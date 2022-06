« Chez Cadillac Fairview, nous comprenons le pouvoir de l'art pour donner vie à des lieux, et sa capacité à créer un sentiment d'inspiration et d'émerveillement », a déclaré Andrea Nickel, directrice principale de l'expérience et de l'engagement de Cadillac Fairview. « Avec l'aide de sept artistes talentueux, nous avons transformé des zones de nos centres commerciaux en œuvres d'art vibrantes, engageantes et significatives. Ces œuvres incontournables sont un important appel à l'action pour être présent dans le moment présent, et nous sommes ravis que les Canadiens participent à l'expérience et à leurs propres moments de réflexion personnelle. »

Le groupe diversifié d'artistes a été encouragé à créer des murales audacieuses et colorées représentant des miroirs et d'autres surfaces réfléchissantes mais également mettant en valeur des mots d'amour de soi, de positivité et de bien-être. Ces incroyables créations ont été conçues pour susciter des moments de bien-être, inspirant les Canadiens à réfléchir à la beauté de la vie et à redécouvrir les liens sociaux positifs que beaucoup ont manqué au cours des deux dernières années.

Les centres commerciaux, les villes et les artistes locaux de CF qui participent à Capturez le moment sont les suivants :

CF Fairview Pointe Claire (Montréal) - Francorama

Franco Égalité est un illustrateur et un artiste de Montréal dont les personnages vibrants et fougueux sont inspirés par le style cubiste et le concept esthétique du Ma japonais. La conception de la murale d'Égalité comporte des miroirs en forme d'horloge et un poème qui invite le spectateur à s'arrêter et à se voir en train de contempler le moment présent.

CF Fairview Park (Kitchener) - Stephanie Boutari

Stephanie Boutari est une artiste établie à Kitchener-Waterloo dont la formation en conception architecturale a influencé l'approche géométrique de ses œuvres murales audacieuses et ludiques. Le design de Boutari s'inspire de l'idée de créer un « paysage de jeu » joyeux et donne aux spectateurs l'impression de flotter dans un monde imaginaire dans les nuages.

CF Shops at Don Mills ( Toronto ) - Jacquie Comrie

Jacquie Comrie est une artiste multidisciplinaire de Toronto dont le travail s'appuie sur la couleur pour aborder l'impact social, la santé mentale et les émotions humaines. Avec cette murale, Comrie espère rappeler à la communauté torontoise l'importance de la pleine conscience et la nécessité de faire une pause et de respirer.

CF Masonville ( London ) - Urban Iskwew

Hawlii Pichette, de Urban Iskwew, est un artiste et illustrateur urbain métis Mushkego Cree (Traité 9) dont le travail reflète l'interconnexion du monde naturel. La murale de Pichette nous rappelle que nous et nos communautés pouvons fleurir comme des fleurs si nous cultivons nos esprits et si nous nous donnons mutuellement l'espace nécessaire pour vivre authentiquement.

CF Rideau Centre ( Ottawa ) - Emilie Darlington

Emilie Darlington est une muraliste, peintre et illustratrice d'Ottawa dont l'art exprime et inspire des liens avec la nature par des lignes nettes et des couleurs vives. Grâce à une série de descripteurs français et anglais, la murale accrocheuse de Darlington encourage les spectateurs à tenir compte des détails au milieu de l'agitation d'un espace communautaire animé.

Nicole Larsen, alias Ripple and Rise, est une illustratrice de Vancouver connue pour l'énergie joyeuse et stimulante qu'elle apporte à ses œuvres, en mettant l'accent sur la communauté et le bien-être. Pour inspirer un sentiment de solidarité et de positivité, la peinture murale de Larsen présente des représentations de fleurs avec des visages qui se regardent et des silhouettes colorées d'une famille.

CF Market Mall ( Calgary ) - Nasarimba

Mikhail Miller et Rachel Ziriada, connus sous le nom de Nasarimba (qui signifie « espièglerie »), de Calgary, forment un duo spécialisé dans les peintures murales élaborées. La peinture murale du duo intègre un texte inspirant sur chaque miroir, avec des références à l'amour de soi et à la beauté que l'on trouve dans la nature et en soi.

CF a collaboré avec MASSIVart, une société de conseil et de production en matière de création de lieux et d'art public, pour demander aux artistes de créer des installations uniques dans chacun des centres Cadillac Fairview.

Les Canadiens peuvent se joindre à la conversation cet été en partageant des photos et des images de chaque centre avec leurs propres messages d'autoréflexion en utilisant le mot-clic #CapturezLeMoment.

