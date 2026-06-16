Campagne Chère Janette : la Fondation Institut de gériatrie de Montréal lance une série de capsules vidéo sur les enjeux du vieillissement

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Après avoir reçu des milliers de témoignages de personnes aînées et de proches aidant•e•s dans le cadre de la campagne Chère Janette, présentée par Québecor, la Fondation Institut de gériatrie de Montréal lance cette semaine une série de quatre capsules vidéo animées par Janette Bertrand, ambassadrice de la Fondation.

Fondation Institut de gériatrie de Montréal - Janette Bertrand Speed Speed Fondation Institut de gériatrie de Montréal - Campagne Chère Janette

Au cœur de ce projet, Janette Bertrand poursuit le dialogue amorcé avec la population en portant à l'attention des spécialistes, chercheurs et chercheuses de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et de son Centre de recherche les préoccupations les plus fréquemment exprimées par le public, afin d'obtenir des réponses concrètes et éclairées aux enjeux du vieillissement et de la proche aidance.

Chère Janette : des milliers de témoignages reçus

Lancée en février dernier, la campagne Chère Janette invitait les personnes aînées et les proches aidant•e•s à partager par écrit leurs préoccupations, leurs défis et leurs souhaits pour l'avenir. L'appel a trouvé écho partout au Québec et a donné lieu à l'envoi de milliers de messages. Teintés d'inquiétude, mais aussi de résilience et d'espoir, les messages adressés à Janette Bertrand dressent un portrait éloquent d'enjeux bien réels, dont les problèmes de santé, la perte d'autonomie, l'épuisement des proches aidant•e•s et l'isolement.

« J'ai été profondément touchée par la quantité de messages reçus et je remercie sincèrement tous ceux et celles qui ont pris le temps de m'écrire. À travers vos lettres, je perçois vos craintes, vos inquiétudes, mais aussi votre résilience, votre courage et votre force. Je veux surtout que les personnes aînées du Québec, ainsi que leurs proches, sachent qu'elles ne sont pas seules. En parlant ouvertement de ce qui nous préoccupe, nous brisons l'isolement et nous trouvons ensemble des solutions », affirme Janette Bertrand, ambassadrice de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

L'expertise de l'Institut au service d'une vieillesse plus confortable

Les nouvelles capsules visent à offrir des pistes de solutions et des conseils pratiques en lien avec quatre thèmes qui touchent directement le quotidien des personnes aînées et de leurs proches :

Gestion des douleurs chroniques - avec le Dr David Lussier, gériatre

Incontinence urinaire - avec la Pre Chantal Dumoulin, physiothérapeute et chercheuse spécialisée en santé des femmes

Maladie d'Alzheimer et troubles neurocognitifs - avec le Dr Thomas Tannou, gériatre et chercheur

Proche aidance - avec la Dre Doris Clerc, gérontopsychiatre

Ces capsules sont accessibles sur le site cherejanette.com de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

« Nous étions convaincus que les personnes aînées et leur entourage entendraient l'appel de Janette Bertrand, mais nous ne pouvions imaginer une réponse d'une telle ampleur! Les témoignages reçus nous rappellent à quel point les enjeux liés au vieillissement touchent de près les familles québécoises. Ces messages constituent, pour notre Fondation, une source précieuse pour orienter nos actions actuelles et futures », souligne Marie-Hélène Vendette, directrice générale de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

La Fondation remercie chaleureusement Québecor, présentateur de la campagne, ainsi que Desjardins, partenaire des capsules vidéo.

Elle tient également à remercier la Fondation Mirella et Lino Saputo de son précieux soutien.

À propos de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal finance la recherche scientifique et des projets innovants qui améliorent la qualité des soins, font progresser les connaissances sur le vieillissement et favorisent le mieux-être des personnes aînées. En plus de soutenir et de faire rayonner l'expertise de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et de son Centre de recherche, la Fondation mobilise la communauté autour d'une vision commune du mieux-vieillir.

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SOURCE Fondation Institut de gériatrie de Montréal

Renseignements: Annick Lafleur, Fondation Institut de gériatrie de Montréal, 514 791-7251 | [email protected]