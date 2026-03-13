MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - Salle mythique nichée au cœur du Marriott Montréal Château Champlain, le Caf'Conc' rouvre ses portes et inaugure une nouvelle ère culturelle avec le dévoilement de sa première programmation officielle. Dès la mi-avril, plus d'une quarantaine de spectacles seront présentés, réunissant près d'une centaine d'artistes multidisciplinaires. Parmi eux : Martine St-Clair, Coco Belliveau, Tom-Éliot Girard, Naomi, Maxime Landry, Annie Blanchard, Joël Denis, Marie-Élaine Thibert, Renée Wilkin, Liliane Blanco-Binette, Rita Baga et plusieurs autres.

Marriott Château Champlain and TRIADE Spectacles (Groupe CNW/Marriott Château Champlain)

Né dans l'effervescence de l'Expo 67 et profondément lié à l'histoire festive de Montréal, le Caf'Conc' renoue aujourd'hui avec sa vocation première : offrir des soirées vibrantes où se rencontrent héritage, modernité et convivialité. Conçu à l'origine comme un café-concert d'inspiration européenne, le lieu a marqué plusieurs générations grâce aux performances d'artistes emblématiques tels que Patsy Gallant, Danielle Ouimet, France Castel et Michèle Richard. Restauré dans le cadre de la transformation du Marriott Montréal Château Champlain, il propose désormais une expérience immersive portée par une acoustique de pointe et une ambiance feutrée inspirée des cabarets, s'imposant comme un nouveau rendez-vous culturel au cœur du centre-ville.

Un partenariat porté par une vision commune

En décembre 2025, le Marriott Montréal Château Champlain et TRIADE Spectacles ont uni leurs forces afin de redonner vie à cette icône de la scène culturelle montréalaise. Animées par une vision commune, les équipes ont travaillé de concert pour imaginer une programmation artistique actuelle et vibrante, capable de faire rayonner à nouveau ce lieu emblématique.

« Le Caf'Conc' fait partie de l'imaginaire collectif montréalais et notre ambition est de lui offrir une nouvelle vie à la hauteur de son histoire. Nous souhaitons en faire un lieu de découvertes, de retrouvailles et de célébration, où l'on vient autant pour la qualité des spectacles que pour l'expérience globale. »

-- Benjamin David, Marriott Montréal Château Champlain

« Pour nous, faire renaître le Caf'Conc' représente une opportunité unique. Redonner vie à une icône montréalaise dont la réputation n'est plus à faire, combinée à une offre hôtelière haut de gamme, est le rêve de tout producteur et diffuseur de spectacles. Nous sommes très heureux de proposer une programmation exclusive et diversifiée qui permettra au public de revivre l'esprit festif de cette salle mythique. »

-- TRIADE Spectacles, producteur et diffuseur officiel

Une programmation pour tous les goûts

Pour cette saison inaugurale, la programmation s'articule autour de trois univers complémentaires : l'humour, le cabaret et la musique, reflétant toute la richesse et la diversité de la scène montréalaise. À ces séries s'ajouteront également des événements spéciaux mettant en lumière des artistes invités et des propositions uniques, imaginées en résonance avec l'actualité culturelle de la ville.

Caf'Conc' Comédie Club

L'énergie urbaine et inclusive de Montréal s'exprime à travers un Comédie Club où la relève côtoie des humoristes établis dans un format intime et chaleureux. Présentées en version bilingue afin de rejoindre un vaste public, ces soirées seront animées par Coco Belliveau et Rachelle Elie. Au fil des représentations, plusieurs humoristes se succéderont sur scène, dont Liliane Blanco-Binette, Eddy King, Tranna Wintour et Justin Morissette, promettant des soirées riches en rires et en découvertes.

Cabaret Caf'Conc'

Sous la direction artistique de Rita Baga, figure incontournable de la scène drag montréalaise, le Cabaret Caf'Conc' revisite l'esprit flamboyant des grandes soirées cabaret. Chant, danse, burlesque, humour et magie s'y côtoient dans un spectacle audacieux et festif. Rita Baga y agit comme hôte de la soirée et accueille sur scène plusieurs artistes invités, dont Renée Wilkin, David Latulippe, Redgee, Sasha Baga, Lexxi Brown, Fabiola Nyrva Aladin, Tom-Éliot Girard, Lady Boom Boom, Kiara et Marc Trudel, ainsi que d'autres surprises.

Caf'Conc' Célébrités

La série Caf'Conc' Célébrités rend hommage aux artistes qui ont marqué l'histoire culturelle du Québec. Dans une atmosphère élégante et chaleureuse, le public est invité à revivre des moments iconiques et à célébrer le riche patrimoine musical d'ici. Parmi les artistes invités : Martine St-Clair, Joël Denis, Maxime Landry et Annie Blanchard, auxquels s'ajouteront d'autres annonces au cours de la saison.

« Quel plaisir de contribuer au rayonnement de cette salle grandiose et des artistes d'ici. Nous sommes fiers d'offrir une scène unique qui met de l'avant les talents québécois francophones et anglophones, tout en célébrant la diversité qui fait la richesse culturelle de Montréal. Vive le Caf'Conc'! »

-- Jean-François Guévremont (Rita Baga), directeur artistique

Chaque univers est pensé pour offrir une expérience complète où la proximité avec les artistes, le confort de la salle et la qualité des prestations se conjuguent pour faire de chaque visite un moment mémorable. Les spectateurs pourront également profiter d'une offre alimentaire raffinée afin d'accompagner ces soirées festives.

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La programmation détaillée, les horaires et les informations sur les spectacles sont disponibles en ligne sur le site du Caf'Conc' : www.cafconc.ca

SOURCE Marriott Château Champlain

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