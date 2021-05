Cafeyn est officiellement lancé au Canada

Cafeyn s'associe à TELUS au Canada, afin de poursuivre l'expansion internationale de son service de streaming d'information

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pionnier sur le marché de l'information en continu, le groupe Cafeyn, qui emploie plus de 180 personnes, avec des bureaux dans 5 pays, poursuit la même mission depuis 2006. Il offre à plus de 1,5 million d'utilisateurs la possibilité de lire leurs journaux et magazines préférés dans une seule application performante et en plusieurs langues. L'entreprise fait un pas de plus vers son ambition de devenir le champion de l'information en continu avec son arrivée au Canada et l'ajout de nouveaux titres internationaux.

Après la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Italie, Cafeyn continue son déploiement international et annonce un nouveau partenariat d'envergure avec un opérateur télécoms de référence au Canada. Cafeyn vient en effet de conclure un accord stratégique avec l'opérateur TELUS, un fournisseur télécoms de premier plan au Canada, offrant un réseau de classe mondiale à travers une variété de services, notamment le sans fil, la télévision, la vidéo, la sécurité domestique et les soins de santé grand public.

TELUS est le premier opérateur mobile au Canada à signer un accord avec Cafeyn, offrant le service de streaming d'informations à travers son programme TELUS Rewards, un programme de fidélisation destiné aux clients de TELUS en Colombie-Britannique et en Alberta. Depuis le 18 mai, les clients de TELUS Rewards peuvent échanger leurs points contre un accès au service Cafeyn.

Les clients de TELUS peuvent profiter des avantages de la plateforme, qui comprend des centaines de publications en anglais et en français. Avec un accès illimité à des magazines et journaux canadiens de qualité supérieure tels que Canadian Geographic, Newsweek, The Guardian, The Observer ou encore Hello! mais aussi à des publications de langue française telles que : Libération, Sciences et Avenir, L'actualité, Les Affaires, Challenges, GQ, Vogue, Stratégies, Vanity Fair et Runner's World, sur le web et l'application et accessibles sur tous les appareils.

"Nous sommes ravis de nous associer à TELUS et de proposer Cafeyn à ses clients Rewards. Ces partenariats constituent une étape importante de notre expansion internationale car ils reproduisent le succès que nous avons déjà rencontré avec d'autres partenaires télécoms comme O2 au Royaume-Uni ou Bouygues Telecom, SFR et Free en France. Avoir TELUS comme partenaire renforce notre position sur le marché canadien et contribue à accélérer le déploiement de notre service à l'étranger" explique Ari Assuied, PDG de Cafeyn.

Cafeyn est le premier service de streaming d'information à s'être associé à des réseaux télécoms en Europe, comme O2 au Royaume-Uni, partenaire de Cafeyn depuis 2019. En France, l'entreprise s'est associée à des acteurs de premier plan comme Bouygues Telecom, Free et SFR et a également élargi son portefeuille de partenariats avec des plateformes de télévision payante comme Canal+ et des acteurs du e-commerce comme Cdiscount, dans le cadre de son programme de fidélité. Ces partenaires ont choisi Cafeyn pour enrichir leur service, en y ajoutant de la valeur, autant pour l'acquisition de clients que pour leurs stratégies de fidélisation.

Cafeyn Canada est géré par Mélissa Denis, Directrice Générale de miLibris Solutions, une société canadienne, récemment acquise par Cafeyn. "Cafeyn est à la fois une excellente expérience de lecture pour les utilisateurs à la recherche de contenu d'actualité de qualité et une opportunité pour les éditeurs canadiens d'exposer leurs marques à un nouveau public captif sur les plateformes mobiles iOS et Android" a déclaré Mélissa Denis, Directrice Générale de Cafeyn Canada.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

A propos de Cafeyn

Depuis sa création en 2006, Cafeyn, animé par la passion des médias, a la volonté de reconnecter les lecteurs aux contenus qui leur correspondent, en proposant un produit ultra performant, s'appuyant sur une technologie de pointe et une équipe de 180 personnes. En mai 2020, Cafeyn a fait l'acquisition de miLibris, plateforme de solutions logicielles permettant aux éditeurs de numériser, enrichir, distribuer et monétiser leurs contenus et faciliter ainsi leur stratégie d'auto-distribution numérique. Forte de son expertise et d'un réseau de partenaires stratégiques, la plateforme Cafeyn propose des milliers de références, accessibles depuis un ordinateur, une tablette et une application mobile. En plus de son offre grand public, Cafeyn est disponible à travers de nombreux partenariats de prestige parmi lesquels Bouygues Telecom, Canal+, Free, et désormais SFR ainsi que Cdiscount dans le cadre de son programme de fidélité. Au Royaume-Uni, les lecteurs peuvent bénéficier de l'offre grâce à un partenariat d'envergure avec le leader des opérateurs mobiles O2. Cafeyn est disponible en France, au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, en Irlande, aux Caraïbes et à Madagascar et ambitionne d'accélérer son déploiement à l'international ces deux prochaines années. Depuis 14 ans, Cafeyn ne cesse de faire évoluer son produit pour valoriser la presse au moment où le secteur se réinvente et réconcilier le grand public avec sa manière de consommer de l'information.

SOURCE Cafeyn Canada

Renseignements: Contacts presse au Canada : Exponentiel Conseil, Mathieu Lavallée - +1 (514) 947-7628 - [email protected]; Marie-Josée Nantel - [email protected]; Contacts presse en Europe : Spark-Agency Paris, David Lasne - 06 10 16 05 48 - [email protected]; Margaux Fievet - 06 26 42 76 70 - [email protected]