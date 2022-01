OTTAWA, ON, le 10 janv. 2022 /CNW/ - Le président du Conseil privé de la Reine pour la Canada et ministre de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a confirmé que le gouvernement du Canada a approuvé une demande d'aide de la province de la Nouvelle-Écosse pour aider sa campagne de vaccination contre la COVID-19.

Pour aider à relever les défis immédiats et importants au système des soins de santé de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement du Canada déploiera 24 membres du personnel de la Croix-Rouge canadienne, dont 14 vaccinateurs et 10 généralistes. Ces ressources aideront à établir une clinique de vaccination centrale à Halifax qui pourra administrer jusqu'à 1 000 doses du vaccin contre la COVID-19 par jour. De plus, elles assureront le bon déroulement du centre, s'occupant de l'orientation, la désinfection, la sécurité et le bien-être ainsi que l'observation des vaccinés.

Le déploiement de la Croix-Rouge est financé par le Programme d'aide humanitaire de Sécurité publique Canada, un programme annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 et lancé pendant l'été 2021. Dans l'Énoncé, le gouvernement a annoncé son intention de verser plus de 150 millions de dollars sur deux ans à partir de 2021-2022 pour aider la Croix-Rouge canadienne et les autres organisations non gouvernementales afin qu'elles puissent renforcer leur main-d'œuvre et continuer à intervenir en cas d'épidémies et d'autres urgences d'envergure.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux et fédéraux pour coordonner l'intervention fédérale en Nouvelle-Écosse.

Tout au long de la pandémie, le Centre des opérations du gouvernement a traité plus de 150 demandes d'aide de ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux. Pour traiter les demandes, le Centre a collaboré avec plusieurs ministères, dont le ministère de la Défense nationale, Santé Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et des partenaires non gouvernementaux, dont la Croix-Rouge canadienne.

« Les vaccins sont l'outil le plus efficace pour contrer la COVID-19 et nous continuons de faire tout en notre pouvoir pour garantir que la population canadienne puisse obtenir une injection pour protéger leur communauté. La Croix-Rouge canadienne, l'innombrable nombre de professionnels de la santé et les gestionnaires d'urgence se sont retroussé les manches encore et encore au cours de cette pandémie pour aider les Canadiens. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux et celles qui travaillent en première ligne pour assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes. »

- L'honorable Bill Blair, Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« À mesure que nous continuons de naviguer tous les défis qui se présentent à cause de la crise sanitaire, la Croix-Rouge canadienne est prête à appuyer le gouvernement et nos partenaires communautaires pour offrir de l'immunisation contre la COVID-19. Je suis reconnaissant de nos travailleurs de première ligne qui font preuve de dévouement à la santé et le bien-être des Canadiennes et Canadiens. »

- M. Conrad Sauvé, PDG de la Croix-Rouge canadienne

Depuis janvier 2020, le gouvernement du Canada a approuvé plus de 150 demandes d'aide fédérale et de prolongations liées à la COVID-19 et aux urgences météorologiques.

a approuvé plus de 150 demandes d'aide fédérale et de prolongations liées à la COVID-19 et aux urgences météorologiques. Tout au long de la pandémie, la Croix-Rouge a fourni du soutien dans les centres de soins de longue durée, les unités de soins intensifs, le dépistage, la recherche des contacts et la vaccination.

Tout au long de la crise sanitaire, la Croix-Rouge canadienne a offert de nombreux soutiens au gouvernement de la Nouvelle-Écosse, notamment le déploiement d'une équipe de 16 personnes en juin et juillet 2021. Cette équipe a travaillé avec le personnel du IWK Health Centre et les Forces armées canadiennes pour administrer plus de 15 000 doses de Moderna dans une clinique de vaccination temporaire au centre de congrès de Halifax .

. Le Centre des opérations du gouvernement est responsable de coordonner l'intervention fédérale d'urgence, notamment la pandémie. Il appuie l'Agence de la santé publique du Canada , qui mène l'intervention fédérale.

, qui mène l'intervention fédérale. Au Canada , les urgences sont d'abord gérées à l'échelle municipale. Si nécessaire, les municipalités demandent à la province ou le territoire pour de l'aide. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir l'aide du gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées à l'échelle municipale. Si nécessaire, les municipalités demandent à la province ou le territoire pour de l'aide. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent obtenir l'aide du gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est envoyée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou pourrait dépasser la quantité de ressources que possède une province ou un territoire et lorsque l'assistance du gouvernement fédéral est nécessaire pour aider efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente officiellement une demande d'aide fédérale, le Centre des opérations du gouvernement gère la demande. Un processus bien établi a été mis en place pour ces situations, comprenant des consultations provinciales et territoriales et une coordination interministérielle.

