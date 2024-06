Campagne publicitaire à l'intention du secteur de la construction - Le bruit, cet ennemi invisible et sournois!

QUÉBEC, le 17 juin 2024 /CNW/ - Roger, aujourd'hui à la retraite, a travaillé pendant plus de 40 ans à titre de manœuvre dans une entreprise de construction qui gère de petits et de grands projets. Il a évolué dans un environnement comprenant des machines bruyantes, comme des moteurs de chariots élévateurs, des scies, des marteaux-piqueurs, des camions ou encore des perceuses à vérin. À l'image de plusieurs de ses collègues, il n'a pas porté attention au bruit qui l'entourait. Les mesures de prévention pour éliminer ou réduire le bruit n'étaient pas en place dans son milieu de travail. Il y a quelques années, Roger a remarqué une baisse de son audition. Il est maintenant âgé de 66 ans et il a un important problème de surdité lié à son ancien travail.

Roger porte des prothèses auditives, mais malgré cela, sa qualité de vie demeure affectée. Il peine à suivre une conversation, à savoir qu'on s'adresse à lui ou à comprendre le sujet lorsque plusieurs personnes discutent autour de lui. Il lui arrive donc de poser des questions qui sont sans lien avec la conversation en cours, en plus de faire répéter les gens. Il a du mal à soutenir une conversation avec ses enfants, sa conjointe et ses amis, ce qui le frustre au plus haut point. Roger s'isole maintenant dans le silence et le mutisme. Il se sent malheureux, inutile, seul… Comment cela aurait-il pu être évité?

Campagne de sensibilisation

Les histoires comme celle-ci ne sont pas rares. Au Québec, plus d'une personne sur cinq œuvrant dans le secteur de la construction est susceptible d'être exposée à des niveaux de bruit élevés ou excessifs. Que ce soit de façon unique ou répétitive, cela peut causer, entre autres, du stress, de la fatigue ou des acouphènes, et même entraîner de la surdité. L'exposition au bruit augmente également les risques d'accidents du travail.

C'est pourquoi la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui une campagne publicitaire pour sensibiliser les travailleuses, les travailleurs, les employeurs et les maîtres d'œuvre du secteur de la construction aux conséquences dévastatrices d'une exposition au bruit, et pour les inviter à mettre en place et à appliquer les mesures requises pour éliminer ou réduire le bruit.

Des messages publicitaires seront diffusés à la radio traditionnelle et numérique, de même que sous forme de bannières Web et d'un article de contenu dans le Journal de Montréal. Le déploiement de la campagne aura lieu du 17 juin au 7 juillet ainsi que du 12 au 25 août 2024.

Des règlements modifiés

Depuis le 16 juin 2023, les niveaux d'exposition sont passés de 90 dBA à 85 dBA pour huit heures, tant dans le secteur de la construction qu'en établissement. De plus, les travailleuses et les travailleurs ne doivent jamais être exposés à des niveaux sonores supérieurs à 140 dBA, peu importe la durée.

Les mesures de prévention liées au bruit

Lorsque les travailleuses et les travailleurs sont exposés au bruit au travail, le recours aux protecteurs auditifs est très souvent la première piste de solution. Cependant, pour le bruit, comme pour les autres types de risques en milieu de travail, il est beaucoup plus efficace de respecter la hiérarchie des mesures de prévention en visant l'élimination à la source ou la réduction du bruit.

Pour soutenir les employeurs et les maîtres d'œuvre ainsi que les travailleuses et les travailleurs dans la prise en charge des risques liés à l'exposition au bruit en milieu de travail et dans l'application des nouvelles exigences réglementaires, la CNESST a créé plusieurs outils, notamment :

Il est également possible d'en apprendre davantage sur l'exposition au bruit en visitant le site Web de la CNESST au cnesst.gouv.qc.ca/bruit.

Citations

« Le bruit excessif au travail est généralement banalisé. Pourtant, les conséquences sont bien réelles et peuvent entraîner des dommages sérieux. Il est donc de notre devoir, en tant que société, de conscientiser et de protéger les travailleurs et les travailleuses ainsi que les employeurs à ce danger invisible. La campagne de la CNESST est un pas de plus dans la bonne direction. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'exposition au bruit peut avoir des conséquences importantes, non seulement sur les travailleuses et les travailleurs, mais aussi sur leur entourage et leur employeur. En effet, depuis un peu plus de 20 ans, le nombre de lésions professionnelles dues à l'exposition au bruit acceptées par la CNESST a sextuplé. La CNESST invite donc chaque milieu de travail à mettre en place et à appliquer les mesures d'atténuation du bruit et à protéger leur audition. »

- Bruno Labrecque, président-directeur général par intérim de la CNESST

