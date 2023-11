Cadillac Fairview fait vibrer la magie et la convivialité des Fêtes cette saison, en invitant les clients à vivre l'expérience de CF Winterville dans les centres commerciaux partout au Canada

De nouvelles expériences appréciées, y compris les visites au père Noël, les marchés des Fêtes et le retour de l'arbre à CF Toronto Eaton Centre, apportent une joie festive aux communautés pendant la période des Fêtes

TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Alors que les communautés de tout le Canada se préparent pour la période des Fêtes, Cadillac Fairview (CF) accueille les clients à CF Winterville, dans leurcentre commercial CF local, comme un endroit où les personnes peuvent tisser des liens avec leurs amis et leur famille, profiter de la magie du temps des Fêtes ainsi que de traditions adorées, et découvrir de nouvelles expériences.

Pour marquer le début de la période la plus merveilleuse de l'année, les 18 centres commerciaux CF à l'échelle du pays se transformeront en leur propre destination « CF Winterville », proposant des décorations emblématiques des Fêtes, des prestations musicales CF enchanteresses, des visites appréciées du père Noël et dans certaines propriétés, des cérémonies festives d'illumination de sapins, y compris le retour tant attendu du sapin de Noël de 114 pieds au CF Toronto Eaton Centre.

« Rien ne rapproche autant les gens pendant les Fêtes que la magie et les merveilleuses traditions anciennes et nouvelles, et nous sommes fiers d'offrir une gamme d'expériences inoubliables rendant votre visite à CF encore plus spéciale pendant les Fêtes », a déclaré Craig Flannagan, Vice-président Marketing, Cadillac Fairview. « Nous nous efforçons d'offrir des expériences uniques et divertissantes, et nous espérons que les clients se sentiront inspirés et enchantés lorsqu'ils viendront magasiner en cette période festive et occupée de l'année. »

Illumination du sapin de CF Toronto Eaton Centre et chute de neige : À compter du 15 novembre

Après une revivification réussie du plafond en verre de l'atrium du Centre, l'arbre emblématique qui fait partie des célébrations des Fêtes à Toronto depuis 2016 est de retour et mieux que jamais. Pour compléter le sapin intérieur le plus haut et le plus magique d'Amérique du Nord, le Centre fera encore plus neiger que l'an dernier, transformant CF Toronto Eaton Centre en un véritable village féerique hivernal.

L'événement d'illumination du sapin de CF Toronto Eaton Centre commence officiellement le mercredi 15 novembre à 18 h. Inspirées par des légendes canadiennes populaires, les Barenaked Ladies mèneront un chant épique mettant en vedette le Toronto Children's Chorus. En plus de l'illumination du sapin, de la neige tombante et des prestations musicales en direct, les invités auront droit à une apparition spéciale du père Noël, directement depuis le pôle Nord. Pour ajouter aux merveilles du temps des Fêtes, une GRANDE SURPRISE sera dévoilée, qui non seulement renforcera la tradition d'illumination des sapins de Noël, mais qui façonnera également l'expérience des Fêtes par excellence pour les invités.

Tout au long de la période des Fêtes, chaque fois qu'il neige, CF versera 500 $ à Covenant House, le plus important organisme au Canada au service des jeunes sans-abri, victimes de la traite de personnes ou à risque, jusqu'à un don total de 100 000 $.

Marché des Fêtes CF Sherway Gardens : À compter du 23 novembre

CF Sherway Gardens est ravie d'inviter les clients à découvrir son marché des Fêtes, à compter du 23 novembre et durant un mois. Situé à l'extrémité nord du centre commercial, le marché des Fêtes de CF accueillera une variété de marchands locaux qui offriront un assortiment unique de cadeaux des Fêtes à la mode, y compris des ornements personnalisés, des bijoux et des produits de beauté faits à la main, des cartes de souhaits, des produits de bain et des produits de beauté, des œuvres originales, ainsi qu'une sélection d'aliments et de boissons sur le thème des Fêtes. Le Marché des Fêtes CF sera agrémenté d'un décor des Fêtes vibrant et offrira une ambiance festive propice aux prestations musicales en direct et à d'autres surprises uniques. CF est également heureuse d'offrir aux clients un comptoir d'emballage proposant des options d'emballage tendance et haut de gamme.

Plan du centre commercial CF Promenades St-Bruno : À compter du 14 décembre

Organisé en partenariat avec le détaillant Signé Local, CF Promenades St-Bruno est heureuse d'annoncer un marché des Fêtes éphémère spécial au centre commercial du 14 au 17 décembre. Le marché sera situé à CF Marché des Promenades et proposera plus de 25 fournisseurs du Québec, ce qui en fera la destination de choix pour le magasinage de cadeaux des Fêtes.

Activités locales d'illumination de sapin : À compter du 16 novembre

Les cérémonies d'illumination des sapins de Noël se poursuivront cette saison, avec des prestations musicales et des invités spéciaux, y compris le joyeux bonhomme rouge en personne. Les activités spéciales d'illumination de sapins auront lieu le jeudi 16 novembre dans certains centres de CF, y compris CF Fairview Park à Kitchener, CF Lime Ridge à Hamilton, CF Markville à Markham, CF Chinook Centre à Calgary et CF Polo Park à Winnipeg.

Le père Noël sera de passage chez CF : À compter du 17 novembre

À compter du 2 novembre, les clients pourront faire des réservations pour l'une des traditions les plus appréciées en rencontrant et en prenant une photo mémorable avec le père Noël. Plusieurs centres offriront également des expériences sensorielles avec le père Noël organisées spécialement pour les personnes atteintes d'autisme et leur famille, en collaboration avec Autism Speaks Canada à certaines dates.

Afin de partager la joie des Fêtes avec les personnes dans le besoin, les profits de chaque billet Sensitive Santa seront versés à des organismes locaux de bienfaisance, dans le cadre des efforts philanthropiques continus de CF durant les Fêtes.

Musique en direct : À compter du 17 novembre

CF est heureuse d'inviter des musiciens locaux à d'autres spectacles dans le cadre de son programme CF Music dans les Centres participant, partout au Canada. À compter du 17 novembre et jusqu'au 23 décembre, les clients auront droit à des prestations acoustiques de deux heures deux fois par semaine offertes par divers talents locaux.

Pour en savoir plus sur les heures d'ouverture du temps des Fêtes des centres commerciaux CF, les expériences et les services, ainsi que pour s'inscrire à des événements et obtenir des renseignements sur les billets, visitez le site https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/holiday.

