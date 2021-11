Campagne caritative à Saguenay : Offrez de la chaleur, vous en recevrez en retour

SAGUENAY, QC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employé(e)s de la Ville de Saguenay (SCFP 2466) a choisi de fêter Noël cette année en mettant sur pied une campagne pour venir en aide aux personnes moins nanties et en s'associant à la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi.

« Avec ce geste, nous voulions redonner à notre ville, à ceux et celles qui ont le plus besoin d'un coup de main. Nous avons donc installé des boîtes dans nos milieux de travail pour ramasser les dons. La Maison d'accueil pour sans-abri nous a dit qu'elle recherche des vêtements chauds pour l'hiver », a expliqué Stéphanie Cloutier, présidente du SCFP 2466.

Le syndicat est ravi de la réponse positive des membres. Des manteaux, des tuques, des bas et des chandails s'accumulent ainsi dans des boîtes arborant le slogan de la campagne : « Offrez de la chaleur, vous en recevrez en retour ».

« Nous prendrons un chocolat chaud avec nos membres lorsque nous irons ramasser les boîtes vers la fin du mois de novembre pour leur donner de la chaleur en retour . L a distribution des biens se fera au mois de décembre. Il fait froid dans notre coin de la Belle Province! », de conclure la présidente du syndicat.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/