de santé et de sécurité du travail. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Malheureusement, le tiers (35 %) des jeunes qui occupent un emploi estiment faire face à des risques d'accident alors que seul le quart (25 %) des employeurs juge leur milieu de travail comme étant à risque d'accidents ou de blessures. Cette campagne tombe donc à point et elle s'inscrit dans une série de projets de la CNESST visant la prévention dans les milieux de travail auprès des jeunes et des employeurs qui les engagent. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

