Cadre d'intervention touristique 2021-2025 - Une feuille de route inspirante pour assurer la relance touristique et la compétitivité du Québec

QUÉBEC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec salue le lancement du Cadre d'intervention touristique 2021-2025, réalisé ce matin par la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx, devant plus de 500 participants issus, notamment, d'entreprises et d'associations touristiques régionales et sectorielles.

Assorti de moyens financiers de l'ordre de 225 M$ ce cadre agira, selon l'organisation d'affaires, comme une feuille de route souple et adaptative pour soutenir les entreprises ainsi que pour propulser la relance de l'industrie du tourisme québécois, grandement affectée dans la dernière année par la pandémie.

Une feuille de route structurée accompagnant l'industrie jusqu'en 2025

L'Alliance adhère positivement aux 4 grands principes de ce Cadre, qui s'appuient sur des recommandations énoncées par de grandes organisations internationales ainsi que sur celles formulées par l'industrie touristique québécoise dans le cadre de consultations effectuées dans les derniers mois et lors de la tournée des régions réalisée par la ministre avant la pandémie. L'organisation tient d'ailleurs à souligner le travail de la ministre et de son équipe qui ont fait preuve d'écoute et de vision à cet égard.

D'ici 2025, avec comme toile de fond l'ambition de faire du Québec un chef de file en développement touristique durable et en tourisme responsable, tous les acteurs travailleront en collaboration pour :

Reconquérir les marchés intérieurs et extérieurs avec une offre adaptée aux nouveaux besoins des voyageur.euse.s et des partenariats agiles pour coordonner les actions.





Développer et structurer l'offre en présentant un modèle inclusif liant tourisme et le reste de l'économie, en diversifiant l'offre et en renforçant les compétences entrepreneuriales ainsi que la main-d'œuvre.





Assurer la santé et la sécurité des voyageur.euse.s en mettant en place des protocoles adéquats à toutes les étapes du voyage, tout en s'assurant de leur bien-être au cœur de l'expérience qu'ils vivront.





Stimuler l'innovation au sein de l'industrie en optimisant l'utilisation de la technologie, en renforçant les capacités d'innovation et en utilisant les métadonnées pour comprendre les clientèles.

L'Alliance voit de façon bénéfique la déclinaison de ce cadre en deux phases complémentaires, le tout présentant la flexibilité et l'approche évolutive qui sont requises pour sortir de cette crise.

En effet, le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain. démontre que l'industrie touristique sera soutenue et, telle que le souhaitait celle-ci, appelle à la collaboration entre le gouvernement, l'équipe associative et les entreprises touristiques, pour assurer le succès de sa mise en oeuvre.

Ainsi les entreprises touristiques, déjà passées maître dans l'art de recevoir, pourront continuer de faire vivre aux voyageur.euse.s des expériences exceptionnelles tout en permettant de propulser le retour à la croissance durable du tourisme au Québec.

En structurant ses interventions nécessaires à la relance et à la consolidation du positionnement concurrentiel de la destination tant auprès des voyageurs d'ici que d'ailleurs, le gouvernement lance également un signal clair et reconnait l'importance de ce secteur économique pour toutes les régions du Québec.

« Le cadre présenté fournit une feuille de route inspirante, adaptative et collaborative, ce que nous accueillons évidemment à bras ouverts. Nous partageons la vision de la ministre du Tourisme qui l'a mentionné aujourd'hui avec justesse : le Québec a tout pour réussir. L'ensemble de l'industrie touristique, tant les entrepreneur.e.s que les partenaires du réseau associatif touristique, dynamiques et créatifs, sommes prêts à contribuer à l'activation de ce plan avec détermination.

Avec cet accompagnement et ce soutien, tout comme avec le Plan d'action pour le tourisme durable et responsable dévoilé récemment, nous sommes confiants que nous sortirons de cette crise historique en nous adaptant et en reconstruisant des bases solides qui consolideront le statut du Québec en tant que destination de calibre mondial. »

Martin Soucy, président-directeur général

L'Alliance s'engage à faire du Québec une destination touristique durable de calibre mondial. Elle est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec. Elle contribue aussi au rayonnement national et international de la destination ainsi qu'à l'accroissement des retombées économiques au Québec.

