Campagne de vaccination - Le ministre Jean Boulet annonce le remboursement des frais de déplacement pour la clientèle des programmes d'assistance sociale

QUÉBEC, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que les prestataires des programmes d'assistance sociale pour qui l'obtention du vaccin engendrera des frais de transport pourront se faire rembourser les frais liés à leur déplacement.

Le gouvernement est sensible aux difficultés vécues par les Québécoises et les Québécois dans le contexte de la pandémie. Depuis le début, une vigie étroite des effets de la crise sanitaire sur les personnes et les familles en situation de pauvreté et d'exclusion sociale est exercée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Comme la campagne de vaccination s'accélère au Québec, cette mesure permettra de favoriser un plus grand accès des prestataires des programmes d'assistance sociale à la campagne de vaccination.

Le remboursement des frais de transport liés à la l'obtention du vaccin contre la COVID-19 s'ajoute aux autres mesures mises en place pour mieux soutenir les personnes et les familles en situation de pauvreté.

Citation :

« La santé des Québécoises et Québécois est non négociable. C'est notre priorité, de tout mettre en œuvre pour nous assurer de protéger l'ensemble des citoyens. Les frais de transport ne doivent pas être un frein à l'obtention du vaccin contre la COVID-19. Je l'ai dit depuis le début, je suis à l'écoute des besoins des personnes et des familles les plus vulnérables de notre société. Il est essentiel de s'assurer du succès de la campagne de vaccination auprès de toute la population, ce qui nous permettra enfin de nous tourner vers l'avenir. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le ministère de la Santé et des Services sociaux est responsable de déterminer l'ordre de priorisation de vaccination de la population. Pour plus d'information sur la priorisation des groupes, veuillez consulter la page Campagne de vaccination contre la COVID-19.

Rappelons que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a déjà mis de l'avant ce type de mesure de remboursement lors de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1.

Pour plus d'information sur cette mesure, les prestataires sont invités à communiquer avec leur agent de leur bureau local de Services Québec.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

