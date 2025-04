WENDAKE, QC, le 1er avril 2025 /CNW/ - Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) entre officiellement dans l'arène politique pour faire entendre les voix et les priorités des Premières Nations. Son nouveau Chef, Francis Verreault-Paul, profitera de la campagne pour sensibiliser les partis politiques, les candidat∙e∙s et le grand public à l'urgence d'un engagement clair envers les Premières Nations.

« Nous demandons à tous les partis de s'engager concrètement : respecter nos droits, mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et faire avancer les dossiers prioritaires comme le logement et l'infrastructure, la sécurité publique, l'éducation et l'autodétermination », a déclaré le Chef Francis Verreault-Paul. « Nous sommes dans un tournant où des décisions fondamentales ont à être prises pour notre avenir. Les Premières Nations doivent être partie prenante de ces discussions et décisions politiques et économiques. »

Les priorités de l'APNQL pour la campagne fédérale s'articulent autour de trois grands axes :

Autodétermination et souveraineté - Soutenir et reconnaitre la gouvernance, les droits et titres ancestraux et le développement par et pour les Premières Nations.

- Soutenir et reconnaitre la gouvernance, les droits et titres ancestraux et le développement par et pour les Premières Nations. Réconciliation - Développer des mesures concrètes de réconciliation législative et économique.

- Développer des mesures concrètes de réconciliation législative et économique. Mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) - Appliquer pleinement la DNUDPA dans l'ensemble des politiques fédérales.

D'autres priorités clés comprennent :

Honorer et poursuivre la mise en œuvre des ententes régionales en éducation ;

Appuyer des initiatives dirigées par les Premières Nations en action climatique et résilience communautaire ;

Négocier immédiatement une entente sur la réforme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations ;

Légiférer pour contrer l'appropriation culturelle et l'autoidentification, y compris dans les processus d'approvisionnement gouvernementaux.

Rencontre avec la table des Chefs

Tout au long de la campagne, l'APNQL mettra en œuvre une série d'initiatives politiques et publiques afin d'interpeller les partis et les candidats. Le Chef Verreault-Paul invite notamment les chefs de partis à rencontrer les dirigeants des Premières Nations et à répondre clairement aux attentes des 10 Nations au Québec-Labrador.

« Cette élection est une occasion de rappeler à toutes et à tous que la réconciliation n'est pas un slogan, c'est une responsabilité », a ajouté le Chef de l'APNQL Verreault-Paul. « Les Premières Nations sont des peuples souverains détenteurs du droit à l'autodétermination. »

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Relations avec les médias : Julianne Gagnon, 418-719-0786, [email protected]