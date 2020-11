Les mesures de sécurité améliorées seront appliquées en toute transparence durant le temps des Fêtes 2020 afin de permettre à tous de vivre la magie du père Noël et l'esprit des Fêtes.

TORONTO, le 9 nov. 2020 /CNW/ - Les préparatifs des Fêtes du père Noël sont peut-être un peu différents cette année, mais avec Cadillac Fairview (CF), l'accent est mis sur la création d'une expérience magique et sécuritaire pour les Canadiens. Reconnue pour les expériences mémorables qu'elle crée dans ses 19 centres commerciaux, CF est fière d'offrir à ses clients la possibilité de choisir entre une expérience traditionnelle avec le père Noël ou une toute nouvelle offre numérique.

« Cette année, le temps des Fêtes sera bien différent, et notre approche s'appuie sur les sondages précis menés auprès des consommateurs et, bien sûr, sur la situation relative à la COVID-19 dans chaque ville, a déclaré Craig Flannagan, vice-président au marketing de Cadillac Fairview. Nous comprenons que les Canadiens veulent vivre l'expérience des Fêtes, mais que la sécurité est primordiale. Alors que nous réglons les derniers détails des activités que nous proposerons pour la période des Fêtes, nous souhaitons avant tout faire vivre à nos invités une expérience réinventée qui soit sécuritaire, agréable et plaisante. »

Visites et photos avec le père Noël

Toute la bande de lutins du père Noël et de CF ont travaillé très fort pour se préparer à cette période des Fêtes unique en son genre. Les cabanes ont été rénovées pour offrir une sécurité optimale. Conçues pour permettre aux familles et aux invités de respecter une plus grande distance et les mesures de sécurité, les rencontres avec le père Noël se feront sur réservation seulement et seront échelonnées de façon à ce qu'il y ait suffisamment de temps entre les visiteurs pour permettre le nettoyage des lieux entre chaque rencontre.

Autre nouveauté, l'énorme fauteuil douillet du père Noël a été remplacé par un nouveau bureau assorti de sièges confortables pour accueillir les clients. L'expérience comprendra des postes de désinfection, des rennes portant le masque et un contrôle préalable quotidien de tout le personnel, y compris le père Noël lui-même. L'achalandage sera limité à neuf personnes en tout temps et la durée maximale des rencontres sera de cinq minutes par famille. Les lieux seront nettoyés entre chaque visite. Nous poserons également aux clients des questions de dépistage préliminaire avant qu'ils puissent participer à l'expérience. À compter du 12 novembre, les invités pourront réserver une rencontre en personne avec le père Noël, du 21 novembre au 24 décembre, à la suite de laquelle ils auront la possibilité d'acheter un ensemble de photos professionnelles (une partie des profits sera versée à des organismes de bienfaisance locaux). Les membres du forum CF Idées Clients et les abonnés à l'infolettre CF auront accès à une inscription anticipée à compter du 10 novembre. Tous les participants à cette expérience devront porter un masque ou un couvre-visage. Pour en savoir plus sur l'expérience avec le père Noël dans chaque propriété, visitez le site cfshops.com.

Nouvelle expérience virtuelle de rencontre avec le père Noël

L'heure du conte de CF EN DIRECT avec le père Noël

CF est heureuse d'offrir aux familles qui préfèrent vivre une expérience avec le père Noël à distance, dans le confort et la sécurité de leur domicile, la toute première heure du conte de CF mettant en vedette le père Noël EN DIRECT sur Instagram et Facebook!

CF et le père Noël collaborent pour offrir trois épisodes uniques de 15 minutes en français et en anglais dans le but de réunir les familles à la maison. Les clients peuvent y assister EN DIRECT sur la page Instagram ou Facebook de leur propriété locale de CF pour voir le père Noël lire une histoire et interagir avec lui à la fin de l'épisode. Cela aidera les enfants à vivre la magie de Noël et ils auront une autre occasion d'échanger avec le père Noël. Les séances sont offertes aux dates suivantes :

Samedi 28 novembre, épisode 1, qui portera sur les préparatifs en vue de la période des Fêtes

Samedi 12 décembre, épisode 2, qui portera sur le travail qu'effectue le père Noël pour fabriquer les jouets

Samedi 20 décembre, épisode 3, qui portera sur le fait que le grand jour approche

L'heure du conte de CF en direct avec le père Noël sera diffusée localement à différents moments à chaque date indiquée. Pour connaître les heures de diffusion locales, les clients peuvent visiter le site cfshops.com.

Rencontres virtuelles avec le père Noël

Autre nouveauté cette année : les enfants peuvent rencontrer le père Noël directement par vidéoconférence! Les clients peuvent prendre des dispositions pour recevoir un appel vidéo spécial du père Noël, alors qu'il s'affaire à se préparer à la période des Fêtes au pôle Nord. À certaines dates, du 28 novembre au 20 décembre, les enfants pourront prendre part à une séance d'appel vidéo personnelle avec le père Noël pour lui faire part de leurs souhaits des Fêtes. Il n'est pas nécessaire de porter un masque lors de cette expérience. Le public pourra faire des réservations à compter du 23 novembre. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour faire des réservations, les clients peuvent visiter le site cfshops.com.

Reconnue partout au Canada pour ses expériences des Fêtes emballantes et immersives, notamment les magnifiques décors de ces centres commerciaux et ses superbes sapins illuminés, CF cherche aussi à offrir des expériences traditionnelles à l'extérieur; des précisions suivront dans les prochaines semaines. Pour sélectionner un centre commercial CF et en savoir plus sur les offres et les services emballants du temps des Fêtes, connaître les heures d'ouverture et réserver une expérience, consultez le www.cfshops.com.

CF continuera de surveiller de près le contexte de la pandémie dans chaque région et se préparera à divers scénarios, y compris la réintroduction éventuelle de restrictions en fonction des directives des organismes de santé publique. Depuis le début de la pandémie, CF a mis en place un certain nombre de mesures de sécurité supplémentaires, y compris la distanciation physique, la gestion de la circulation, l'utilisation d'équipement de protection individuel et le nettoyage accru des surfaces fréquemment touchées, dans le but de lutter contre la propagation de la COVID-19.

Pour en savoir plus sur les mesures de sécurité adoptées par CF, consultez le site cadillacfairview.com.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview détient, exploite et développe l'un des plus importants et des plus prestigieux portefeuilles d'immeubles commerciaux, d'immeubles de bureaux et d'immeubles à vocation mixte de leur catégorie en Amérique du Nord. Le portefeuille de Cadillac Fairview est détenu par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, un investisseur international diversifié qui administre les rentes de plus de 327 000 enseignants actifs et retraités. Le portefeuille immobilier comprend également des investissements dans l'immobilier commercial, industriel et à vocation mixte au Brésil, en Colombie et au Mexique. Le portefeuille canadien, évalué à plus de 31 milliards de dollars, compte 35 millions de pieds carrés de superficie locative dans 68 propriétés au Canada, parmi lesquelles figurent des adresses des plus prestigieuses, notamment le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, CF Pacific Centre, CF Chinook Centre, Tour Deloitte et CF Carrefour Laval.

