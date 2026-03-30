PLESSISVILLE, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos lance aujourd'hui un appel aux dons à toutes ses sections locales pour soutenir les grévistes de Citadelle. Ces dons récurrents devraient permettre de bonifier les secours de grève réguliers non remboursables prévus dans les Fonds de grève et de défense des Métallos.

Campagne de dons pour les grévistes de Citadelle (Groupe CNW/Syndicat des Métallos (FTQ))

« Quand un groupe de métallos choisit de se battre pour avoir du respect de la part d'un employeur, c'est tous les métallos du Québec qui sont au front avec ces hommes et ces femmes. Si un employeur pense qu'il peut avoir des grévistes à l'usure et les forcer à rentrer la tête basse parce qu'ils et elles ne peuvent plus payer le loyer, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude », prévient le directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre.

Ce dernier a fait parvenir ce matin un appel aux dons aux président.e.s de toutes les sections locales québécoises du Syndicat des Métallos. Une ligne de piquetage est érigée au 2100 avenue Saint-Laurent à Plessisville, dans le Centre-du-Québec.

La centaine de membres de la section locale 7885 ont déclenché une grève générale illimitée le 18 mars dernier, après avoir rejeté une offre finale et globale de l'employeur. Le conflit porte sur les conditions de travail, la santé et sécurité ainsi que sur le climat de travail dans l'usine.

« Nos membres se battent pour ce qu'il y a de plus noble : le respect. Citadelle doit se rappeler d'où elle vient et renouer avec des valeurs coopératives pour mieux traiter ses employé.e.s. Ces travailleur.euse.s demandent un environnement de travail sain, une ambiance de travail respectueuse et des salaires décents. La tradition de solidarité est forte chez les Métallos et on sonne la grande cloche pour soutenir les grévistes de Citadelle », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Dany Maltais.

Déjà plusieurs groupes ont annoncé des dons récurrents depuis le déclenchement du conflit. C'est notamment le cas de la SL 6586 représentant les travailleur.euse.s d'ArcelorMittal à l'usine de Contrecoeur-Est qui ont donné un montant 6586 $ auquel s'ajoutera un montant de 500 $ par semaine. Les métallos de la SL 9594 chez Microbird à Drummondville ont pour leur part annoncé un don de 500 $ ainsi que des dons récurrents de 1000 $ par mois.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

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SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

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