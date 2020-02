Campagne de sécurité en transport scolaire - La FCSQ invite la population à la prudence

QUÉBEC, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), fière partenaire de la Fédération des transporteurs par autobus, invite la population à la vigilance et à la prudence dans le cadre de la Campagne de sécurité en transport scolaire, se déroulant sur le thème M'as-tu vu? du 3 au 14 février 2020.

« Nous sommes malheureusement tous témoins d'imprudence commise autour des écoles et des autobus scolaires. Nous appelons les parents, les membres du personnel et les citoyens à la prudence, durant la campagne et toute l'année, pour la sécurité des élèves et des chauffeurs. Les commissions scolaires du Québec transportent plus de 500 000 élèves tous les jours, nous sommes fiers de notre bilan en termes de sécurité, mais il reste toujours des efforts à faire », a affirmé M. Alain Fortier, président de la FCSQ.

La FCSQ salue l'initiative de la Fédération des transporteurs par autobus et la participation de tous les acteurs au succès de la campagne M'as-tu vu ?.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

