Campagne des paniers de Noël - Les pompières et pompiers de Montréal font appel à la générosité de la population

MONTRÉAL, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche du temps des Fêtes, les pompières et pompiers de Montréal organisent leur traditionnelle campagne des paniers de Noël de l'Association des pompiers de Montréal, et font appel à la générosité des citoyennes et citoyens afin de recueillir des jouets.

« Je tiens à remercier les pompières et pompiers qui, encore une fois, font preuve d'une implication exemplaire. La traditionnelle campagne des paniers de Noël se déroule au moment de l'année où il est d'autant plus important de faire preuve de solidarité et ce, envers toutes les familles montréalaises. J'invite les citoyennes et citoyens à participer en grand nombre à la collecte de jouets. C'est un geste qui demande peu de temps et qui contribue à faire toute la différence », déclare Rosannie Filato, responsable de la sécurité civile au sein du comité exécutif.

« La grande famille du Service de sécurité incendie de Montréal est heureuse de contribuer à égayer le temps des Fêtes des Montréalaises et Montréalais grâce à la campagne des paniers de Noël. En cette période de réjouissances, personne ne devrait être laissée pour compte. Nous faisons appel à la générosité de la population afin que nos efforts communs puissent, cette année encore, faire une réelle différence dans la communauté », explique Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

« Pour l'Association des pompiers de Montréal, cette campagne, pilotée par ses membres pour une 32e année, illustre bien la volonté des pompières et pompiers d'aller toujours au-delà de leur engagement professionnel envers la communauté, consacrant ainsi leur leitmotif - notre famille protégeant la vôtre », ajoute Chris Ross, le président de l'Association des pompiers de Montréal (APM).

Les Montréalaises et Montréalais sont invités à participer en grand nombre en se présentant à la caserne de leur quartier pour y déposer des jouets en bon état ou des dons en argent qui serviront à la confection de paniers de Noël. Les jouets recueillis seront emballés par des pompières et pompiers bénévoles ainsi que par du personnel civil et militaire des Forces armées canadiennes du 202e Dépôt d'ateliers de Longue-Pointe, avant d'être distribués auprès de 800 familles montréalaises dans le besoin, entre le 14 et le 18 décembre. En outre, 1150 personnes seules recevront des bons d'achat de très bonne valeur.

Jouets acceptés

Casse-têtes, jeux de société, Lego, figurines, livres, poupées ou peluches neuves (si possible, sceller les boîtes avec un ruban adhésif pour éviter la perte de pièces).

Jouets refusés

Toutous et peluches usagés.

Articles nécessitant une console de jeux ou jeux vidéo.

Jeux à caractère violent, religieux ou raciste.

Ordinateurs, téléviseurs, lecteurs MP3, CD, DVD.

Vêtements / souliers / patins (voir boîte ou cloche d'un organisme près de votre caserne).

Vélos (contactez SOS VÉLO au 514 251-8803).

Gros objets, sièges d'auto, chaises hautes, poussettes (contactez les CPE, garderies ou organismes communautaires de votre quartier).

Les gens ou les organismes qui souhaiteraient donner une grande quantité de jouets peuvent contacter l'Association des pompiers de Montréal au 514 527-9691 ou par courriel à info@adpm.qc.ca. Les personnes désirant offrir des denrées non-périssables sont invitées à communiquer avec un organisme tels que la Grande guignolée des médias et le Regroupement Partage.

Recevoir un panier

Les familles qui souhaitent obtenir un panier de Noël peuvent s'adresser à la Société Saint-Vincent-de-Paul de leur quartier. Le point d'aide le plus proche peut être trouvé sur internet au ssvp-mtl.org/fr/obtenir-de-l-aide ou par téléphone au 514 526-5937 (laissez un message avec votre code postal).

Liste des casernes

Pour connaître la caserne la plus proche, consultez le site internet du Service de sécurité incendie de Montréal au ville.montreal.qc.ca/sim/carte-des-casernes.

