Campagne 2021 pour Centraide - Les employées et employés d'Hydro-Québec battent un record de générosité

« Nous sommes très heureux, mais pas du tout surpris. Les employés et employées et les retraités et retraitées d'Hydro-Québec savent qu'il importe d'aider leur milieu. Cette année, 12 200 personnes ont contribué généreusement à la campagne. Bravo et merci du fond du coeur », affirme Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec.

Implantée en 1976, la campagne Centraide d'Hydro-Québec est la plus importante du Québec. L'entreprise double le montant remis par l'ensemble du personnel actif et retraité.

« Nous sommes fiers de tous nos donateurs et donatrices ainsi que de l'augmentation du nombre de nos leaders : des gens qui donnent 1200 $ et plus. Nos retraités et retraitées ont aussi fait preuve d'une grande générosité cette année en contribuant un montant total d'environ 1,2 million de dollars. Un immense merci à tous et à toutes », ajoute Pierre Gagnon, vice-président exécutif - Affaires corporatives et juridiques et responsable de la campagne Centraide depuis 2020.

La somme recueillie permettra d'améliorer le sort de toutes les personnes et familles aidées par Centraide et par ses 1 500 organismes partenaires.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Pour information : Ligne médias, Hydro-Québec, (514) 289-5005