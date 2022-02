POINTE-CLAIRE, QC, le 11 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Cadillac Fairview prend acte de la résolution de contrôle intérimaire adoptée mardi dernier lors de la séance ordinaire du conseil municipal de Pointe-Claire.

La société constate avec consternation que cette mesure s'applique à des secteurs de la ville qui font déjà l'objet d'une planification détaillée dans le Programme particulier d'urbanisme du centre-ville de Pointe-Claire qui est entré en vigueur le 2 février 2018 à la suite d'une vaste consultation. Or, l'un des sites ciblés par le geste de la Ville est le centre commercial CF Fairview Pointe-Claire et gèle la réalisation d'un projet unique et bien conçu qui éliminera un îlot de chaleur en transformant une partie importante du stationnement en un milieu de vie à usage mixte centré sur l'humain, qui comprend une nouvelle place publique conviviale pour les piétons, conçue pour un usage communautaire.

Cadillac Fairview est d'autant plus étonnée par cette action que sa demande pour le projet a été déposée en août 2021 et qu'il a fait l'objet d'échanges continus avec le Service d'urbanisme et des représentants de la Ville. L'entreprise attend avec impatience la réponse de la Ville à sa demande formelle d'exclure le centre commercial de l'application du contrôle intérimaire. Pour le moment, Cadillac Fairview évalue ses options et fera connaître sa réponse officielle sous peu.

Citation

« Cadillac Fairview est fière de faire partie de la communauté de Pointe-Claire depuis 1965. En travaillant en étroite collaboration avec la ville depuis plus de 50 ans et en investissant de façon substantielle dans l'amélioration continue de son centre commercial, la société a réitéré à maintes reprises son attachement profond à la communauté ainsi que sa volonté de s'assurer que sa propriété demeure la destination de choix et la principale source de revenus et d'emplois pour la communauté. Nous espérons sincèrement que cette relation pourra se poursuivre, au bénéfice de l'ensemble de la communauté pointe-clairaise. »

Jeroen Henrich, vice-président -- Développement

