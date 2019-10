Calcul relatif aux pensions alimentaires pour enfants - Un meilleur soutien financier pour les familles monoparentales à faible revenu

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dès le premier octobre, plus de 9 100 enfants profiteront de l'entrée en vigueur de la modification au calcul relatif aux pensions alimentaires pour enfants dans le cadre des programmes d'assistance sociale. Un engagement à cet effet avait été annoncé en mai dernier par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet.

Le gouvernement injecte ainsi 146 millions de dollars, répartis sur 5 ans, pour augmenter l'exemption relative à la pension alimentaire accordée aux ménages bénéficiant d'un des programmes d'assistance sociale. La modification touchera près de 5 600 ménages.

L'exemption passe de 100 $ à 350 $ par mois par enfant à charge. Par exemple, un parent qui a un enfant à charge pour lequel il reçoit une pension alimentaire de 350 $ par mois peut dorénavant la conserver dans sa totalité.

Citation :

« Aujourd'hui, près de 5 600 familles monoparentales bénéficiant d'une pension alimentaire auront plus d'argent dans leurs poches pour subvenir aux besoins de leurs enfants. L'augmentation de l'exemption relative aux pensions alimentaires pour enfants à charge constitue une décision importante pour soutenir les familles vulnérables. Il s'agit d'un geste concret montrant notre volonté de corriger une iniquité et de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

