Campagne électorale fédérale : les Producteurs de grains du Québec demandent des engagements clairs

LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) demandent aux candidats à l'élection législative fédérale du 20 septembre 2021 de s'engager clairement à intervenir dans l'optique de stimuler la compétitivité des productions agricoles de manière substantielle, tout en permettant aux agriculteurs d'adopter de meilleures pratiques environnementales.

« Nous sommes très préoccupés par le contexte défavorable auquel nous faisons face ainsi que par l'absence de mesures politiques structurantes. Cela se traduit par un soutien économique non compétitif et par un déficit de soutien en matière agroenvironnementale. Cette situation désavantageuse endigue la croissance potentielle de notre sphère d'activités par rapport à nos compétiteurs étrangers et ne permet pas de déployer le plein potentiel des producteurs et productrices », déclare M. Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec. « Au cours de la dernière année, tous les partis politiques majeurs ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la santé du secteur agroalimentaire. Dans un contexte de campagne électorale et de relance économique, les bonnes intentions des partis doivent absolument se transposer en engagements concrets », ajoute-t-il.

Les PGQ demandent aux candidats de s'engager à intervenir rapidement et prévoir des fonds additionnels pour le programme Agri-stabilité, dont le financement est insuffisant depuis plusieurs années. Cela permettra notamment aux PGQ d'être en mesure de rivaliser avec les agriculteurs des États-Unis, en leur offrant une protection financière lorsqu'ils sont confrontés à des situations hors de leur contrôle et en leur permettant de mieux gérer les risques inhérents à leur industrie.

Les PGQ demandent des engagements clairs en matière d'investissement en agroenvironnement afin que les producteurs reçoivent une juste rétribution pour les efforts déployés. De plus, il est primordial que l'Agence canadienne d'inspection des aliments et Santé Canada maintiennent un cadre règlementaire qui s'appuie sur les données, la gestion des risques et la recherche scientifique disponibles.

Les PGQ ont fait parvenir leurs attentes aux différents partis politiques et souhaitent ainsi obtenir un engagement écrit ferme du prochain gouvernement avant le débat du 8 septembre 2021.

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

Renseignements: Charles Brière-Garneau, 450 822-5656; Robby Desjardins, 450 421-4578; [email protected]

