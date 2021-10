TORONTO, le 27 oct. 2021 /CNW/ - Switch Health annonce que Calin Rovinescu, président et PDG d'Air Canada récemment retraité, est devenu investisseur chez Switch Health et conseiller stratégique principal de l'équipe de direction.

En plus d'investir par l'intermédiaire de sa société familiale de placement, Calin fournira des conseils et un accompagnement précieux à l'équipe de direction fondatrice de Switch Health, Dilian Stoyanov (directeur général), Mary Langley (cheffe de la stratégie), Marc Thomson (chef de l'exploitation) et Olga Jilani (dirigeante principale des finances). Il aidera également la société à maintenir sa croissance en continu, sachant qu'elle franchit le cap des deux millions de tests COVID-19, des 2 000 employés, avec une hausse considérable de ses revenus.

« Nous sommes ravis d'accueillir dans notre équipe un leader mondial aussi estimé et respecté pour nous aider à atteindre nos objectifs immédiats, et à long terme, en tant que leader de l'industrie des tests diagnostiques nouvelle génération et des systèmes de santé numérique, tant au niveau national qu'international », a déclaré Dilian Stoyanov, PDG de Switch Health. « Il connaît le marché mondial comme personne d'autre, et peut contribuer à faire évoluer notre objectif, à savoir nous assurer une place sur la scène internationale grâce à des partenaires clés. »

« J'ai été extrêmement impressionné par la vivacité et la réactivité de Switch Health, ainsi que par l'ampleur de son évolution, notamment pendant la crise du COVID-19, lorsque des demandes sans précédent de dépistage et de diagnostic décentralisés ont soudainement émergé », a expliqué Calin Rovinescu. « En mettant l'accent sur les systèmes de santé numériques, Switch Health se trouve à l'intersection des soins de santé axés sur le patient et fondés sur la technologie, avec un fort potentiel d'expansion des opérations tant au niveau national qu'international. La prochaine étape de son plan de croissance prometteur consistera à atteindre une rentabilité durable et à générer une plus-value pour toutes les parties prenantes : clients, employés et actionnaires », conclut M. Rovinescu.

Calin Rovinescu a été nommé président et directeur général d'Air Canada en 2009 et a été nommé « Canada's Outstanding CEO » de l'année en 2016 ainsi qu'en 2019. Durant le mandat de Calin, Air Canada a été reconnu par Skytrax comme le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord huit années sur dix, et comme le seul transporteur aérien international quatre étoiles en Amérique du Nord. M. Rovinescu a été élu président du conseil d'administration de Star Alliance, organisme de contrôle de Star Alliance, la plus grande fusion mondiale de compagnies aériennes, de 2012 à 2016. Il a siégé au conseil des gouverneurs de l'Association du transport aérien international pendant une décennie et en a été le président en 2014-2015. En 2015, il a été nommé 14e chancelier de l'Université d'Ottawa, en remplacement de l'ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean. Rovinescu a été nommé membre de l'Ordre du Canada pour avoir promu les causes et organisations caritatives associées de la plus grande compagnie aérienne du Canada, et pour son leadership dans la conduite de l'aide humanitaire après plusieurs catastrophes naturelles.

En 2019, Calin et son épouse Elaine annonçaient la création des Bourses d'admission Rovinescu pour les néo-Canadiens, au profit des étudiants de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Montréal avec un don de 1 M$ pour chaque établissement. Ces bourses sont destinées à aider les Canadiens de première génération ou les enfants d'immigrants à obtenir un baccalauréat ou un diplôme professionnel dans l'une ou l'autre des universités.

Il siège aux conseils d'administration de la BCE Inc, la plus grande entreprise de télécommunications et de médias du Canada, et de la Banque de Nouvelle-Écosse, la troisième plus grande banque du Canada. Il est également conseiller principal de Brookfield Asset Management et de Teneo Inc. Avant de se joindre à Air Canada, M. Rovinescu était associé directeur du cabinet d'avocats Stikeman Elliott LLP où il a pratiqué le droit des sociétés pendant plus de 20 ans, en plus d'être cofondateur de Genuity Capital Markets, une banque d'investissement indépendante de premier plan qui fait maintenant partie du Groupe Canaccord Genuity Inc.

À propos de Switch Health

En tant que leader industriel, Switch Health Holdings Inc. (Switch Health) transforme la façon dont les soins de santé sont dispensés au Canada grâce à des diagnostics décentralisés nouvelle génération et à des solutions numériques de pointe centrées sur le patient. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 au Canada, Switch Health a développé une solution de test bout à bout, innovante et accessible, avec son kit de collecte à domicile et mobile pour tester les Canadiens de manière sûre, rapide et fiable pour la COVID-19. Les services de Switch Health sont pilotés par ASMO, portail sécurisé et propriétaire pour les patients. Switch Health propose ses services dans plus de 200 langues, depuis le confort du domicile ou du lieu de travail des personnes, avec les conseils de professionnels de la télésanté de confiance et l'envoi des résultats par certains des meilleurs laboratoires du Canada.

SOURCE Switch Health Inc.

Renseignements: Jordan Paquet, Vice-président, Affaires publiques, Switch Health, [email protected]

Liens connexes

https://www.switchhealth.ca/