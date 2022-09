Campagne électorale 2022 : L'éducation, une priorité dont les partis ne traitent pas !

QUÉBEC, le 9 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), l'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES), la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE) et le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ) déplorent que l'éducation soit pratiquement absente de la présente campagne électorale.

Depuis maintenant 12 jours, tous les partis politiques y vont d'un véritable ballet de promesses afin de courtiser la population. Malheureusement, depuis le début de la campagne, aucun parti n'a proposé de réelles mesures structurantes afin de favoriser la réussite des élèves québécois.

« Aucun des chefs de parti n'a encore daigné proposer de solutions concrètes à la pénurie de main-d'œuvre qui sévit actuellement, » souligne Nicolas Prévost, président de la FQDE.

« Et ce fléau ne concerne pas seulement les enseignants à temps plein, comme se plaisent trop souvent à le dire les candidats. Car la pénurie touche aussi les enseignants à temps partiel, les directions, les techniciens(nes) en éducation spécialisée, les éducateurs(trices) de service de garde, les psychologues, les orthophonistes, etc. »

Les directions d'établissements scolaires invitent donc les partis à exprimer clairement leurs positions par des engagements concrets, afin que les élèves québécois puissent être mieux outillés sur le chemin de la réussite. « Une campagne électorale est le moment de débattre d'idées. Les citoyens sont en droit de savoir ce que les partis ont à offrir. En ce sens, les débats des chefs à venir sont une bonne occasion de faire de l'éducation un thème majeur », a mentionné Kathleen Legault, présidente de l'AMDES.

« Comme parents et électeurs, voir une campagne électorale sans proposition de fond sur l'éducation, c'est plus que décevant, c'est inquiétant. Nous savons que le réseau de l'éducation est en mauvais état partout au Québec et que la pandémie a exacerbé cette situation. Mais les enjeux fondamentaux de la réussite de nos enfants, tels l'évaluation des apprentissages et la prestation de services auprès des clientèles vulnérables sont complètement absents du discours des candidats. On entend parler de crédits d'impôt pour la gym, de plagiat, mais aucun parti n'a encore avancé ses idées pour que nos élèves puissent mieux réussir à l'école. C'est pourquoi nous demandons à tous les partis politiques de rectifier le tir en présentant leurs engagements en éducation, puisqu'ils affirment à répétition que c'est pour eux une priorité », a ajouté Sylvain Martel, porte-parole du RCPAQ. »

« L'éducation, c'est à la base de tous les autres enjeux. Si on veut une société plus juste, plus égalitaire, plus verte, plus riche, plus en santé, ça repose sur l'éducation. Ne pas en tenir compte, c'est passer à côté de l'essentiel. J'ai espoir que les partis vont entendre notre appel, proposer une vision pour le Québec et articuler un projet de société qui nécessairement s'appuie sur l'éducation », a conclu Carl Ouellet, président de l'AQPDE.

