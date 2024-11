MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) CAE a annoncé aujourd'hui qu'après 20 ans passés à CAE, dont 15 à titre de président et chef de la direction, et après avoir été le fer de lance de la transformation de CAE en chef de file mondial de la formation dans les domaines de l'aviation civile et de la défense et sécurité, Marc Parent quittera l'entreprise en août 2025, en marge de la prochaine assemblée générale annuelle, et dans le cadre du processus de planification de la relève. D'ici là, M. Parent continuera à diriger CAE en tant que chef de la direction et membre du conseil d'administration, à participer à l'atteinte des objectifs stratégiques de CAE et assurera la réussite de la transition.

« Sous la direction de M. Parent, CAE est devenue un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile et de la défense et sécurité, nous permettant ainsi de poursuivre notre mission de contribuer à rendre le monde plus sécuritaire », a déclaré Alan N. MacGibbon, président du conseil d'administration. « Au cours de son mandat, les revenus annuels de CAE ont presque doublé, passant de 2,2 milliards de dollars à 4,3 milliards de dollars. Cette hausse est en grande partie attribuable à la transformation qu'il a menée, faisant passer CAE d'une entreprise principalement axée sur des produits industriels à un chef de file mondial en solutions de formation pour l'aviation, dont les deux tiers des revenus annuels proviennent de services récurrents. Ces accomplissements cimentent son legs comme dirigeant de renom dans l'industrie aérospatiale et créent une base solide pour l'avenir. »

« Le conseil reconnaît unanimement l'héritage durable que M. Parent laisse à CAE et à toute l'industrie aérospatiale », a souligné M. MacGibbon. « Alors que nous continuons notre processus de relève pour identifier le prochain chef de la direction de CAE, nous avons la chance de pouvoir compter sur la profondeur de leadership considérable qu'il a bâtie dans toute l'organisation, ce qui nous place en excellente position en vue d'une croissance durable. »

M. Parent a ajouté : « Avoir pu diriger cette entreprise au cours des 15 dernières années a été le plus grand privilège de ma vie. Ayant pris part aux discussions sur la planification de la relève depuis quelques temps déjà, le conseil et moi sommes parfaitement alignés quant au processus et à la transition vers le prochain chef de la direction de CAE. Au fil des décennies, j'ai eu l'occasion de travailler avec une équipe incroyable, redéfinissant l'industrie aérospatiale en créant quelque chose de vraiment unique, et en équipant des personnes qui occupent des rôles critiques pour les moments qui comptent le plus. Je suis fier des nombreux prix récoltés par CAE et de la reconnaissance générale dont elle fait l'objet, de même que des relations solides que nous avons établies. Je suis reconnaissant envers chaque personne ayant contribué à faire de notre entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. »

« La technologie innovante de CAE et ses employés remarquables sont devenus la référence en matière de formation et de sécurité partout dans le monde. Lorsque je quitterai l'an prochain au terme de cette grande aventure, ce sera avec la certitude qu'un avenir prometteur se dessine pour CAE grâce à nos solutions de formation et logicielles inégalées, aux tendances marquées de croissance à long terme des secteurs de l'aviation civile et de la défense, et à notre carnet de commandes bien garni. »

Dans le cadre de son processus de planification de la relève rigoureux et continu, le conseil d'administration a retenu les services d'un grand cabinet de recherche de cadres afin que celui‑ci procède à une recherche exhaustive à l'échelle mondiale, incluant l'évaluation de candidats provenant de l'interne et de l'externe, afin de trouver un nouveau chef de la direction qui saura mener l'entreprise vers l'avenir. Le comité des ressources humaines du conseil supervisera le déroulement de la recherche avec l'appui et le soutien de M. Parent.

Pour plus d'information sur Marc Parent, chef de la direction de CAE, veuillez consulter la page suivante : https://www.cae.com/fr/qui-nous-sommes/equipe-de-direction/marc-parent.

Personnes-ressources de CAE :

Médias :

Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales

+1-438-805-5856, [email protected]

Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise,

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.