Réalisée par Sean Cartwright, réalisateur-rédacteur primé, la campagne TikTok de CF met en vedette quatre créateurs populaires qui dégagent une énergie irrésistible. On y voit aussi des pas de danse dignes des meilleurs mèmes, au son d'une chanson originale. Les paroles de la chanson intitulée « Rediscover that feeling » devraient inciter les gens à retrouver CF : ses centres commerciaux, ses divertissements, ses restaurants et ses contacts humains. Les Canadiens de partout au pays sont encouragés à participer au mouvement en partageant leur « danse de la joie » sur TikTok à l'aide du mot-clic #OnSyRetrouve et en identifiant @cadillacfairview.

« Au cours des 18 derniers mois, les Canadiens ont été privés d'un sentiment d'appartenance qui est depuis longtemps associé aux centres commerciaux CF. Ce sont des espaces dynamiques qui favorisent l'établissement de liens et un sentiment d'appartenance. La présente campagne vise à montrer à quel point il est bon de retrouver les gens que nous aimons et d'être ensemble, dans les collectivités que nous aimons. Et y a-t-il une meilleure façon de célébrer ces retrouvailles que de faire une danse sur TikTok? », a déclaré Jason Anderson, vice-président principal à la marque, au marketing et aux communications chez Cadillac Fairview. « Cette année, chez CF, nous avons redéfini notre rôle dans les collectivités que nous servons : nous voulons combattre l'indifférence et l'isolement social. »

TOUTE LA GANG EST LÀ : Rencontrez les créateurs du partenariat TikTok-CF

Du sous-sol de leurs parents jusqu'aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques de l'emblématique CF Toronto Eaton Centre, Basement Gang, le trio de danse canadien bien connu sur TikTok, est à l'avant-scène de la campagne nationale avec son look signature et un style qui tient de la comédie. Le groupe a déjà attiré près de quatre millions d'abonnés sur sa page TikTok @basementgang. On peut voir les amis de Toronto, dont les vidéos ont recueilli plus de 80 millions de mentions « J'aime » sur TikTok, en pleine action dans le Urban Eatery. Dans la vidéo officielle de la campagne, ils dansent dans les endroits les plus emblématiques, notamment sur le pont qui enjambe la rue Queen.

« Notre groupe représente la région du Grand Toronto, et CF Toronto Eaton Centre occupe bien entendu une place spéciale dans nos cœurs. C'était formidable de représenter les "six" et de présenter nos mouvements sur une plus grande piste de danse », a déclaré Kadeem Hemmings, un membre de Basement Gang. « Nous voulons avant tout transmettre la joie et l'optimisme, et nous avons hâte que notre communauté canadienne redécouvre ce sentiment dans les centres commerciaux CF! »

Nos partenariats créatifs pour la campagne comprennent également Shina Nova (@shinanova sur TikTok), une Inuite qui vit à Montréal et qui pratique le chant de gorge, James Jones (@notoriouscree sur TikTok), un artiste autochtone qui pratique la danse du cerceau traditionnelle en Alberta, et Mykenna Dorn (@mykenna sur TikTok), une influenceuse de mode de vie basée à Vancouver.

« Cadillac Fairview s'est engagée à "transformer les communautés pour un vibrant avenir", un objectif qui place l'optimisme et les liens humains au cœur de tout ce que nous faisons, a ajouté M. Anderson. À l'ère de TikTok et après tout ce que nous avons vécu, la danse n'a jamais représenté un véhicule plus puissant de célébration et de rapprochement, et nous sommes fiers de travailler avec ces artistes émergents pour renouer avec nos clients et nos communautés. »

ON S'Y RETROUVE : Accueillir de nouveau les Canadiens

La campagne TikTok est le prolongement de la vaste campagne publicitaire « Redécouvrir » déjà en cours. Lancée au début du mois de septembre, la campagne comprend divers types de publicités : numériques (affichage dans les centres commerciaux, annuaires numériques, bulletins d'information), hors domicile, à la radio, sur les sites vidéo (YouTube, médias en ligne et DirectTV), avec des annonces sur Google et sur les médias sociaux avec une exposition achetée sur Facebook, Instagram, Pinterest et TikTok.

La campagne « Redécouvrir » de CF fait partie d'une série d'initiatives lancées par CF tout au long de l'été pour favoriser la reprise du magasinage dans les centres commerciaux au Canada. CF a déjà proposé de nouvelles expériences de vente au détail et aidé les Canadiens à redécouvrir toutes les choses qui leur manquaient. Nous avons mis des détaillants en vedette, présenté des offres « dépensez et économisez », offert des promotions spéciales liées à CF la carte SHOPPING! à des événements communautaires mémorables, en plus d'organiser des moments de surprise et de bonheur pour les clients. Partout au Canada, CF a facilité le prolongement des terrasses, y compris une terrasse de 30 000 pieds carrés appelée « The Lot » à CF Sherway Gardens. CF a également l'intention d'organiser des « soirées de magasinage VIP » dans certains centres commerciaux pour les travailleurs de première ligne, et d'autres mesures incitatives importantes sont prévues pour stimuler la reprise des centres commerciaux au Canada à l'automne et en 2022.

Tout au long de la pandémie, la sécurité a été une priorité absolue pour CF, et l'entreprise continue de suivre les lignes directrices locales en matière de santé publique. Des mesures supplémentaires, y compris la distanciation physique, l'utilisation de l'équipement de protection individuelle et le nettoyage accru des surfaces à point de contact élevé, ont été mises en œuvre dans les propriétés de CF, tout cela dans le but de lutter contre la propagation de la COVID-19.

Pour en savoir plus, visitez le site http://www.cadillacfairview.com/fr.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de la société comprend 68 propriétés emblématiques, dont le Centre Toronto-Dominion,

CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn.

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Renseignements: Renseignements: Relations avec les médias : Anna Ng, Cadillac Fairview, [email protected], 416-598-8246; Lexa Newell, North Strategic, [email protected], 647-802-2363