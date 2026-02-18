La Fondation Institut de gériatrie de Montréal dévoile son projet Chère Janette pour sensibiliser au mieux-vieillir

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - La Fondation Institut de gériatrie de Montréal dévoile aujourd'hui Chère Janette, un nouveau projet réalisé en collaboration avec son ambassadrice, Janette Bertrand.

La campagne Chère Janette, présentée par Québecor, se veut une grande conversation qui permettra de recueillir la parole des personnes âgées et de leurs proches, d'identifier leurs défis du quotidien pour ensuite offrir - avec l'apport des spécialistes et chercheurs de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal - des pistes de solution concrètes en réponse aux questionnements soulevés.

« À presque 101 ans, je constate que la vieillesse s'accompagne de défis et de préoccupations dont on parle trop peu souvent. Ce ne sont pas des sujets faciles, j'en conviens. Avec la Fondation Institut de gériatrie de Montréal, on veut connaître vos questionnements et préoccupations, parce que moi aussi, j'en ai! À partir de vos messages et avec l'aide des spécialistes de l'Institut, nous vous reviendrons avec des conseils pour une vieillesse plus confortable. J'ai hâte de vous lire! » explique Mme Janette Bertrand, ambassadrice de la Fondation.

Le Québec vit une transition démographique majeure : d'ici cinq ans, un Québécois sur quatre aura plus de 65 ans. Les enjeux du vieillissement sont multiples, complexes et touchent toutes les familles : santé cognitive, mobilité, isolement, proche aidance, etc.

« La tendance est claire : les besoins en soins spécialisés et en soutien de toutes sortes sont en forte croissance. Il est essentiel de faire progresser la recherche et les connaissances sur le vieillissement, ainsi que de promouvoir le mieux-être de nos aînés. C'est pourquoi la Fondation Institut de gériatrie de Montréal réalise ce projet : comprendre les préoccupations des personnes âgées et soutenir leur bien-être » souligne Marie-Hélène Vendette, directrice générale de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal, un organisme qui finance la recherche scientifique et les projets innovants qui améliorent la qualité des soins aux aînés.

Vieillir, ça se raconte

Dans un premier temps, les personnes âgées et leurs proches sont invités à écrire à Janette pour lui faire part de leurs préoccupations du quotidien, d'ici le 31 mars 2026. Au printemps prochain, avec l'apport des spécialistes et chercheurs de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, des capsules vidéo seront diffusées pour offrir des conseils et des pistes de solutions pratiques en réponse aux principaux enjeux soulevés dans les messages transmis. Pour écrire à Janette : cherejanette.com

Un grand merci à la Fondation Mirella et Lino Saputo pour sa précieuse contribution à ce projet.

À propos de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal finance la recherche scientifique et des projets innovants qui améliorent la qualité des soins, font progresser les connaissances sur le vieillissement et favorisent le mieux-être des personnes âgées. Elle mobilise la population québécoise autour d'une même conviction: améliorer la qualité de vie des aînés et favoriser un vieillissement en santé, empreint de dignité. La Fondation est un partenaire majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et de son Centre de recherche, reconnu comme le plus grand centre spécialisé sur le vieillissement de la francophonie. www.figm.ca

