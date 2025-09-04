MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE, le chef de file mondial de la formation aéronautique, a officiellement inauguré CAE Vienne, son premier centre de formation pour l'aviation d'affaires en Europe centrale. Le nouveau centre a amorcé ses activités en avril et offre maintenant à ses clients une formation au pilotage sur quatre types d'appareils : Gulfstream G550, Bombardier Global 7500 et Bombardier Global 6000. Un simulateur de vol (FFS) Embraer Phenom 100/300, qui fait partie de la coentreprise Embraer CAE Training Services (ECTS), est également en service. Un cinquième simulateur, un FFS Bombardier Challenger 3500, sera prêt pour la formation en octobre et le sixième, un FFS Pilatus PC-24, sera déployé au second semestre de 2026.

« L'inauguration de CAE Vienne marque le début d'une nouvelle ère pour l'aviation d'affaires en Europe, en ajoutant une capacité de formation essentielle dans la région et en rendant un vaste éventail de programmes de formation plus accessible que jamais pour nos clients », a déclaré Alexandre Prévost, président de la division Aviation d'affaires de CAE. « Selon le rapport Prévisions en matière de talents en aviation de CAE, l'industrie de l'aviation d'affaires en Europe aura besoin de 7 000 nouveaux pilotes et de 9 000 nouveaux techniciens de maintenance au cours des dix prochaines années. Avec la capacité de former des milliers de professionnels de l'aviation chaque année, CAE Vienne est en bonne position et parfaitement située pour aider à répondre à cette demande. »

Wolfgang Hattmannsdorfer, ministre fédéral de l'Économie, de l'Énergie et du Tourisme : « Avec l'inauguration du centre de CAE Vienne, nous envoyons un signal fort pour faire de l'Autriche un pôle stratégique dans les domaines de l'aviation, des affaires et de l'innovation. Ce centre de formation ne se contente pas d'assurer des emplois hautement qualifiés et des investissements locaux, il renforce également de manière significative notre compétitivité. Nous voulons que l'Autriche soit un acteur clé dans la création de valeur pour l'avenir -- et l'aviation est un secteur essentiel à cet égard. »

Le centre de 86 000 pieds carrés reflète une transformation axée sur le client, conçue pour rendre la formation plus personnalisée, transparente et efficace. Les technologies intelligentes simplifient la réservation, l'enregistrement et l'accès aux dossiers de formation, ce qui permet de réduire les problèmes et de gagner du temps. Les équipements de pointe comprennent des kiosques en libre-service, un café barista et un salon qui améliorent le confort des pilotes.

« Ce nouveau centre représente notre engagement à faire en sorte que chaque pilote et technicien de maintenance qui se forme chez nous reçoive l'expérience qu'il mérite - une expérience qui lui donne les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour être à son meilleur et toujours prêt pour les moments qui comptent le plus », a ajouté M. Prévost.

Comme tous les centres de formation CAE dans le monde, y compris CAE Burgess Hill (Royaume-Uni) et CAE Dubaï, CAE Vienne offre toutes les phases de la formation en classe et sur simulateur pour les pilotes établis afin qu'ils obtiennent leur qualification de type et qu'ils suivent une formation périodique pour les différentes autorités. La formation proposée aux techniciens de maintenance comprend une qualification de type, des cours de fonctionnement et de roulage des moteurs, une formation technique (y compris sur l'avionique), ainsi que des cours de développement personnel visant à mobiliser, à faire progresser et à fidéliser les techniciens de maintenance.

