Les plans de certification de l'aéronef Journey de Jaunt devraient débuter en 2023 et culminer en 2026 avec une entrée en service (EIS) prévue au début de 2027. Dans le cadre de ce contrat, CAE et Jaunt Air Mobility ont l'intention de construire un simulateur d'ingénierie qui accélérera la conception du poste de pilotage et le développement des systèmes, et réduira le temps des essais en vol pour la navigabilité. Le programme JASIL est conçu pour réduire les risques liés à l'échéancier du programme de l'aéronef et gérer les coûts de développement en ciblant les problèmes d'intégration et en éprouvant les modes de défaillance dès le début du programme.

« Nous sommes heureux de participer à l'élaboration de ce nouvel aéronef révolutionnaire et d'ajouter à notre engagement et à notre soutien envers l'industrie de la mobilité aérienne avancée », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. « En tant qu'entreprise de solutions de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique, CAE est particulièrement qualifiée pour fournir des solutions de soutien à l'ingénierie et à la certification afin d'aider des entreprises innovatrices comme Jaunt Air Mobility à certifier leurs appareils. Jaunt partage notre passion pour la mise en œuvre de la prochaine génération d'aviation électrique et, ensemble, nous avons hâte de faire progresser cette nouvelle industrie ».

« CAE est un partenaire naturel pour Jaunt, car les valeurs fondamentales des deux entreprises sont de combiner les dernières technologies avec des résultats éprouvés pour assurer la sécurité aérienne dans leurs domaines », a déclaré Martin Peryea, chef de la direction de Jaunt Air Mobility. « En nous associant, nous bénéficierons des années d'expertise et du leadership de CAE dans le domaine de la simulation d'aéronefs pour réduire les risques liés à la production et accélérer la mise en marché et la commercialisation de masse de l'aéronef Journey. »

L'aéronef Journey est conçu pour offrir des performances sécuritaires, efficaces et fiables tout en réduisant les émissions de carbone. L'aéronef Journey de Jaunt combine les performances d'un aéronef avec l'efficacité du décollage et de l'atterrissage verticaux d'un hélicoptère pour répondre à la demande croissante de temps de déplacement plus rapides au-dessus des zones urbaines et régionales.

À propos de Jaunt Air Mobility

Jaunt Air Mobility est une entreprise aéronautique transformatrice. Jaunt conçoit et construit des aéronefs hybrides et électriques à décollage et atterrissage verticaux, pilotés et autonomes, pour une mobilité aérienne avancée, sur de multiples marchés. Jaunt est le chef de file mondial des aéronefs à vitesse de fonctionnement réduite du rotor (ROSA™), combinant l'efficacité d'un aéronef à voilure fixe et les performances avancées d'un hélicoptère. www.jauntairmobility.com

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

