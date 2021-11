Le père Noël est de retour pour les photos! En outre, plusieurs autres expériences nouvelles et appréciées du temps des Fêtes de CF, notamment une activité de réalité augmentée et une heure de conte avec le père Noël diffusée en direct, seront bientôt proposées pour inspirer l'esprit des Fêtes.

TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - La période la plus magique de l'année approche à grands pas, tandis que Cadillac Fairview (CF) ramène ses traditions des Fêtes tant appréciées et annonce de nouvelles expériences novatrices dans ses 18 centres commerciaux partout au pays. Tout en privilégiant la sécurité, les offres réinventées du temps des Fêtes comprennent des visites dynamiques en personne avec le père Noël, une heure de conte avec le père Noël diffusée en direct, un décor des Fêtes magique, les Parcours givrés (une activité de mini-golf à la sauce canadienne) et des expériences immersives de réalité augmentée à l'appui d'organismes de bienfaisance locaux.

« Cette saison s'annonce indéniablement plus joyeuse que la précédente. De nombreux Canadiens montrent des signes d'optimisme et d'enthousiasme à l'idée de profiter de la magie des Fêtes comme jamais auparavant », a déclaré Craig Flannagan, vice-président au marketing, Cadillac Fairview. « Chaque saison, nous sommes fiers de transformer nos centres commerciaux en destinations des Fêtes offrant des expériences mémorables aux visiteurs de tout âge. Cette année, nous sommes ravis d'aider nos collectivités à retrouver en toute sécurité l'esprit des Fêtes, synonyme d'émerveillement, de solidarité et d'espoir. »

Le père Noël est de retour!

À compter du 3 novembre, les membres du forum CF Idées Clients pourront effectuer des réservations anticipées en ligne afin de rendre visite au père Noël et de prendre des photos avec lui, et vivre ainsi des expériences traditionnelles et sensorielles (organisées spécialement pour les personnes atteintes d'autisme et les membres de leur famille) dans les propriétés participantes, du 19 novembre au 24 décembre. Afin de partager la joie du temps des Fêtes avec les personnes dans le besoin, nous remettrons le produit de chaque billet de 5 $ à des organismes de bienfaisance locaux.

La cabane en bois rond du père Noël est soigneusement conçue dans le respect des protocoles de santé et de sécurité, et les réservations seront échelonnées pour permettre le nettoyage entre chaque visite. Avant de participer, les visiteurs seront invités à répondre à un questionnaire de vérification lié à la COVID-19; ils pourraient aussi devoir présenter une preuve de vaccination selon la réglementation provinciale. Conformément aux lignes directrices sur la sécurité liées à la COVID-19, le père Noël, ses lutins et ses visiteurs devront respecter la distanciation physique et porter un masque en tout temps.

Pour les familles qui souhaitent vivre un moment magique avec le père Noël dans le confort de leur foyer, CF est fière d'organiser sa deuxième édition annuelle de L'heure du conte de CF en direct avec le père Noël sur la page Facebook de chaque propriété. Au cours de trois séances quotidiennes qui se tiendront les 4 et 18 décembre, le père Noël lira des contes de Noël rédigés par des auteurs canadiens, en français et en anglais, en compagnie d'invités surprise.

Des expériences lumineuses et immersives d'illumination de sapin

Cette saison, CF lance les toutes premières expériences de réalité augmentée au Canada. Deux expériences sont prévues. La première, le Décorateur du sapin CF en réalité augmentée, a lieu dans six centres commerciaux et apporte l'esprit des Fêtes directement dans les téléphones intelligents des visiteurs. À CF Toronto Eaton Centre, à CF Markville, à CF Rideau Centre, à CF Polo Park, à CF Chinook Centre et à CF Carrefour Laval, les visiteurs peuvent décorer eux-mêmes les arbres à l'aide de décorations virtuelles personnalisées. Pour chaque décoration ajoutée à un arbre, CF fera un don afin de soutenir un organisme de bienfaisance local. Les visiteurs auront également la possibilité d'admirer une magnifique illumination de sapin, y compris le plus grand sapin au pays à CF Toronto Eaton Centre. Le 18 novembre, CF illuminera l'arbre de 108 pieds de hauteur lors d'une cérémonie privée en présence des médias, avec un invité spécial. La deuxième expérience de réalité augmentée, l'Autoportrait festif CF en réalité augmentée, permettra aux visiteurs d'appliquer un filtre photo en réalité augmentée exclusif afin de capturer les moments spéciaux du temps des Fêtes de façon amusante. Cette expérience peut être vécue n'importe où, grâce aux filtres spéciaux qui sont déverrouillés lorsque les visiteurs se rendent dans un centre commercial CF.

Lancement d'un nouveau défilé de mode holographique à CF Toronto Eaton Centre

CF est heureuse d'annoncer le lancement du premier défilé de mode holographique au Canada, qui aura lieu à CF Toronto Eaton Centre. À compter du 3 décembre, les visiteurs auront l'occasion unique de s'inspirer des dernières tendances de la mode, des vêtements et des accessoires présentés au moyen de superbes hologrammes en 3D conçus en partenariat avec Portl. Des mannequins vêtus des dernières tendances de la saison seront diffusés dans trois emplacements du centre commercial, offrant ainsi un événement de mode unique en son genre.

Que la partie commence! Retour des Parcours givrés, une expérience extérieure de CF

Après leur première apparition en 2020, les Parcours givrés transformeront une fois de plus les stationnements extérieurs en aires de jeux sécuritaires pour les familles dans cinq centres commerciaux CF. L'expérience interactive combine deux sports populaires : les visiteurs se voient remettre un bâton de hockey et une rondelle plutôt qu'un bâton de golf et une balle, puis suivent un parcours de neuf trous sur glace artificielle. Les visiteurs auront cinq jours pour réserver des places dans les centres commerciaux suivants entre novembre 2021 et janvier 2022 : CF Chinook Centre (du 17 au 21 novembre), CF Polo Park (du 27 novembre au 1er décembre), CF Fairview Pointe Claire (du 10 au 15 décembre), CF Markville (du 21 au 28 décembre) et CF Sherway Gardens (du 2 au 9 janvier). Les billets coûtent 5 $ par partie et les profits seront versés à des organismes de bienfaisance locaux.

Heures d'ouverture prolongées, nouveaux services et nouvelles offres pendant les Fêtes

Afin d'offrir de la souplesse et des conseils pour aider les Canadiens à planifier leur visite de façon sécuritaire et efficace et répondre à leurs besoins pendant les Fêtes, CF met en place divers services et offres utiles dans les propriétés participantes, y compris les suivants :

Les heures d'ouverture prolongées du temps des Fêtes dans les centres commerciaux CF commencent le 22 novembre. Les heures d'ouverture du temps des Fêtes sont indiquées par propriété sur le site www.cfshops.com.

dans les centres commerciaux CF commencent le 22 novembre. Les heures d'ouverture du temps des Fêtes sont indiquées par propriété sur le site www.cfshops.com. Les stylistes ambulants CF seront disponibles à CF Toronto Eaton Centre et à CF Sherway Gardens afin d'offrir des conseils pratiques sur le style du temps des Fêtes, y compris l'endroit où trouver les articles sur leur liste de souhaits.

seront disponibles à CF Toronto Eaton Centre et à CF Sherway Gardens afin d'offrir des conseils pratiques sur le style du temps des Fêtes, y compris l'endroit où trouver les articles sur leur liste de souhaits. Les super expériences sont des cadeaux spéciaux offerts pour remercier les visiteurs d'avoir participé à l'expérience avec le père Noël dans les centres commerciaux.

sont des cadeaux spéciaux offerts pour remercier les visiteurs d'avoir participé à l'expérience avec le père Noël dans les centres commerciaux. Les prestations musicales en direct de CF visent à divertir et à ravir les visiteurs.

Pour en savoir plus sur les heures d'ouverture du temps des Fêtes des centres commerciaux CF, les expériences et les services, ainsi que pour s'inscrire à des événements et obtenir des renseignements sur les billets, visitez le site https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/holiday .

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 36 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 69 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

SOURCE Corporation Cadillac Fairview limitée

Renseignements: Anna Ng, Cadillac Fairview, [email protected], 416 598-8246; Chelsea Smyth, North Strategic, [email protected], 403 616-4956