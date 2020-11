« Lorsque Garage m'a approché pour photographier sa campagne des Fêtes, j'ai sauté sur cette opportunité », dit Hannah Sider. « Parce que je suis ultra-créative, la photographie m'a vraiment interpelé et j'adore travailler avec des marques qui comprennent à quel point ça fait partie de moi. En me laissant diriger cette campagne, Garage m'a permis d'exprimer qui j'étais vraiment; c'est pourquoi j'ai été capable de créer et de capter des moments de pur bonheur et de plaisir que tout le monde voudrait vivre à leur tour. »

Le concept de la campagne 2020 est inspiré d'une soirée de filles dans les rues désertes alors que la ville devient leur terrain de jeu. La sélection de la saison est ultra-variée : styles de détente tendance et confos, looks de party, idées cadeaux uniques et un avant-goût des looks pré-printemps.

« Pour notre collection des Fêtes 2020, nous voulions montrer des amies qui aiment être ensemble et qui vivent le moment présent. », explique Liz Edminston, Présidente et Chef de la direction chez Groupe Dynamite Inc. « Puisque notre nouvelle réalité continue d'évoluer, nous avons fait appel à notre communauté Garage et nous avons rassemblé des groupes de filles dans certaines villes clés en Amérique du Nord pour présenter une nouvelle façon de vivre la saison des Fêtes. Nous sommes emballés de travailler avec Hannah sur ce projet puisqu'elle possède l'habileté naturelle d'immortaliser des moments sincères et bruts par sa photographie, insufflant de l'énergie et de l'authenticité à tout ce qu'elle fait. »

La collection des Fêtes reflète les tendances les plus branchées de la saison et comprend nos looks de détente hyperdoux proposant du tie-dye subtil et des imprimés graphiques audacieux. Nos vêtements d'extérieur complèteront les looks d'hiver confos avec des manteaux écourtés en sherpa, des blousons matelassés amples et des parkas ornés de fourrure, parfaits pour toutes les occasions. Garage facilitera aussi l'achat de cadeaux avec des ensembles essentiels en coton ouaté à agencer offerts dans des imprimés à carreaux traditionnels ou en version monochrome, portés avec des sous-vêtements en soie et en dentelle pour des looks douillets pour la maison. Pour celles qui veulent se démarquer, notre cami ultra-écourtée en velours, à paillettes ou au fini scintillant est parfaite pour voler la vedette; c'est le style de prédilection à agencer avec notre jean « mom » préféré ou un pantalon de jogging.

À propos de Garage

Garage est la voix des personnes indépendantes et confiantes qui n'ont pas peur de vivre à leur façon et d'exprimer leur personnalité. Notre objectif est d'inspirer les gens de partout sur la planète et de leur permettre d'assumer haut et fort qui ils sont vraiment. Garage habille une clientèle moderne, sexy et tendance pour refléter leur style de vie décontracté et propose des vêtements et accessoires intemporels incluant des jeans, des hauts en tricot, des robes, des manteaux, des maillots et des sous-vêtements. Créé à Montréal en 1975, Garage s'est positionné comme leader dans l'industrie de la mode au détail avec plus de 230 magasins en Amérique du Nord et en ligne à l'international au garageclothing.com .

À propos de Groupe Dynamite Inc. :

Groupe Dynamite Inc. (GDI) est une entreprise privée internationale basée à Montréal qui crée et conçoit des vêtements abordables depuis 1975. Garage et Dynamite, les deux marques de vêtements et d'accessoires du détaillant, sont au cœur de son succès. Exploitant plus de 300 magasins en Amérique du Nord, GDI offre à sa clientèle passionnée par la mode une expérience de magasinage omnicanale. À l'avant-garde des tendances en Amérique du Nord, l'équipe de la haute direction agile et novatrice de Groupe Dynamite comprend que le succès et la longévité sont alimentés par une culture créative et inclusive. Groupe Dynamite Inc. a été récipiendaire des prix prestigieux Meilleurs employeurs de Montréal et pour les jeunes Canadiens.

SOURCE Groupe Dynamite Inc.

Renseignements: Personne à contacter : Cynthia Yan | ASC PR | [email protected]