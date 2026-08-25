CAMÉRAS CORPORELLES AU SPVM : LE RIIOH PREND ACTE DE LA MESURE ET MAINTIENT SES CINQ RECOMMANDATIONS

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Le Regroupement des intervenants et intervenantes d'origine haïtienne (RIIOH) prend acte de l'annonce de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, concernant le déploiement de caméras corporelles auprès des policières et policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le RIIOH tient à préciser que les caméras corporelles ne faisaient pas partie des cinq recommandations qu'il a formulées récemment à la suite des graves allégations concernant des policiers du poste de quartier 39 de Montréal-Nord. Lors de la deuxième rencontre avec le directeur du SPVM, Fady Dagher, le RIIOH lui a expliqué les raisons de ce choix.

Toutefois, le RIIOH ne s'oppose pas au déploiement des caméras corporelles. Bien encadrées, elles peuvent contribuer à documenter les interventions, à accroître la transparence et à protéger tant les citoyens que les policiers.

Cependant, une caméra peut enregistrer un comportement, mais elle ne peut pas, à elle seule, changer les comportements nécessaires. La caméra ne remplace ni l'imputabilité, ni une supervision efficace, ni les changements organisationnels nécessaires pour prévenir le profilage racial, la discrimination et les comportements incompatibles avec les obligations du service policier.

C'est pourquoi le RIIOH a choisi de concentrer ses cinq recommandations sur des mesures qui visent directement les pratiques policières, la gouvernance, l'imputabilité et le rétablissement de la confiance entre le SPVM et les communautés.

Comme la Ville de Montréal s'engage d'aller en avant avec cette mesure, le RIIOH souhaite vraiment que le déploiement des caméras soit accompagné de règles claires concernant leur activation, l'accès aux enregistrements, leur conservation, la protection de la vie privée ainsi que les conséquences en cas de non-respect des règles d'utilisation.

« Mais, pour le RIIOH, la priorité demeure la mise en œuvre de changements structurels capables de prévenir les comportements problématiques et de rétablir durablement la confiance de la population ». Donc, les cinq recommandations du RIIOH demeurent au cœur de sa démarche.

Regroupement des intervenants et intervenantes d'origine haïtienne

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Le Regroupement entend poursuivre le dialogue avec le SPVM ainsi qu'avec les autorités municipales et gouvernementales concernées afin d'en assurer le suivi.

SOURCE Regroupement des intervenants et intervenantes d’origine haitienne (RIIOH)

Source : Regroupement des intervenants et intervenantes d'origine haïtienne (RIIOH), [email protected]; Contacts-médias : Sheilla Fortuné, co-porte-parole -- 514 464-5067; Isabelle Alexandre, co-porte-parole -- 514 559-1233