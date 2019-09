Callidus Capital annonce le départ du président et chef de l'exploitation

TORONTO, le 26 sept. 2019 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (« Callidus » ou la « Société ») (TSX:CBL) a annoncé aujourd'hui que l'emploi de David Reese, président et chef de l'exploitation de la Société, prend fin le 26 septembre 2019. Les fonctions de M. Reese seront prises en charge temporairement par les membres de l'équipe de direction de Callidus.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.

SOURCE Callidus Capital Corporation

Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : Relations avec les investisseurs | 416 945-3240 | investor@calliduscapital.ca

Related Links

http://www.calliduscapital.ca/