Café Saint-Henri, le leader du café spécialisé au Québec passe sous les mains d'un nouvel acquéreur

MONTRÉAL, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Café Saint-Henri, chef de file dans le café spécialisé, demeure une propriété québécoise. Son fondateur, Jean-François Leduc, choisit de céder son entreprise en plein essor à un jeune repreneur, qui saura maximiser le plein potentiel de Café Saint-Henri et faire rayonner ses artisans.

Avec plus 70 employés, 8 boutiques, 2 ateliers de torréfaction, une boutique en ligne et un réseau de distribution dans les restaurants et les épiceries, Café Saint-Henri est devenu le leader québécois du café de spécialité. Café Saint-Henri propose aux amateurs de café un produit unique dont chacune des étapes aura été contrôlée, de la récolte des grains, jusqu'à la torréfaction, faite à Montréal et à Québec.

Il était primordial pour monsieur Leduc que son entreprise reste dans des mains québécoises. Au fil des ans, il a eu l'opportunité d'échanger avec des groupes d'envergure internationale, pour la vente de son entreprise. Pour cet entrepreneur, le prochain propriétaire de Café Saint-Henri devait épouser la même mission et les mêmes valeurs que lui : rendre accessible au plus grand nombre de personnes des cafés de spécialité répondant à des critères qualitatifs très élevés, tout en maintenant un processus d'achat transparent, de la ferme à la tasse. Le café de 3e vague était d'abord le synonyme d'une passion pour lui et il souhaitait la partager aux Québécois. Maintenant que sa qualité est reconnue, il est temps d'élargir les possibilités et de faire rayonner Café Saint-Henri à un autre niveau, en laissant les rênes à un entrepreneur qui aime le produit et qui un bagage d'expériences favorables.

« J'ai choisi non pas la meilleure transition « pour moi », mais le meilleur repreneur possible pour « mon entreprise», affirme Jean-Francois Leduc, fondateur.

Sébastien Grenache, fier nouvel acquéreur de Café Saint-Henri, a vu grandir l'entreprise et croit au produit. Ayant été associé à des entreprises, il mettra ses expériences en marketing, en distribution et en ressources humaines au profit du rayonnement de café Saint-Henri.

Pour lui, il est important de conserver l'identité de Café Saint-Henri et de poursuivre la mission de Jean-François Leduc : dès les premières rencontres en novembre 2019, ils partageaient une vision commune. Ses objectifs sont clairs : maximiser rapidement les canaux de distribution ainsi que la vente en ligne. Déjà la chaîne d'épicerie Métro a montré de l'intérêt aux produits de Café Saint-Henri en les listant dans plusieurs épiceries du Québec. Par le fait même, Café Saint-Henri est le premier café de 3e vague à voir le jour sur les tablettes de super marché. Également, il souhaite étendre dans plusieurs régions du Québec la consommation des produits de Café Saint-Henri.

« Je suis fier d'être à la barre d'une entreprise québécoise dont la réputation n'est plus à faire. Jean-François a été un précurseur du café 3e vague et je m'engage à faire en sorte que Café Saint-Henri demeure le chef de file en matière de café de spécialité », ajoute monsieur Grenache.

Afin de concrétiser cette acquisition, monsieur Grenache s'est donné les moyens de ses ambitions et s'est associé à des amis et collaborateurs de longue date qui partagent des connaissances complémentaires : distribution alimentaire, numérique, restauration et finances.

« Nous sommes très heureux de participer à l'évolution de Café Saint-Henri. Notre groupe est constitué d'experts qui seront mis à contribution pour faire croître l'entreprise et supporter Sébastien et l'équipe en place dans leur vision de croissance. C'est avec enthousiasme que nous continuerons à écrire les pages de l'histoire de Café Saint-Henri », conclut Julien Trussart, Président Oliva Capital.

Le fondateur de Café Saint-Henri restera plusieurs mois au sein de l'entreprise pour faciliter la transition et continuer le développement de l'entreprise.

