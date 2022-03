MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - En soutien au Fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne, la communauté ukrainienne au Québec se mobilise et lance la campagne de financement d'urgence Sauver l'Ukraine, en collaboration avec le Congrès ukrainien canadien.

Durant cette campagne, les sommes amassées serviront à répondre aux besoins immédiats des personnes touchées par les récents événements en Ukraine pour assurer leur survie et à favoriser leur rétablissement à long terme. Des soins de santé et des articles de secours seront ainsi offerts aux familles et aux personnes ayant besoin d'aide, de même qu'aux populations déplacées en raison de la guerre.

« Après 10 jours, la guerre a déjà fait plus d'un million de réfugiés ukrainiens, selon l'ONU. Ainsi, avec l'aide de plusieurs organismes privés et publics, nous lançons cette campagne de financement d'urgence pour unifier les efforts individuels et collectifs en cours au Québec. Également, les Québécois d'origine ukrainienne lancent un défi aux entreprises, dont les employés se mobilisent pour organiser des levées de fonds, à égaler les dons amassés », souligne Gregory Bedik, porte-parole de la campagne Sauver l'Ukraine et membre du Congrès ukrainien canadien au Québec.

La campagne de financement d'urgence, produite par l'agence Molotov, sera déployée à travers le réseau de la STM sur les plateformes d'affichage Astral. La communauté ukrainienne tient à remercier chaleureusement ses partenaires pour leur appui dans cette démarche. Pour contribuer à la campagne de financement d'urgence Sauver l'Ukraine, visitez le site Internet : www.sauver-ukraine.ca.http://www.sauver-ukraine.ca./

Premier pays occidental à reconnaître rétablissement de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, le Canada compte plus de 1,4 million de personnes d'origine ukrainienne sur son territoire. La diaspora ukrainienne au pays est ainsi la deuxième en importance dans le monde après celle qui vit en Russie.

À propos du Congrès ukrainien canadien

Le Congrès ukrainien canadien (UCC) est la voix de la communauté ukrainienne du Canada. Le Congrès rassemble sous un même toit toutes les organisations nationales, provinciales et locales ukrainiennes canadiennes. Avec ses organisations membres, l'UCC dirige, coordonne et représente les intérêts de l'une des plus grandes communautés ethniques du Canada (1,4 million) depuis 1940 et a contribué à façonner le paysage social, économique et politique du Canada.

