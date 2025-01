MONTRÉAL, le 21 janv. 2025 /CNW/ - CAE figure parmi les meilleurs employeurs au Canada en 2025 selon Forbes. Ce prix prestigieux est décerné en collaboration avec Statista, le principal portail de statistiques et fournisseur de classements industriels au monde. La liste des lauréats a été annoncée le 21 janvier 2025 et peut être consultée sur le site Web de Forbes.

Forbes et Statista ont sélectionné les meilleurs employeurs du Canada en 2025 dans le cadre d'un sondage indépendant mené auprès d'un vaste échantillon de plus de 40 000 Canadiens de tous les secteurs d'activité travaillant pour des entreprises comptant au moins 500 employés au Canada. Plus de 900 000 évaluations d'employeurs ont été prises en compte. La note finale est basée sur deux types d'évaluations : personnelles (celles données par les employés eux-mêmes) et publiques (celles données par les amis et les membres de la famille des employés, ou les membres du public qui travaillent dans le même secteur), avec une pondération beaucoup plus importante pour les évaluations personnelles. D'après les résultats de l'étude, CAE a l'honneur de figurer dans le classement Forbes des meilleurs employeurs au Canada en 2025!

« Le fait d'avoir été nommé l'un des meilleurs employeurs au Canada en 2025 par Forbes est une réalisation dont CAE est fière », a déclaré Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du Capital humain et du Développement durable. « Grâce à notre culture de collaboration et d'inclusion, nous donnons à nos employés les moyens d'innover et de se développer. Ensemble, nous sommes une équipe passionnée qui rend le monde plus sécuritaire, ravit nos clients et assure ainsi le succès de toutes nos parties prenantes. »

CAE offre une gamme complète d'avantages visant à soutenir le perfectionnement des employés, l'équilibre travail-vie personnelle et le bien-être personnel. Avec des politiques de vacances flexibles, des indemnités complémentaires aux prestations parentales, des congés sabbatiques et des programmes de développement professionnel tels que la formation au leadership et les possibilités de travail au sein d'autres équipes, CAE permet à ses employés de faire progresser leur carrière tout en répondant à leurs besoins personnels.

Tous les employés sont encouragés à contribuer au succès de CAE; les groupes de ressources pour les employés jouent un rôle actif pour s'assurer que tous les employés se sentent entendus, acceptés, inclus et valorisés. Ces initiatives créent un milieu de travail positif qui accorde la priorité à la réussite professionnelle et à l'épanouissement personnel.

Récemment, CAE a reçu des éloges prestigieux, notamment le fait de figurer parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada et l'un des meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes.

À propos de Statista

Statista publie des centaines de classements sectoriels et de classements d'entreprises à l'échelle mondiale avec des partenaires médiatiques de premier plan. Ce service de recherche et d'analyse est basé sur le succès de statista.com, le principal portail de données et de renseignements économiques qui fournit des statistiques, des données pertinentes pour les entreprises, ainsi que diverses études et enquêtes sur les marchés et les consommateurs.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

